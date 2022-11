IKKE MIN RAPPORT: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at den hemmeligholdte 2014-rapporten om trygdeeksport tilhører den forrige regjeringen.

Ap: Opp til Solberg-regjeringen å frigi hemmelig trygderapport

Stortingets flertall avviste torsdag et forslag om å be regjeringen om å legge frem den hittil hemmeligholdte Nav-rapporten for Stortinget.

Ap mener at det er opp til den forrige regjeringen til Erna Solberg (H) å frigi rapporten.

Torsdag morgen la Rødt inn et forslag i Stortinget, som ber regjeringen legge fram «Eksport av velferdsytelser» fra 2014. Men Rødt hadde fremmet forslaget for sent, og dermed avviste flertallet i Stortinget å ta det opp til realitetsbehandling.

VG har de siste dagene omtalt innholdet i rapporten, som slo fast at forbud mot eksport av trygdeytelser ville være forbudt etter EØS-avtalen, «med unntak av de få situasjoner der forordningen unntaksvis åpner for slike krav».

Likevel kom arbeidsgruppen til at det ville være mulig å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å lage egne norske unntak fra EØS-avtalens rett til fri bevegelse.

Arbeiderpartiets Tuva Moflag sa i Stortinget at rapporten er den forrige regjeringens dokument, og at Stortinget derfor ikke kan be den sittende regjeringen om å få det.

– Det jeg kan gjøre fra denne talerstolen er å oppfordre den tidligere regjeringen til å offentliggjøre dokumentet, sa hun.

Info Dette må du vite om trygdeskandalen I 2019 sprakk Nav-skandalen: I årevis – i hvert fall siden 2012, og muligens helt siden 1994 – har myndighetene vært i brudd med EØS-avtalen. Norske trygdemottagere ble nektet å ta med trygdeytelser dersom de oppholdt seg i andre EØS-land. Dette gjaldt i hovedsak arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Brudd på opplysningsplikten om utenlandsopphold ble fulgt opp på strengest mulig vis. Mange ble tiltalt og idømt fengselsstraff og inndragning fordi de likevel hadde reist ut av landet uten å varsle Nav. Rapporten om trygdeeksport fra 2014 ble laget på oppdrag fra Solberg-regjeringen. Oppdraget var å finne ut av handlingsrommet for å begrense trygdeeksport mest mulig. Rapporten er ikke offentliggjort. Heller ikke Stortingets kontrollkomite fikk lese den. Vis mer

Har ikke kunnskap

Bare Kjersti Bergstø (SV) ga støtte til Rødts forslag i debatten i Stortinget.

Heller ikke arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) var klar til å sende rapporten til Stortinget:

– Denne rapporten fra arbeidsgruppen er bestilt av og levert til den forrige regjeringen. Jeg har ikke kunnskap om hva tidligere regjeringer har diskutert, sa Persen i Stortinget.

Hun viste til at en sladdet versjon av rapporten nå er lagt fram for partene i Nav-rettssaken som starter i desember.

– At retten nå får deler av rapporten, endrer ikke saken, sa arbeidsministeren.

Eksportforbud av trygd var ulovlig

VG avslørte tirsdag deler av innholdet i rapporten, som er en intern trygdeutredning i regjeringen fra 2014.

Den slo fast at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak. Deler av rapporten er sladdet.

Flere partier og jurister har tidligere krevd å få tilgang på rapporten. Etter at VG omtalte deler av den, har det på nytt kommet krav om at den blir lagt frem.

Sentral for erstatnings-søksmål

Trygdeskandalen er omtalt som en av de største rettsskandalene i norsk historie. En rekke personer ble dømt til fengsel og fikk urettmessige tilbakebetalingskrav fordi NAV praktiserte EØS-regelverket feil.

Mange av disse fengselsdommene er nå opphevet. Men en rekke personer kjemper videre for å få økonomisk oppreisning fra staten. Da må de dokumentere ikke bare at Nav og staten har opptrådt uaktsomt, men grovt uaktsomt eller med forsett.

Advokaten som representerer saksøkerne i den kommende Nav-rettssaken har bedt om at hele rapporten utleveres.

– Nødvendig informasjon

Under debatten i Stortinget onsdag viste SV til at Stortingets kontrollkomité tidligere har blitt nektet innsyn i rapporten fra 2014:

– Nå har VG fått tilgang til en sladdet rapport som tyder på at Stortinget ikke har vært godt nok orientert i denne saken. Derfor mener jeg det er viktig at kontrollkomiteen får tilgang til en usladdet versjon, sånn at Stortinget kan få den nødvendige informasjonen, sa Kirsti Bergstø.

Rødts Mimir Kristjansson sa at rapporten kan fastslå om staten gjorde seg skyldig i grov uaktsomhet, det vil si om de handlet mot bedre vitende.

– Skal vi få klarlagt hva regjeringen visste, og hva som var marsjordre fra Solberg-regjeringen og hva som var Navs selvstendige ansvar, må vi få denne rapporten framlagt for Stortinget.

Høyre: Er belyst

Høyres Henrik Aasheim holdt på sin side fast ved at det relevante fra rapporten er belyst av granskningsutvalget som leverte sin utredning kalt «Blindsonen» i 2020, og som fikk tilgang til hele 2014-rapporten.

Asheim vikarierte som arbeidsminister høsten 2020, og var statsråden som avslo ønsket fra kontrollkomiteen i Stortinget om å få innsyn i 2014-rapporten.