GIKK AV: Ola Borten Moe (Sp) gikk av i juli etter avsløringer om aksjehandler og brudd på habilitetsregelverket.

Borten Moe møtte Kongsberg Gruppen før og etter aksjeinvesteringen

Daværende kunnskapsminister Ola Borten Moe (Sp) hadde møter med Kongsberg Gruppen både før og etter at han investerte 415.000 kroner i selskapet i januar i år.

Kortversjonen Tidligere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) hadde møter med Kongsberg Gruppen før og etter at han investerte NOK 415.000 i selskapet i januar 2021.

Moe innrømmet brudd på habilitetsreglene på grunn av hans investering og gikk av. Økokrim åpnet senere en etterforskning for å avgjøre om Moe har begått noe straffbart i forbindelse med aksjekjøpene.

I et svar til VG avfeide Moe bekymringer om hans investering og påfølgende møte med Kongsberg Gruppen, sammenlignende det med et besøk til et annet selskap han eier aksjer i, Nortura eller Felleskjøpet. Vis mer

Det siste besøket fant sted i bedriftens lokaler på Kongsberg den niende januar i år. Fire dager tidligere hadde Borten Moe investert 415.000 kroner i Kongsberg Gruppen. Det avslørte E24 i sommer.

Borten Moe innrømte brudd på habilitetsreglene og gikk av. Mandag denne uken ble det klart at Økokrim vil etterforske om Borten Moe har gjort noe straffbart i forbindelse med aksjekjøpene.

Under møtet i januar presenterte selskapet både sin egen virksomhet og en ønskeliste for politiske grep innen forskning og utdanning som ville være bra for selskapet.

Kongsberg Gruppen ønsket blant annet å påvirke Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som skulle debatteres og vedtas i Stortinget en måned senere.

Som kunnskapsminister var Borten Moe ansvarlig for planen og iverksettelsen av planen.

– Verdiene som blir skapt i Kongsberg er rett og slett imponerende, sa Borten Moe til pressen om selskapet.

AVISOPPSLAG: Laagendalsposten dekket møtet.

Han kalte selskapets samarbeid med akademia for «et eksempel til etterfølgelse».

– Så du ingen problemer med å besøke Kongsberg Maritime for å diskutere deres behov niende januar, når du få dager før hadde investert i Kongsberggruppen?

– Nei. Et bedriftsbesøk er et bedriftsbesøk. Generell informasjon, hverken mer eller mindre. Ville ikke vært annerledes å besøke et anlegg Nortura eller Felleskjøpet har for den del, skriver Borten Moe til VG.

Borten Moe opplyser at han er medeier i Nortura og Felleskjøpet. VG har ikke funnet noen invitasjon til besøket hos Kongsberg Gruppen i Kunnskapsdepartementets postjournal og har foreløpig ikke fått svar fra departementet på hvordan det kom i stand.

– Kongsberg er en viktig kommune for Senterpartiet, den største vi har ordføreren i. Det er ganske vanlig å være innom der på besøk når vi besøker Kongsberg, skriver Borten Moe om besøket.

Leder for samfunnskontakt i Kongsberg Gruppen presenterte på sin side møtet med kunnskapsministeren slik, for sine følgere på nettstedet LinkedIn:

«Presentasjon og samtale med statsråd Ola Borten Moe fra Kunnskapsdepartementet (...) om samarbeid forskning, akademia og teknologiindustri, og hva som skal til både for å løfte frem mer næringslivsrettet forskning og sikre teknologihodene Norge trenger for å lykkes i fremtiden.»

Borten Moe bekrefter til VG at han også har hatt et annet bedriftsbesøk med Kongsberg Gruppen. Ifølge kommunikasjonssjef Ronny Lie i selskapet fant det andre møtet sted i 2021. VG har foreløpig ikke fått opplyst sted eller tema for møtet.

Politisk rådgiver Signe Bjotveit (Sp) og senterpartiordfører Kari Anne Sand i Kongsberg var også med i møtet.

- Var du klar over da, at Borten Moen Moe hadde investert 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen fem dager tidligere?

- Nei, jeg ble kjent med det samtidig som resten av Norges befolkningen i juli.

- Synes du det hadde vært greit å vite om investeringen hans på det møtet i januar? Synes du det var ryddig å investere først, og så ha et slikt møte med selskapet?

- Nei, det har jeg ingen kommentar til, sier Sand, som understreker at hun ikke har noen aksjeinvesteringer selv.

VG har spurt Bjotveit om hun var klar over at den daværende statsråden hennes like før møtet med Kongsberg gruppen hadde investert penger i selskapet. Henvendelsen er foreløpig ikke besvart.