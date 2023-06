Falsk melding om kapring på Norwegian-fly: Danske jagerfly rykket ut

Det smalt over Jylland torsdag da to danske F16-jagerfly rykket ut til et Norwegian-fly som skulle til Oslo lufthavn. Årsaken var en feilsendt melding om kapring.

– Det ble utløst en alarm feilaktig om kapring, men det ble tidlig avklart at det ikke var reelt, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til VG.

Han opplyser at dette skjedde ved 16-tiden og at det gjaldt et Norwegian fly som var på vei fra Spania til Oslo lufthavn.

– Jeg vet det har vært to danske jagerfly oppe, men hva de har gjort kjenner jeg ikke til, sier Samuelsen. Han forteller at alarmen ble feilaktig utløst på flyet.

Han legger til at det ikke ble iverksatt noen tiltak på norsk side.

HER ESKORTERES FLYET: Disse to bildene viser Norwegian-flyet og de to danske F16-jagerflyene over Nesodden.

– Feilsendt melding

Kommunikasjonsrådgiver Anna-Lena Nordling bekrefter til VG at det er snakk om «en feilsendt melding».

– Det var en feilsendt melding om kapring initiert av flymaskinen, som ble rettet opp umiddelbart da pilotene oppdaget dette. Den går da til Norwegians operasjonssentral, og da er det noen rutiner som blir utløst og som resulterte i at disse jagerflyene eskorterte flyet, sier Nordling.

– Er det pilotene som styrer dette?

– Det kan man resonere seg frem til.

Hun legger til at de fikk avklart at situasjonen var i orden ni minutter etter meldingen ble feilaktig sendt ut. Det var ifølge Nordling ikke noe dramatikk rundt situasjonen.

– Vi har ikke dessverre ikke mer informasjon nå.

JAGERFLY: Her ser man ett av de to danske F16-jagerflyene som eskorterte Norwegian-flyet.

Ristet i hus og vinduer

Flere danske medier skriver at det var to F16-jagerfly som rykket ut.

– Luftfarts­myndighetene har torsdag ettermiddag hatt grunn til å tro at det kunne være et problem på et sivilt fly, som fløy på en rute vest for Jylland mot Norge, skriver det danske forsvaret i en epost til TV Midtvest.

Utrykkingen utløste et kjempebrak over Jylland da jagerflyene brøt lydmuren. Flere danske medier skriver at de ble nedringt av innbyggere som fortalte om at det ristet i både hus og vinduer.

– De danske F16 fulgte det sivile flyet til Gardermoen lufthavn i Norge, hvor norske myndigheter overtok saken. De danske F16 returnerte til Danmark igjen, avslutter det danske forsvaret til TV Midtvest.

