KLAR TALE: Aps Maria Aasen-Svensrud er veldig klar på at politireformen skal videreføres.

Ap skyter ned politikutt i byene

Aps justispolitiske talsperson, Maria Aasen-Svensrud, skyter ned mulige planer om å kutte politiansatte i de store byene.

– For Ap vil et slikt grep som her skisseres være uaktuelt. Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i krever at innsatsen vår på beredskap og politi styrkes. Ap er opptatt av å styrke politiets innsats mot vold i nære relasjoner, overgrep mot barn, organisert og digital kriminalitet. Da kommer vi ikke unna å satse på spisse fagmiljøer, som ligger i hovedsetene, sier Aasen-Svensrud.

Hun utdyper:

– En svekking av hovedsetene vil være i direkte motstrid med dette. Det vil også stå i motsetning til politireformen som Regjeringen er enige om å styre på.

Reaksjonen kommer etter en VG-sak onsdag, hvor det fremkom at Politidirektoratet (POD) har fått kort frist fra Justisdepartementet på å utrede to alternativer for å frigjøre ressurser til mer politi i distriktene:

Kutte 20 prosent av de ansatte i politiets såkalte «hovedseter», som stort sett ligger i byene.

Full ansettelsesstopp på samme steder.

I bestillingen, som VG kjenner til, viser de til at det er et «ønske om å desentralisere politiet ved å opprette nye tjenester og redusere sentralt byråkrati og hovedsetene i politidistriktene».

Kraftig kritikk

Justisdepartementet peker også på et mål som vil gjøre et av Senterpartiets viktigste valgløfter til en realitet: Å opprette 20 nye tjenestesteder i distriktene.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund gikk kraftig ut:

– Dette blir å snu alt vi har jobbet med. Det er helt uansvarlig. Skal man nå begynne å flytte på ressursene som har satt seg og begynt å fungere godt? Jeg synes det er skikkelig kritikkverdig.

Statssekretær Erik Idsøe i justisdepartementet svarte at regjeringen ikke har konkludert på noe.

Bestillingen inneholder fire punkter, som alle handler om mer politi i distriktene. Et av punktene er om hvor de 20 nye tjenestestedene skal være.

Likevel avviser Idsøe at det er noen kobling mellom opprettelsen av 20 nye tjenestesteder, og bestillingen om å utrede kutt andre steder.

– Glad

Aps Aasen-Svensrud sier hun er glad for at dette ikke er et forslag, men vurderinger som gjøres og spørsmål som bes bli utredet.

GLAD: Aasen-Svensrud sier hun ser rolig på at justisministeren ber Politidirektoratet se på kuttforslag.

– Jeg glad for at dette ikke er foreslått av justisministeren. Slik jeg forstår det har dette kun vært et av flere spørsmål til POD. At justisministeren ber POD se på ulike kuttforslag tar jeg rolig. Det er ikke uvanlig i forbindelse med budsjettprosessene, sier hun.

– Svenske tilstander

Leder i Justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp), reagerer kraftig på initiativet fra Justisdepartementet overfor Politidirektoratet.

– Dette vil være en ny modell for å fordele penger, basert på skrivebordsarbeid som særlig vil svekke Oslo. Det blir helt feil når vi ser gjeng og ungdomkrimialtietenutviklingen i Oslo. Da kan vi nærme oss svenske tilstander, sier han.