BEKYMRET: Mariann Skotte sier kommunen har mye fokus på jerv.

Kommunen koblet på krisepsykolog etter rovdyrangrep: − Det var så blodig

TRONDHEIM (VG) Lesja-ordfører Mariann Skotte (Sp) sier jervebestanden i kommunen har vokst ut av porsjoner. Hun etterlyser mer handling fra regjeringen.

– Det var så blodig og så ille i sommer for gårdbrukerne. Det var ei jervetispe som skulle lære opp to unger: Jerven samler opp for å kunne hente inn igjen i løpet av vinteren, så de drar med seg byttet sitt og graver det ned for å ta det opp igjen, forteller Lesja-ordføreren til VG.

Denne helgen kom hun med klar en oppfordring til Senterpartiets landsmøte i Trondheim om å ta grep om jerveproblemet i Lesja og Skjåk.

Hun forteller at det ble så ille i sommer at kommunepsykologen måtte kobles på.

– Det var noen bønder som var bekymret for andre bønder, som så at de slet, og tok kontakt med oss i landbrukskontoret for å be om hjelp. Da vi tok kontakt med enkelte gårdbrukere som var rammet av dette rovdyrangrepet viste det seg at de slet såpass at de hadde behov for å snakke med noen, sier hun.

– Gjør noe med folk

Skotte sier kommunen har hatt arrangert jevnlige frokoster for bøndene, der de kan møtes for en uformell prat og være til stede for folk som har vært igjennom det samme som dem.

– Det tror jeg har vært godt for dem. Og så arrangerte vi en studietur til nabokommunen, sånn at de kunne komme seg ut og få litt positivt påfyll i det tragiske.

Som et eksempel nevner hun en familie der en arving hadde gått og hatt tilsyn med dyrene, og ble vitne til at jerven tok sauen deres.

– Det er klart at det gjør noe med folk. Du står hjelpeløs på sidelinjen og får ikke gjort noe. Det vet jeg at familien tok veldig hardt

KRAFTKAR: Jerven er liten, men har et kraftig bitt.

– Rovdyrene får forrang

Jerven får ofte ikke like mye oppmerksomhet som ulven. Men det er den som tar klart mest sau, ifølge rovdata.no. Jerv står for 35 prosent av sauekadavrene, gaupe 19,4 og ulv 8,4 prosent.

Skotte sier jerven det største problemet i hennes kommune. Hun mener regjeringen er nødt til å ta ut flere.

– Man må kartlegge hvor høyt bestandsmålet er, for det er langt over det som er vedtatt, og så må man ta ut mer rovdyr. Vil vi ha dyr på utmarksbeite, sunn og norsk mat, så er vi jo nødt for å ta noen grep som gjør at man tar ut rovdyrene der problemet oppstår, sier hun.

Hun sier hun har tro på at Senterpartiet følger opp saken i regjering.

– Men det må skje noe, for folk er utålmodige.

– Utålmodige

Aleksander Øren Heen (Sp) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet med ansvar for rovdyrpolitikken. Han sier partiet har en klar målsetting om økt matproduksjon og forsyningsgrad.

– I beitesesongen 2022 gikk tapene av husdyr heldigvis litt ned i landet sett under ett. I noen regioner har vi dessverre for høye tap til rovdyr, og regjeringen er utålmodige på å få ned tapene i disse områdene, sier han.

– Jeg forstår godt at store tap er en belastning for både beitedyra og for eierne. Derfor er det bra at en lykkes godt med uttak av jerv gjennom lisensjakta i Oppland, det sto igjen et dyr på kvoten og Miljødirektoratet har ansvar for å vurdere om kvoten skal fylles gjennom statlig uttak.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger