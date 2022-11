VGs partibarometer: Ny bunnmåling for Ap - flykter til Erna

Arbeiderpartiet setter ny bunnrekord på VGs partibarometer, og velgerne flykter i hopetall til Høyre: Erna Solberg stikker av med nesten 200.000 av Aps og Senterpartiets velgere.

Solen går stadig tidligere ned, dagene blir kortere og kveldene blir mørkere. Og det ser ikke så lyst ut for Arbeiderpartiet heller.

På VGs ferske partibarometer, utført av Respons Analyse, får Ap 18,5 prosent.

Dermed setter statsminister Jonas Gahr Støre og hans parti en ny rekord: Dette er Aps aller dårligste Respons-måling siden byrået startet med partimålinger i 2006.

Samtidig får hovedmotstander Erna Solberg og hennes Høyre sin høyeste oppslutning på nesten ti år. Sist partiet fløy så høyt var i juni 2013. Med på laget har hun nesten 200.000 av Ap og Sps velgere fra i fjor.

Gruppen Andre omfatter denne gang 1.6 til Demokratene, 1.0 til Industri- og næringspartiet, 0.3 til Liberalistene, 0.3 til Piratpartiet, 0.2 til Pensjonistpartiet, 0.2 til Konservativt, 0.2 til Helsepartiet, 0.2 til Partiet Sentrum og 0.2 til Folkets Parti FNB.

Dette viser målingen:

Ap kan notere seg enda en bunnotering. Før 2022 hadde Ap aldri fått under 20 prosent på en Respons-måling. Men i august (19,9), september (19,8) og november (18,5) havner partiet under 20-tallet.

Hele 13,5 prosent skiller Høyre (32) og Ap (18,5). Men utslaget på mandatfordelingen er enda mer brutalt: Med 60 mandater ruver Høyre over Ap, som får 35.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lav lojalitet og mange velgere på gjerdet. Det vil si at mange av de som stemte på partiene i stortingsvalget i 2021, nå vil stemme på et annet parti eller ikke vet hvem de ville stemt på.

Halvparten av 2021-velgerne har forlatt Ap, og over 60 prosent har forlatt Sp. I november lekker begge mer til andre partier enn til gjerdet.

Det er dårlig nytt for partistrategene: gjerdesitterne vurderes gjerne som umobiliserte velgere, som et parti kan hente lettere tilbake enn de som nå foretrekker et annet parti.

Den store velgertyven er selvfølgelig også målingens store vinner. Høyre stikker av med nesten 200.000 av velgerne som stemte regjeringspartiene til makten i fjor.

TYVEN, TYVEN: Høyre-leder Erna Solberg har stukket av med mange Ap-leder Jonas Gahr Støres velgere. Her i Stortingets vandrehall i slutten av oktober.

– En jobb å gjøre

– Vi har en jobb å gjøre. Dette er langt unna det nivået vi ønsker å ligge på, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Forrige uke sendte en katastrofemåling fra Dagsavisen og FriFagbevegelse sjokkbølger gjennom Ap, som fikk 16,9 prosent. Ap diskuterte krisemålingene på sentralstyremøtet mandag – men kom ikke ut av møtet med en plan.

– Vi skal trygge økonomien til folk og til landet, sier Skjæran.

Dette er oppskriften hans: Sikre økonomiske rammevilkår, som med strømstøtten, og bruke et stramt statsbudsjett til å holde rentene nede.

– Det virker foreløpig ikke som om velgerne er imponert?

– Vi skal ta folk gjennom krisen. Det er jeg sikker på og da vil folk se at vår politikk virker, sier Skjæran.

KJÆRE, JEG KRYMPET REGJERINGEN: Når matbransjen selger mindre mat til samme pris, kalles det «krympflasjon». Dette rammet nå regjeringens oppslutning.

Jubel-Høyre

Høyres leder Erna Solberg er selvsagt glad for fremgang, 32 prosent og solid borgerlig flertall.

– At så mange har tillit til at Høyre har de beste løsningene, er et ansvar som forplikter oss. Det er ingen grunn til å ta av, sier hun.

Solberg sier det ikke er uten grunn at regjeringspartiene sliter.

– Jeg mener regjeringen med politikken sin risikerer å gjøre noen av problemene i Norge større enn de er, sier hun.

– Som på helse, der regjeringen jubler over at de fjerner fritt behandlingsvalg og tar valgfriheten fra noen av de svakeste og sykeste i samfunnet vårt, uten å ha en plan for hvordan de skal få ned helsekøene som øker.

SÅÅÅ STOR OPPSLUTNING: Slik kan det kanskje se ut hvis Erna Solberg skal vise hvor høy oppslutning Høyre har for tiden.

– Bare i Nord-Korea

Høyre ser ut til å være fullmobilisert, mener Johan Giertsen, som driver meningsmålingsnettstedet Pollofpolls.

– Høyre har ikke flere egne velgere å vokse på. 84 prosent lojalitet lojalitetHvor mange av partiets 2021-velgere som ville stemt på partiet nå. er veldig høyt, det er bare i Nord-Korea noen har 100 prosent lojalitet.

Det er urealistisk å ha noe særlig høyere lojalitet enn dette utover i en stortingsperiode, mener Giertsen. Han er til daglig jusprofessor ved Universitetet i Bergen, og er medlem i Høyre.

– Høyre har veldig lav andel gjerdesittere, gjerdesittere,Uttrykk for velgere som har gått fra å støtte et parti, til å svare "Vet ikke". Disse regnes som lettere å vinne tilbake enn velgere som har begynt å støtte et annet parti.så skal de vokse mer, må de hente enda flere velgere fra andre partier. Men Høyre henter allerede massivt fra Sp og særlig Ap.

Bare det å holde på de nesten 200.000 velgerne som har gått fra regjeringspartiene til Høyre, er hardt arbeid, mener Giertsen.

– Det er ikke mer enn 14 måneder siden disse ikke stemte på Høyre. Der ligger selvfølgelig Aps håp: problemet kan være midlertidig.

OPTIMIST: Senterpartiet er halvert siden valget. Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ser lyst på fremtiden.

Positiv innstilling

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier det er fint med målinger som viser økt oppslutning, etter en tid med fall på målinger.

– Det er alltid hyggeligere når vi går frem på målinger enn tilbake. Jeg er fornøyd med at vi er det partiet som har nest høyest økning på denne målingen, så skal jobbe for at økningen fortsetter.

– Hvordan?

– Det viktigste blir å trygge hverdagsøkonomien for folk.