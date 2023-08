VIL BLI LYTTET TIL: Sára Márja Utsi (29) i reindriftsnæringen håper Lebesby kommune sier nei til nye vindkraftanlegg.

Her trenger Støre vindkraft – men Sárá sier nei

KJØLLEFJORD (VG) I Lebesby splitter kampen om to nye vindkraftverk kommunen. Sier velgerne nei, kan det spøke for Støres Melkøya-planer.

– Jeg er veldig positiv. Vindkraftanleggene betyr flere nye arbeidsplasser og inntekter til kommunen.

Ronja Øfeldt (17) er akkurat for ung til å stemme i lokalvalget, men ikke i tvil om hva hun mener om Lebesbys mest opprivende politiske spørsmål.

To nye, store vindkraftanlegg i Lebesby vil kunne være avgjørende for å sikre strøm til elektrifisering av Melkøya, slik Klassekampen først meldte sist uke.

JUBEL: Ronja Øfeldt er ikke i tvil: Hun mener vindkraft vil gi flere arbeidsplasser og kroner i kassa til Lebesby kommune.

Støre har nemlig varslet at en forutsetning for elektrifisering er storstilt kraftutbygging i Finnmark, og at det skal bygges et nytt, sårt tiltrengt kraftnett for å frakte strømme

Prosjektene Davvi og Laksefjord vil stå for 45 prosent av all ny vindkraftprosjekt i Finnmark, ifølge en oversikt gjort av Klassekampen.

Mens deler av innbyggerne jubler over vindmølle-planene, mener andre at det vil kunne være katastrofe.

Frykter for reindriftsnæringa

Sárá Márja Utsi (29) triller gjennom Kjøllefjord sentrum med sine to tvillinger på fire måneder. Hun er en del av reindrifta, og er kritisk til vindmølleplanene.

– Vi blir ikke direkte rammet av de aktuelle anleggene, men indirekte. Det tar jo areal fra andre distrikter, som igjen legger press på våre områder.

Utsi er fra Lebesby, men bor nå i Tana. Reinflokken deres bruker likevel områder i Lebesby i løpet av året.

Sárá Márja Utsi frykter hennes to nyfødte tvillinger vil bli etterlatt uten den samme muligheten til å leve av og med naturen som sine forfedre.

Hun mener reindrifta blir stadig mer presset.

– Reindrifta er en av våre viktigste kulturbærere. Både for språket, og for levemåte og arbeidsplasser.

Allerede har Lebesby et vindkraftanlegg, like ved kommunesenteret, Kjøllefjord. Utsi mener de allerede ødelegger for reindrifta.

– Vi har GPS-merking av reinen som viser at de holder seg unna.

Info Dette er vindmølle-prosjektene Davvi, Lebesby: Opptil 160 turbiner som skal produsere 800 megawatt, på et område på 63 kvadratkilometer.

Laksefjorden, Lebesby: Cirka 60 turbiner som skal produsere 400 megawatt, på et område på 28 kvadratkilometer. I tillegg er det planer om to vindkraftverk i nabokommunen Gamvik. Elektrifisering av Melkøya vil kreve i overkant av 350 MW årlig. Vis mer

– Jeg vil ikke si at reindriftsnæringa skal få noen vetorett, men de må bli lyttet til. Det er vi som jobber av, for, med og i naturen.

Hun har en beskjed til Støre – og Terje Aasland som torsdag kommer til Kjøllefjord.

– Hva skal vi leve av når reinen, fuglelivet og naturen – og så det samiske forsvinner? For jeg er overbevist om at disse vindanleggene kun er starten. Og sier vi ja til dem, når skal det stanse?, spør småbarnsmoren retorisk.

TROR PÅ UTBYGGING: Sigurd Rafaelsen mener støtte til private aktører er noe av det som gjøre Lebesby til en attraktiv kommune.

Håper på utbygging

– Det er ikke småpenger vi kan få av utbygging.

Det sier ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap).

