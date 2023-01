UVÆR: Vegtrafikksentralen nord ber folk være forsiktig ute på veiene fredag.

Fredag skal Nord-Norge få gjennomgå på værfronten: − Glad jeg har fri

Brøytebilsjåførene gjør seg klare, entreprenørene er forberedt og meteorologen varsler om vanskelige forhold.

Den siste uken har det vært mildt sagt dårlig vær i Nord-Norge: Flere utforkjøringer, stengt Nordlandsbane og stengte veier i godt over ett døgn.

Torsdag ser det ut som at nordlendingene ikke er ferdig med uværet helt ennå.

Statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Vervarslinga for Nord-Norge, melder om et lavtrykk som nærmer seg fra Grønland.

Det vil bringe mild luft fra Atlanterhavet.

For oss som ikke er knallsterk på værterminologi: det betyr regn, høyere temperaturer og sterk vind.

Kan bli problematisk

Og akkurat det er ikke helt optimalt når det allerede har snødd store mengder i nord torsdag.

– Nord-Norge får en sterk vind fra sør og sørvest fredag. Det er Nordland som får kjørt seg mest, og vi har sendt ut farevarsel for mye regn, sier meteorologen til VG.

Troms på sin del kan forvente mye slaps og vann på veiene.

– Jeg blir ikke overrasket om det blir noen trafikale problemer i morgen i både Troms og Nordland, sier meteorologen.

NVE har sendt ut farevarsel for jord-, sørpe- og flomskred for Nordland og Sør-Troms fredag.

I tillegg er det høy snøskredfare i flere deler av Nord-Norge.

Heldigvis fri

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen nord, Kristin Storrø, sier til VG at de er forberedt på en travel dag fredag.

Slik det har vært hele uken.

– Vi ser naturligvis på farevarslene og forbereder oss deretter. Denne uken har vært travel, spesielt for entreprenørene våre. Mye tyder på at morgendagen også blir travel. Jeg er glad jeg har fri, sier Storrø mens hun humrer.

Storrø ber folk som ferdes i trafikken om å kjøre forsiktig, sjekke trafikkmeldinger og melde ifra om det skulle skje noe akutt.

Snøhull

En mann som forbereder seg på uværet er brøytebilsjåfør Morten Jensen i Tromsø.

Han har vært ute en vinternatt før, og er klar for en travel natt og dag om været skulle slå til.

Nordlys omtalte saken først.

I skrivende stund venter han og resten av brøytebilsjåførene på en siste oppdatering.

– Vi venter enda litt til før vi lager masse styr med å kalle inn folk. Tromsø har såpass varierende vær, at det ikke er usannsynlig at uværet aldri dukker opp, sier Jensen til VG.

Torsdag har det snødd store mengder i Tromsø, og det er naturligvis ikke optimalt når det er meldt mye regn.

– Tromsø er et snøhull, det vet vi litt for godt. Gatene blir fort veldig glatte med mye slaps. Vi blir nødt til å gjøre det vi kan, og håpe at alle kan ferdes trygt på veiene, avslutter Jensen.