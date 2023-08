UHELDIG: De fremmøtte på et seminar om diskriminering i Arendal fikk en lei opplevelse.

Arendalsuka: Diskriminert på seminar om diskriminering

Forskningsstiftelsen Fafo inviterte til seminar om diskriminering mot funksjonshemmede. Derfor skapte det reaksjoner at møtet ble lagt til båten «MS Lofoten», som er helt utilgjengelig for rullestolbrukere.

Tirsdagens arrangement ble isteden gjennomført på fortauet ved Arendal havn, der båten ligger fortøyd.

Fafos forskere brukte en liten, håndholdt høyttaler for å snakke til forsamlingen.

– Fafo valgte å presentere forskningen på en plass som utestenger den gruppen forskningen handler om. Det skapte en ganske bisarr situasjon, sier Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund (NHF).

NHF: Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

Temaet for Fafos seminar var mikroaggresjon mot funksjonshemmede, som er den «skjulte» hverdagsdiskrimineringen. Et tema som naturligvis er av særlig interesse for rullestolbrukere og andre med funksjonsnedsettelser.

Flere tilhørerne bemerket paradokset ved at et seminar om diskriminering ble gjennomført på en måte som er diskriminerende.

– Satt på spissen – det ble jo egentlig mikroaggresjon i praksis, sier forbundslederen.

Nyheten ble først omtalt i Handikappnytt.

Ikke uvanlig med diskriminering

Forbundsleder Brandvik forteller at en tillitsvalgt fra NHF oppdaget problemet med manglende tilgjengelighet om bord på båten.

– Arendalsuka er en ganske heftig utfordring for oss funksjonshemmede, sier Brandvik.

– Det er kun et lite fåtall av arrangementene og debattene som gjennomføres i lokaler hvor vi som funksjonshemmede kan komme inn, ifølge Brandvik.

Brandvik håper ukens hendelse kan bidra til endring:

– Vi skal sette oss ned med Fafo nå i etterkant for å diskutere løsninger. Jeg håper det vil kunne påvirke de andre forskningsmiljøene til å gjøre det samme. Kanskje de kan bruke telt, i stedet for båt.

Hun sier det er i stor grad opp til de ulike aktørene å bestille løsninger som tilgjengeliggjør lokalene for alle.

– Det holder ikke å si at dette er gamle båter og bygg.

STYRELEDER: Ingrid Tunem i Unge funksjonshemmede.

Arrangement på fortauet ble til fordi en publikummer lånte arrangøren en stemmeforsterker. Andre tilhørere tok initiativ til å hente ut klappstoler fra båten MS Lofoten, forteller Ingrid Tunem, styreleder for Unge funksjonshemmede.

– Jeg tror Fafo syntes det var flaut og ubehagelig, og kommer til å bli bedre fremover, sier hun.

Fafo beklager

Fafos forskningsleder, Terje Olsen, beklaget situasjonen til de fremmøtte.

– Hva tenker du om at dere utøver hverdagsdiskriminering på et seminar som nettopp handler om dette?

– Det er ikke bra, og vi klarte ikke gjøre noe med dette i år. Det er bare å beklage, sier Olsen.

FAFO: Forskningsleder Terje Olsen.

– Vi har vært i dialog med Handikapforbundet tidligere, og vi snakker med dem videre for å finne løsninger. Det er knapphet på tilgjengelige lokaler under Arendalsuka, men vi vil unngå lignende situasjoner i fremtiden.

Olsen mener de ikke hadde annet valg enn å flytte arrangementet ut på gaten.

– Det hadde blitt helt feil om vi skulle holde et foredrag om diskriminering på et båt hvor det er umulig for funksjonshemmede å gå om bord, sier han.

