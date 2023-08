VALGKAMPINNSPURT: Høyres byrådslederkandidat på Aps enemerker på Youngstorget.

Krangel om faste stillinger i Oslo: − Jeg er sjokkert

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, sier byrådsleder Raymond Johansen har mislyktes fullstendig i sin kamp for å gi flere hele stillinger. – Høyre har frekkhetens nådegave, kontrer Johansen.

Kortversjonen Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, anklager byrådsleder Raymond Johansen for å ha mislyktes i kampen for å tilby flere fulltidsstillinger.

Tall som byrådet selv har lagt fram viser en minimal nedgang i antall midlertidig ansatte siden Johansen og hans byråd kom til makten.

Det er også 7980 timebetalte ansatte i Oslo kommune, som i praksis har 0-timerskontrakter, ifølge Lae Solberg.

0-timerskontrakter er arbeidskontrakter uten noen fastsatt stillingsprosent. Vis mer

– I byrådets dokument om midlertidig ansettelser, kommer det frem at det er 7980 personer som er timebetalt, altså at de ikke har noen stillingsprosent og dermed i realiteten har nulltimerskontrakter, sier Solberg.

Nulltimerskontrakter er arbeidskontrakter uten noen fastsatt stillingsprosent. Det ble forbudt i 2019.

Lae Solberg viser til tall som byrådet selv har laget:

– Der kommer det fram at antall årsverk midlertidig ansatte knapt er redusert de åtte årene Johansen og hans byråd har regjert. I februar 2015 sto midlertidige ansatte for 21,2 prosent årsverk i Oslo kommune. I februar i år var andelen 19,9 prosent.

– Det er en nedgang?

SER I RAYMOND-BAKSPEILET: Høyre-toppen i Oslo viser til noe Johansen sa for fire år siden.

– Løsarbeidere

– Den er marginal, og neppe noe jeg tror byrådslederen feirer som en stor politisk seier.

Han sier det står i skarp kontrast til det Johansen sa for fire år siden.

– I 2019 lovte Raymond, uten forbehold, at «de som ønsker en høyere stillingsgrad skal få det, så raskt som det er mulig. For de som har flere arbeidskontrakter med Oslo kommune, skal stillingsbrøkene slås sammen».

Han sier at LO selv har konkludert med at nulltimerskontrakter ikke er lovlige.

– Hvis LO-leder Peggy Hessen Følsvik for alvor vil redusere antall løsarbeidere, som hun kaller det, bør hun ta en alvorsprat med byrådsleder Raymond Johansen.

– SJOKKERT: Lae Solberg mener Ap har et forklaringsproblem.

– Stor avstand

Han legger til:

– Jeg kan ikke forestille meg at det finnes en privat norsk bedrift som har nesten 8000 personer gående på nulltimesavtaler. Hadde det vært det er jeg ganske sikker på at vi hadde hørt et ramaskrik fra LO og Arbeiderpartiet.

I Oslo er det rundt 55 000 ansatte.

Han sier det gjelder ulike krav til private og til kommunen.

– Jeg er sjokkert over hvor stor avstand det er mellom liv og lære i Arbeiderpartiet. Det minste Oslo kommune kan gjøre er å stille samme krav til egne etater og virksomheter som de stiller til eksterne leverandører gjennom Oslomodellen, men når Høyre foreslår det, stemmer Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet imot. De har derfor et forklaringsproblem.

KRANGEL: Raymond Johansen (foran) og Eirik Lae Solberg (bak til venstre) er i heftig krangel om midlertidig ansatte.

– Frekkhetens nådegave

Raymond Johansen slår kraftig tilbake.

– Høyre har frekkhetens nådegave. Ikke bare har de kuttet drastisk til eldreomsorgen i sine alternative budsjetter de siste årene, de har vært motstandere av heltidsprosjekter som for eksempel på Lambertseter sykehjem, med bare hele stillinger.

– Andelen midlertidige har knapt gått ned siden dere overtok?

– Andelen midlertidige ansatte gikk gradvis ned fra 2015 og gikk naturlig nok noe opp under pandemien, men vi har på kort tid redusert andelen midlertidige ansatte til samme nivå som før pandemien. Dette arbeidet vil fortsette.

NEKTER: Raymond Johansen sier de ikke gjør noe ulovlig.

Han mener de ikke gjør noe ulovlig vedrørende nulltimerskontrakter.

– Timebetalte omfatter ansatte som dekker opp behov for midlertidige ansettelser, hvor avtaleformen er en intensjon om arbeid. Dette gjelder typisk for studenter som dekker opp ved sykdom. Oslo kommune forholder seg selvfølgelig til lovens bestemmelser. Når en som er timebetalt utfører arbeid, skal det være lovlig grunnlag for ansettelsen, og det skal inngås en avtale for hvert enkelt arbeidsoppdrag.

Lover bedring

Han sier at byrådets satsing på å drifte sykehjem utelukkende med heltidsstillinger, vil få ned andelen midlertidige ansettelser.

– Dette vil ha stor betydning for behovet for midlertidige ansettelser. De hele stillingene ved sykehjemmet gir større rom for å håndtere sykefravær og annet kortvarig fravær uten behov for midlertidige ansatte.