1 / 3 RÅTTEN: Pukkellaksen starter å råtne når den kommer i ferskvann. Her ligger en råtten fisk på elvebredden i Luftjok forrige søndag. RÅTTEN: Pukkellaksen starter å råtne like etter den har gytt. Her ligger en råtten fisk på elvebredden i Luftjok forrige søndag. SPIST: Denne laksen har råtnet, og trolig også blitt spist på av en ørn. forrige neste fullskjerm RÅTTEN: Pukkellaksen starter å råtne når den kommer i ferskvann. Her ligger en råtten fisk på elvebredden i Luftjok forrige søndag.

Her ligger «zombie»-laksen strødd

Over 230.000 pukkellaks er fanget i feller i sommer, men ikke alle er tatt. Noen svømmer opp elven for å gyte – mens de råtner i levende live.

Kortversjonen Over 230.000 pukkellaks har blitt fanget i fiskefeller i Troms og Finnmark i år.

Men ikke alle pukkellaks har gått i fellene. I sideelven Luftjok ligger det døde pukkellaks som har gytt.

Miljødirektoratet har startet demontering av fellene fordi det nå svømmer så lite fisk i den. Vis mer

– Det var litt kvalmende, sier fiskeentusiast Morten Pettersen (45) fra Sarpsborg.

Forrige uke var han og kompisen på fisketur i Varanger og Tana i Finnmark. Søndag tok de turen til Luftjok, en sideelv fra Tanaelva, for å fiske Harr.







Der lå de døde og halvdøde pukkellaksene strødd. Over elven sirklet det havørn på jakt etter en matbit, sier Pettersen.

– Vi så kanskje 40 av dem ligge der. De som levde var litt halvråtne og soppinfiserte. Flere av dem klarte så vidt å svømme. De var zombier, sier fiskeren.

IVRIG FISKER: Da fisker Morten Pettersen dro til elven Luftjok ble han møtt av flere råtne pukkellaks som ikke hadde havnet i fellen.

– Vondt å se

Pukkellaksen, eller stillehavslaks, lever i toårige sykluser. I sommer har den forhatte fisken gjort comeback i norske elver. Derfor har det også pågått en kamp i nord for å fange og avlive fisken.

Pukkellaksen er nemlig en fremmed art satt ut av Russland som ikke hører hjemme i Norge.

Persen sier at flere pukkellaks aldri kommer seg til fellen som er satt opp i Tanaelva, men svømmer opp sideelven Luftjok. Som laksen på bildene har gjort.

– Det er vondt å se en laks dø mens den svømmer. Det er ikke noe greit, sier rådgiver Hege Persen i nasjonalt villakssenter i Tana.

Så langt i år er over 230.000 fisk fanget i årets feller i Troms og Finnmark. Det er mer enn dobbelt så mange som for to år siden, da antallet var 104.000.

I Tanaelva er det fanget over 7600 fisk, ifølge Miljødirektoratets oversikt.

Når pukkelaksen er ute i havet er pukkellaksen blank, fin og god matfisk, men så blir den styggere og styggere. Hannfisker utvikler en pukkel og begynner å råtne.

– Jeg er redd for at vannet blir forurenset og for hva som skjer med økosystemet. Atlanterhavslaksen har så mange trusler, som lakselus, forurensing og bifangst. Så kommer pukkellaksen på toppen av de andre truslene, sier Persen.

Info Fakta om pukkellaks: Dersom pukkellaksen etablerer seg i store antall kan det få konsekvenser for annen fisk, som atlanterhavsfisken.

Den ble satt ut av Russland ved Kolahalvøya på 1950-tallet for å brukes som matfisk. Russerne har satt laksen ut i flere omganger, og den har siden beveget seg mot Norge.

Som de fleste arter i denne slekten dør alle pukkellaks etter gyting. Da kan det bli store mengder pukkelaks liggende og råtne i vannet, noe som påvirker vannkvaliteten og andre arter i elvene. Kilde: Miljødirektoratet og SNL Vis mer

– Ser fryktinngytende ut

Nedbrytingen er helt naturlig for stillehavslaksen, sier Roy Malvin Langåker i Miljødirektoratet.

– Nedbrytingen av kroppen deres begynner når de kommer i ferskvann. Hannene får store tenner og ser fryktinngytende ut i kampen om hunner og gyteplasser, forklarer Langåker.

Like etter de har gjennomført «akten», dør de.

NORD-NORGES KAKKERLAKK: Pukkellaksen er som regel helt mørk på ryggen. Disse har fått hvite flekker og begynt å råtne.

Langåker har ledet direktoratets arbeid med pukkellaksfellen i Tanaelva, sammen med Veterinærinstituttet.

Fordi det fanges så lite fisk i fellen om dagen, har de startet å demontere den. Det samme er tilfellet i flere feller i Øst-Finnmark.

– Burde dere ikke gjort noe for å stoppe laksen som svømmer opp sideelven for å gyte?

– Med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser ble det prioritert å sette opp felle i Maskejohka, som er det største sidevassdraget nedenfor fellen i Tana, og dermed med potensielt mest gyting og produksjon av pukkellaks, sier han og legger til:

– Ellers har Miljødirektoratet gitt tillatelse til å ta ut pukkellaks med garnredskaper på steder der den samler seg før gyting.

Se video - her svømmer pukkellaksen i hopetall:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post