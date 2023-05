PÅ TRIKKEN: Arild Hermstad tar med seg VG på trikketur i Oslo. Han mener det burde vært billigere.

I strupen på regjeringens klimapolitikk: − Får ikke med seg vanlige folk

Når folk har mindre å rutte med, vil de velge de løsningene som er smartest for dem. Regjeringen har ikke gjort noe for at disse løsningene også er best for klimaet, sier MDG-lederen.

– Jeg synes det er ganske utrolig at regjeringen ikke ser alle mulighetene de har til å treffe tiltak som både er bra for klimaet, og som er bra for folks økonomi samtidig. De gjør jo ingenting for å få med seg vanlige folk på klimamålene, sier Hermstad til VG.

Fredag starter MDGs landsmøte på Fornebu. I forkant ble VG med Hermstad på en runde i Oslo sentrum - først til skomaker for å reparere et par skinnsko, og så videre med trikken til Fretex.

LANDSMØTEKLAR: Hermstad prøver på en lys, brukt dressjakke, men den var litt for liten. Han holder seg til sin vanlige dress - som han sier han tar godt vare på, men som ikke er fra en bruktbutikk.

Han viser til at Ap kritiserte MDG for å være for negative i sist valgkamp, og for ikke klare å få med seg folk på klimapolitikken. Selv lovet Støre å bli klimaforkjemper.

Nå retter Hermstad den samme kritikken tilbake:

– De sier på inn- og utpust at klimapolitikken skal være rettferdig, og at alle skal med. Og så gjør de ingenting - det er null og niks.

Flere tiltak

MDG mener det finnes en lang rekke populære klimatiltak som virker, men som regjeringen ikke gjennomfører. De lister opp en rekke eksempler:

Nasjonalt reisekort for kollektivtransport og tog til 499kr i måneden. Kostnad: 3,1 milliarder.

Momsfritak på frukt og grønt. Kostnad 3,3 milliarder.

Momsfritak økologisk mat. Kostnad: 420 millioner.

Momsfritak på reparasjon av klær, sko, elektronikk og en rekke andre produkter. Kostnad: 600 millioner kroner.

Billigere bildelingstjenester uten moms. Kostnad: ukjent.

Reversering av regjeringens forslag om innføring av moms på den delen av elbilers pris som overstiger 500.000 kroner. Kostnad: 1 milliard.

Momsfritak på el-sykler og el-lastesykler. Kostnad: 600 millioner.

SKOEN PÅ: Hermstad tror folk gjerne vil spise grønnere og ha klær og sko som varer lenger, men at det er for dyrt.

Ifølge MDG kunne alle tiltakene i listen over blitt gjennomført til en samlet kostnad på 9 milliarder kroner for hele landet - som også er 1/6 av kostnaden ved hele E-18-utbyggingen fra Asker til Oslo.

Ingen skam

MDG havner ofte i diskusjoner om skam i klimakampen, for eksempel når det gjelder kjøtt.

Men det er det ikke noe de selv legger opp til, mener MDG-lederen. Han sier det er politikerne som har ansvar for å gjøre det enkelt for folk å ta klimavennlige valg.

– Folk gjør jo selvfølgelig det de oppfatter som er smartest for dem. Og hvis det hele tiden er å kjøpe nytt og kaste det gamle, får vi ikke det samfunnet vi trenger.

Inne hos skomaker Mr Minit sier daglig leder Gabriel Ladho at reparasjoner på sko har blitt en stadig mindre del av virksomheten, fordi folk heller kjøper nye sko enn å fikse de gamle. Han mener de kunne senket prisene med momskutt.

– Vi har blitt flinkere på nøkler, gravering og klokkebatterier fordi reparasjoner generelt minsker over tid. Det er litt beklagelig, for vi er jo skomakere, sier han.

SKOFIKS: Skomaker Gabriel Ladho sier han definitivt ville satt ned prisene hvis det ble innført momskutt på reparasjoner.

– Samlet parti

Helgens landsmøte på Fornebu blir Arild Hermstads første vanlige MDG-landsmøte som partileder.

Han ble valgt for et halvår etter at tidligere Une Aina Bastholms brått gikk av i august.

Hermstad var innstilt av valgkomiteen, men vant med bare én stemme mot Viken-profil Kristoffer Robin Haug.

– Jeg føler at partiet er veldig samlet nå, og jeg opplever å ha fått støtte fra hele landet, også fra de som stemte annerledes. Så vi står trygt på den kursen vi har - om å både vise frem miljøpolitikken, og solidaritetspolitikken, sier Hermstad.

Regjeringen: Virker ikke

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet svarer på vegne av regjeringen. Hun sire at billigere kollektivreiser er på trappene, og at flere lokalpolitikere satser på dette - blant annet Ap i Trøndelag.

Hun sier momskutt er forlokkende, men ikke virker.

– Lavere avgift kan motsvares med økte priser. Da går vinninga opp i spinninga, prisen blir den samme til slutt, og utslippene går ikke ned likevel. Regjeringen vil heller prioritere klimakutt som får ned utslippene.

I tillegg påpeker hun at forslagene er dyre, og spør hvordan MDG skal få råd. Når det gjelder å droppe regjeringens innføring av moms på elbiler over 500.000 kroner, svarer hun:

– Atmosfæren bryr seg ikke om du kjører Volkswagen eller Porsche, så det er skuffende at MDG vil gi mer penger til dem som kjøper en dyr elbil enn de som kjøper en billigere modell. Det er klimapolitikk som skaper urettferdige skiller mellom fattig og rik som regjeringen er imot.