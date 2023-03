HER STÅR HUN: Hvor lenge Astrid Bardal holder seg ved bilen i Oslo er noe usikkert. De fleste ville nok gitt opp etter time seks.

Her har Astrid stått i nesten åtte timer: − Det er kaldt

Astrid Bardal sin bil fikk motorstopp klokken 16:00 mandag. 7.5 timer senere sto hun der fortsatt.

Mandag var det et voldsomt snøkaos i Oslo og Bærum. Det førte til store trafikale problemer.

Mange kjøretøy har satt seg fast som følge av været, og redningstjenestene omkring har hatt en travel dag. f

Såpass travel at de ikke har fått tid til å hente bilen til Astrid Bardal.

Bilen fikk motorstopp i Maridalsveien ved Fredensborg i Oslo mandag ettermiddag. Hun ringte Viking, men sier hun til slutt fikk beskjed om at det kunne ta opp mot seks timer før bergingsbilen kom.

– Sist jeg pratet med dem sa de at hovedveiene måtte prioriteres, som er forståelig nok, sier Bardal til VG like før klokken 23.30.

Dyrt

Men hvorfor har ikke Bardal tatt turen hjem og latt bilen stå, lurer du kanskje på.

Jo, forklaringen er ganske enkel. Hun forteller at en forbipasserende politipatrulje ga beskjed om at bilen fort kunne bli tauet bort. Det vil eventuelt koste henne 5000 kroner. Penger hun helst ikke vil betale.

Bardal sier hun har tenkt på eventuelle løsninger,og at hun blant annet har vært i kontakt med Bymiljøetaten, men at hun ikke har funnet frem til noe som kan garantere at bilen ikke blir tauet.

VG har foreløpig ikke kommet i kontakt med Viking.

Lange syv timer

De siste syv timene har Bardal i all hovedsak prøvd å holde seg i bevegelse. Som følge av motorproblemene tør hun ikke å ha motoren på. Den lukter nemlig svidd, forteller hun.

– Akkurat nå er det egentlig kaldere inne i bilen enn utenfor. Nå går jeg litt frem og tilbake på veiene her for å holde varmen.

Forbipasserende har også vært til hjelp for Bardal.

– Det var et hyggelig ungt par som lurte på om de kunne hjelpe. De ga meg en kopp kaffe og et smørbrød. Noe mat har det hvert fall blitt.

Hvor lenge Bardal holder seg ved bilen er hun ikke sikker på. Hun begynner å forstå at redningen ikke kommer med det første, og vurderer å ta kontakt med politiet.

– Jeg vil egentlig bare høre hva jeg skal gjøre. Snart kan jeg ikke stå her lengre, for det er veldig kaldt. Enten må jeg holde meg her og håpe at bilen ikke blir tauet, eller så må jeg forlate og fort betale 5000 kroner. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Bardal.

Klokken 23:50 kastet Bardal inn håndkleet, og ba en venninne plukke henne opp. Da er bare spørsmålet om tauebilen eller bilbergerne kommer frem først.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger