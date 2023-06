Oda (25) Livet falt i grus for, etter at hun hjalp en venn. – Det er nesten som en kjærlighetssorg Straffet for fusk

Ble kastet ut for å hjelpe venninne: − Jeg hadde en så dårlig magefølelse

– Jeg hadde en så dårlig magefølelse etter eksamen, forteller Oda Akselsen.

Egentlig skulle 25-åringen være travelt opptatt med de avsluttende eksamener på Høgskolen i Innlandet (HINN). Isteden har hun nettopp fullført sin første uke på jobb som servitør på Kleivstua hotell, etter at sesongarbeidet på Norefjell tok slutt.

Hun er utestengt fra all utdanning i Norge i to semestre, anklaget for å ha samarbeidet på eksamen.

Mai 2022: Oda og studievenninnen sitter i hver sin ende av et grupperom på campus på Kongsvinger. Dårlig nett i kollektivet gjør at Oda ikke vil sitte hjemme og risikere problemer under eksamen. Det samme gjør venninnen, og Oda tenker ikke noe mer på det der og da.

Hun forteller at de to har sittet i stillhet i noen timer, men nå henvender venninnen seg til henne. Venninnen står fast på de første oppgavene, og spør hva Oda har skrevet.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle svare, sier Oda.

I øyeblikket greier ikke Oda å si nei til venninnen. Hun sender henne sine svar på oppgave 1 og 2.

– Jeg mente å gi henne inspirasjon og et dytt i riktig retning, sier Oda.

Hun får ikke flere spørsmål fra venninnen.

Oda sier at hun flere ganger sa at venninnen ikke måtte kopiere svarene, men bruke dem slik de var ment.

Noen uker etter eksamen får hun brevet fra skolen om at hun er mistenkt for fusk.

– Jeg ringte mamma og gråt. Det føltes som at livet var over, forteller Oda.

Høgskolen i Innlandet hevder at Oda og venninnen har samarbeidet om besvarelsene. Oda mener det er feil.

– Vi samarbeidet ikke. Dette var mitt selvstendige arbeid, som hun brukte. Jeg fikk ingen fordeler av det jeg gjorde, sier Oda.

I dag er de to ikke lenger venner.

VG har spurt studievenninnens advokat Kristian Berge om hans klient ønsker å kommentere saken. Det ønsker hun ikke.

– På generelt grunnlag kan jeg si at samarbeid ikke nødvendigvis innebærer et krav om at begge studentene skal ha hatt en fordel, sier Berge.

Også medstudenten er utestengt fra studiene i to semester. I motsetning til Oda, har venninnen ikke påklaget avgjørelsen om utestengelse.

Siden 2018 har minst 3100 studenter i Norge blitt utestengt på grunn av fusk, viser VGs gjennomgang.

Etter brevet om fuskemistanken er Oda rådvill og redd. Hun har ingen å snakke med, og vet ikke hvor hun kan få hjelp.

– Jeg var redd for at vennene mine kom til å tenke at jeg faktisk hadde fusket, sier Oda.

Et googlesøk fører henne til advokat Ruben Haugland.

Haugland mener handlingen til Oda ikke er fusk, men medvirkning til fusk. Ifølge reglene må studenten ha skjønt at det hun ga fra seg ville bli kopiert. Hvis hensikten er å inspirere, skal hun ikke straffes for det.

– I Odas tilfelle sendte hun teksten som inspirasjon, og ikke for at venninnen skulle stjele det, sier Haugland.

Oda har klaget på utestengelsen.

Prorektor ved HINN, Stine Grønvold, sier til VG at de ikke kan gå inn i detaljer i en pågående sak, og avventer klagebehandling.

Info Fusk på HINN HINN har ca. 15.000 studenter, ifølge SSB.

HINN har opplyst til VG at 365 studenter er straffet for fusk fra 2018 til 2022.

222 av dem ble utestengt et helt år, som er den strengeste straffen. Vis mer

Om noen uker har Oda vært bortvist fra all utdanning i to semestre. Ennå har ikke Felles klagenemnd, som behandler klager på fuskesaker, sett på saken hennes.

Leder for nemnden, Marianne Klausen, uttaler seg på generelt grunnlag til VG. Hun peker på at antall fuskesaker økte markant i forbindelse med pandemien, og at det er årsaken til at saksbehandlingstiden er lang.

Etter at nemnden økte antall behandlingsmøter, er saksbehandlingstiden i dag mellom fire og fem måneder.

– Vi jobber målrettet for å komme tilbake til en saksbehandlingstid på to til tre måneder.