Lebesby har et kommunebudsjett på rundt 200 millioner kroner årlig. Dersom Davvi bygges, vil kommunen få 90–95 millioner kroner i årlig inntekt. Nesten en 50 prosent økning av kommunebudsjettet.

KOMMUNAL BLING-BLING: Har Lebesby det eneste ordførerkjedet i Norge med vindmølle-motiv? Trolig.

Rundt halsen på Rafaelsen rasler ordførerkjedet, som til og med bærer en vindmølle over kommunevåpenet. Et minne om en tid da det forrige vindkraftanlegget ble bygd, før den storstilte motstanden mot vindkraft var slått til.

– Vi vil legge til rette for privat næringsliv, for å sikre arbeidsplasser og bærekraft i kommunen.

– Samtidig er vi opptatt av sameksistens. Reindriftsnæringa skal også bli lyttet til. Men å bli lyttet til, betyr ikke bestandig at man får rett. Men det betyr at man skal bli tatt hensyn til, ved eventuelle negative konsekvenser.

DIALOG: Statsråden møtte representanter fra reindriftsnæringa, representert ved Ellinor Utsi - som for øvrig er Sárá Márjas mor.

– Vi trenger vindkraft

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) besøker torsdag Lebesby for å besøke områdene som blir berørt av regjeringens melkøya-beslutning.

Han understreker at det er behov for nytt strømnett i Finnmark, for å kunne gi strøm til bedrifter i fylket.

– Kan man elektrifisere Melkøya uten en storstilt vindkraft-utbygging i Finnmark?

– Vi trenger vindkraft på land, både i Finnmark og mange andre steder i landet. Det er en viktig, fornybar måte å produsere kraft. For oss var det uaktuelt å si ja til Melkøya uten at vi laget et kraftløft for Finnmark.

VIND ELLER FORSVINN: Terje Aasland sier Finnmark trenger mer vindkraft. Nå er han på frierferd i Øst-Finnmark for å overbevise velgerne.

Aasland sier at myndighetene i framtiden må involvere reindrifta enda tidligere i prosjektene, for å forsøke å finne løsninger sammen, og minske konflit.

– Vi må møtes og snakke sammen til hvernadre med respekt. Hvordan skal Finnmark se ut om 10–20 år? De samtalene burde vi ta i fellesskap allerede nå, ikke når man allerede er godt i gang med et prosjekt, og det blir vanskeligere å tilpasse seg.

DET BLIR NEI: Daniel Øyen er negativ til vindkraftutbygging i Lebesby. I bakgrunnen skimtes kommunens eksisterende vindkraftanlegg.

Kritisk til elektrifisering

Det er ikke kun innbyggerne som er splittet om vindanlegget.

Det er også kommunestyret. Av de fire listene som stiller til valg er to for, og to mot. Ap og Høyre jubler for mer vindkraft, mens Senterpartiet og SV sier klart nei.

Dermed kan valget i høst avgjøre om kommunen støtter vindprosjektene – eller ikke.

– Hvorfor skal vi bruke grønn energi til å liv i et fossilt anlegg?

Det spør Daniel Øyen, SVs toppkandidat.

– Vi reagerer særlig på størrelsen på inngrepet. Det går rett inn i reindriftsområder, og vi frykter en ny situasjon som den vi så på Fosen. Bare verre, sier han.

SKEPTISK: Jonny Myhre i Senterpartiet sier de to planlagte vindkraftanleggene i kommunene er som pest eller kolera.

Heller ikke Senterpartiet vil høre snakk om mer vindkraftutbygging. De er heller ikke fornøyd med regjerings beslutning om å elektrifisere Melkøya.

– Vi er kritisk til Meløya-elektrifisering. Vi frykter strømmangel og høyere priser også i nord. Det vil ramme innbyggere og næringsliv, sier partiets ordførerkandidat, Jonny Myhre

– Strømmen skal man få med å sette bygge ut vindkraft. Man setter natur opp mot klima, og naturen taper, slår han fast, sier Myhre.