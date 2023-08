Nå sprenges det ved Braskereidfoss kraftverk

BRASKEREIDFOSS (VG) Torsdag jobbes det med å få frigjort kabler fra en mast som ligger i vannet utenfor kraftverket på Braskereidfoss. Politiet bekreftet nå at det skal gjennomføres sprenging på stedet.

Kortversjonen En spent situasjon oppsto på kraftverket på Braskereidfoss onsdag ettermiddag da vannet rant over flomlukene som ikke åpnet seg.

Politiet, Forsvaret og Hafslund vurderte sprengning, men det endte med en brist i demningen og tømming av vannmagasinet.

Torsdag jobbes det med å frigjøre kabler fra en mast som ligger i vannet nær kraftverket.

Nå ligger det an til at situasjonen med strømkablene løses ved hjelp av sprengning. Vis mer

Politiet har har allerede foretatt to testsprengninger på tilsvarende materiale som finnes i strømledningene for å kunne vurdere risikoen.

Bekrefter sprenging ved Braskereidfoss

Innsatsleder Kjetil Enger bekrefter torsdag kveld sprenging av strømmasten ved Braskereidfoss til VG.

– Per nå ønsker vi at det skal skje så fort som mulig. Tidsperspektivet, det vet vi ikke. Det er en del jobb som må gjøres i forkant.

Enger ønsker at de skal få unnagjort sprengingen i kveld.

– De strømledningene som henger over elva bak oss de utgjør en fare for ytterligere skader på kraftverket og for eventuell trafikk på fylkesveien på andre siden av elva.

Innsatslederen forteller at de har vurdert forskjellige alternativer, men at de anser sprenging som den beste løsningen nå.

Torsdag rundt 18:20 skjer det som ser ut som en sprenging ved kraftverket. Det stod vannsprøyt opp av elven, men det hadde ingen synlig innvirkning på masten.

Tidligere opplyste Enger at det er mye uklarhet knyttet til masten som har tunge kabler på hver side. De prøver å få til et opplegg der selve masten blir stående og ikke vipper.

VG følger situasjonen på stedet.

– Vi foretok noen prøvesprengninger på materialet som finnes i strømledningene, sa Enger tidligere torsdag.

Det var onsdag 9. august at det oppsto en spent situasjon på kraftanlegget på Braskereidfoss, som er et elvekraftverk i Glomma.

Vannet rant over flomlukene etter at de ved en feil ikke åpnet seg på morgenen. Politiet, Forsvaret og Hafslund vurderte sprengning.

Det endte til slutt med en brist i demningen, og vannet begynte å tømmes fra vannmagasinet.

– Situasjonen i dag er på langt nær det den var i går. I dag er det ingen dramatikk. Utfordringen nå består i hvordan vi skal rydde opp i dette og gå tilbake til en slags normaltilstand, sier Kjetil Enger.

Innsatsleder Kjetil Enger, her ved Braskereidfoss.

Politiet sa onsdag til NRK at det vurderes å sprenge strømkabel i området.

– Det er belastning for kablene med strekkvern, og om masten ramler i elven, da har vi et større problem. Det gjør også en belastning at det henger over fylkesvei 210. Vi ønsker å komme tilbake til normaltilstand på tryggest mulig måte, sa Enger til VG tidligere torsdag.

Politiet ber folk om å unngå å nærme seg området.

Masten står midt i Glomma, sør for kraftverket.

– Vannavledningen gjennom den bristede demningen går rolig. Vi følger nøye med, sier Ragnhild Abrante, kommunikasjonssjef i Hafslund Eco, til VG.

Ragnhild Abrante, kommunikasjonssjef i Hafslund Eco, ved kraftstasjonen Braskereidfoss.

Strømlinjen koblet fra

Morten Schau, kommunikasjonssjef i nettselskapet Elvia, forklarer at strømlinjen er koblet fra i begge ender, og at det er disse som eventuelt skal sprenges.

– Vi vil da altså ikke sprenge masten, men heller koordinert sprenge ledningene på hver side og la masten gå i elven.

– Det er det som er det hotteste alternativet akkurat nå, men vi har ikke bestemt oss.

Det er snakk om en tung betongmast, og Schau regner med at den vil legge seg på bunnen om den blir sluppet ut i elven.