VG har kartlagt fuskesaker i høyere utdanning siden 2018. I Felles klagenemnd blir bare ett av 14 vedtak omgjort.

– Dette viser at Felles klagenemnd i de fleste sakene er enig med institusjonen, sier Klausen.

– Mange fuskevedtak viser at studentens argumentasjon ikke blir hørt i det hele tatt, sier advokat Haugland.

Info Fusksakene VG har i vår kartlagt fusk i høyere utdanning i Norge. Vi har spurt de 20 største utdanningsinstitusjonen – med til sammen 290.000 studenter – om fuskesaker i tidsperioden 2018 til 2022. Ikke alle institusjonene har svart på det VG har spurt om. Derfor kan tallene være høyere. Minst 3800 studenter er i perioden straffet for fusk

De har totalt blitt utestengt i 2600 år

En beregning viser at det kan koste samfunnet 1,1 milliarder i tapt verdiskapning

Staten har brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene

Institusjonene har utbetalt minst 3,3 millioner i erstatning i fuskesaker

Bare én student har siden 2013 vunnet en fuskesak i retten

Færre enn 1 av 14 vinner frem med en klage til Felles klagenemnd

Det er et stort rettssikkerhetsproblem, mener juseksperter Vis mer

Han mener systemet i praksis ofte fungerer slik at det er studentene som må bevise sin uskyld overfor skolen – selv om det egentlig skal være motsatt.

– Dette går utover rettssikkerheten. Tvilen skal komme studenten til gode.

Susanne Azevedo Stirø har representert flere studenter i fuskesaker.

– Mitt inntrykk er at studiestedene ofte går inn i sakene med en forutinntatt holdning om at studenten har fusket, sier hun.

Stirø er kritisk til at de fleste studenter utestenges med en gang studiestedet har fattet et vedtak om fusk, og lenge før Felles klagenemnd har sett på saken. Det er svært sjeldent søknader om utsatt utestengelse innvilges, forteller hun.

Hvis Felles klagenemnd bestemmer seg for at skolen tok feil da de utestengte Oda, er det likevel for sent.

– Uansett hva de kommer frem til har jeg vært ute av studiene i et helt år, sier hun.

Grønvold ved HINN viser til Felles klagenemnd. De har sagt at utsatt iverksettelse er en unntaksregel.

– Høgskolen i Innlandet har lagt dette til grunn for vår praksis, sier Grønvold.

Klausen i Felles klagenemnd sier at det er uheldig hvis studenten har gjennomført utestengelsesperioden før saken klagebehandles.

Da utestengelsen var et faktum, fikk ikke Oda studiestøtte lenger. Hun hadde ikke råd til å beholde rommet i kollektivet, og måtte flytte hjem til foreldrene.

– Jeg søkte sikkert på 30 jobber, forteller Oda.

Hun fikk napp hos en gammel arbeidsgiver, og like før jul flyttet hun til Norefjell – langt unna venner og familie – for å jobbe som sesongarbeider.

– Jeg mistet mye av det sosiale nettverket mitt, sier hun.

Fuskesaken har vært en stor psykisk påkjenning for 25-åringen. Hun måtte søke hjelp hos fastlegen, som henviste henne til psykolog.

– Det verste er å miste et studieår, men jeg har også mistet en god venninne. Det er nesten som en kjærlighetssorg.

Oda etterlyser støtte fra skolen som kastet henne ut.

– Jeg har ikke fått noe tilbud om oppfølging fra dem. Det er veldig lite fokus på hvor hardt en utestengelse rammer.

Grønvold ved HINN sier at skolen har en studieveileder på fakultetene som gir råd til studentene som tar kontakt.

– Men det er riktig at vi ikke har gitt et særskilt tilbud om oppfølging i saker om brudd på eksamensreglementet.

Oda får støtte av advokat Haugland.

– Man argumenterer med at utestengelsen ikke blir registrert noe sted, og dermed ikke følger studentene, men det stemmer ikke. De får hull i CV-en, og det forfølger dem resten av livet.

Advokaten må ofte minne studentene om at resultatet i fuskesakene ikke er en fordømmelse av dem som mennesker.

Blant familie og studievenner har Oda fått støtte, men det har vært vanskelig å forklare hvorfor hun ikke er på skolen lenger.

– Det er så sårt. Jeg er redd for at de tenker at jeg egentlig har jukset.

Uansett hva Felles klagenemnd kommer frem til, ønsker Oda å fullføre bacherlograden sin til neste studieår. Hun har lyst til å fortsette med en mastergrad i bærekraftsøkonomi. Men det blir ikke på Høgskolen i Innlandet.