Senterungdommen: Legger ned SV-veto

TRONDHEIM (VG) Senterungdommen er klar i talen: De kan ikke støtte en regjering hvor SV trer inn nå.

– Senterungdommen vil ikke godta at Senterpartiet sitter i regjering med SV i denne perioden, sier Senterungdommen-leder Andrine Hanssen-Seppola fra talerstolen på Senterpartiets landsmøte i Trondheim.

Senterungdommen er Sps ungdomsparti. Hun sier at avstanden er for stor mellom de to partiene.

– Det er like sannsynlig at Elvis lever og at en okse skal kalve. Det er ikke mulig, legger hun til.

Endte i havari

Ap, Sp og SV sonderte på Hurdal høsten 2021 om å sitte i regjering sammen. Både Støre og Lysbakken ønsket å danne en flertallsregjering, mens Sp-ledelsen strittet mot.

SV trakk seg fra samtalene, og viste til at det ikke var mulig å oppnå enighet fordi den politiske avstanden var for stor.

Men med dagens svært dårlige målinger for regjeringspartiene, har flere og flere i Ap tatt til orde for å forsøke å danne en flertallsregjering.

Det møter altså en kald skulder hos Seppola.

Seppola trekker frem ruspolitikk som deres hovedsak på landsmøtet.

Hun hevder at Riksadvokaten har tryllet frem en løsning, som gjør at politiet står med bundne hender.

BSU-kritikk

Regjeringen valgte i statsbudsjett-forhandlingene å kutte i BSU-ordningen. Den lar ungdom spare til egen bolig.

Tidligere fikk de unge 20 prosent tilbake på skatten på den årlig innskutte summen. Nå får de bare 10 prosent.

– Jeg er ikke riking eller pappagutt, sa sentralstyremedlem Anne Martine Brox-Antonsen i Senterungdommen og la til:

– Vi må være motvekt til SV i slike spørsmål, sier hun.

Vedum-bombe

Sp-landsmøtet startet med lakseprotest utenfor inngangen, før partileder Trygve Slagsvold Vedum overrasket et samlet politisk Norge med å åpne opp om sin sykdomshistorie: Sp-lederen og finansministeren har fått en MS-diagnose.

