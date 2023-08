OMFATTENDE: Ekstremværet Hans har gjort ødeleggelser på vei og hus. Flere jordskred har gått rundt Holsfjorden i Hallingdal

Fylkesordføreren i Innlandet frykter at liv kan gå tapt: − En nasjonal krise

Folk i Innlandet er isolert flere steder, og nasjonale transportkorridorer er stengt. Fylkesordfører Aud Hove frykter at liv kan gå tapt.

I Innlandet har det vært travle og kaotiske dager som følge av ekstremværet Hans. Nå maner fylkesordføreren til at folk fortsetter innsatsen også utover onsdagen.

– Folk er isolert i flere lokalsamfunn, og nødetatene risikerer å ikke komme fram til folk som trenger hjelp. Nå trenger vi hjelp fra storsamfunnet. Dagen i dag er beslutning for om dette kommer til å gå bra eller ikke, sier fylkesordfører i Innlandet, Aud Hove (Sp) til VG.

Les også 50-årsflom flere steder: – Det er rød alarm ØSTRE TOTEN/BROMMA/OSLO (VG) 15 av NVEs målestasjoner viser 50-årsflom onsdag morgen.

Hove sier at de siste dagene har gjort inntrykk på henne, og at det har gått verre enn fryktet. Nå er hun spent på hva onsdagen bringer:

– Dagen i dag vil antagelig gi oss en pekepinn på hvordan det hele går. Jeg har aldri sett så mye vann i Gudbrandsdalen, og det har vært fryktelig mange skred, sier Hove, før hun følger opp:

– Jeg er veldig lettet over at det ikke har gått liv tapt enda. Jeg håper det ikke vil skje noe som fører til at menneskeliv går tapt heller i dag.

I Innlandet er det mange stengte veier som følge av flom og jordskred. Tidligere onsdag meldte politiet i Innlandet at over 600 personer er evakuert i fylket.

PREGET, MEN FATTET: Fylkesordføreren i Innlandet, Aud Hove, erkjenner at det har vært noen tøffe dager.

– Trenger flere folk i beredskap

Vannmengden i Innlandet er ventet å gå mer ned i løpet av onsdagen, men faren er ikke over av den grunn, mener Hove.

– Nå er jeg redd for flere jordras. Det vet vi kan komme flere dager etter at det verste regnet har gitt seg, så det er ingen grunn til å hvile enda.

– Hvordan har beredskapen i fylket vært?

– Beredskapen har vært veldig god, men da trenger man nok mannskaper. Det er vi manko på nå, og derfor mener jeg det bør settes inn nasjonal beredskap. Det bør mobiliseres mer, og vi må få ut folk i fylket som kan ha oppsyn med infrastrukturen.

Fylkesordføreren sier hun har vært i dialog med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik i morgentimene onsdag.

– Da ba jeg om mer folk, for det trenger vi. Vi har ansvar for over 7000 kilometer med fylkesvei, og mye av veinettet og infrastrukturen er ødelagt eller i ferd med å bli det.

Les også Evakuering i full gang – mangler sengeplasser, nett og vann ÅL (VG) Turister og lokalbefolkning er evakuert. Natt til onsdag må folk sove i stoler og på matter i Ål kulturhus.

– Alvorlig situasjon

Hove synes ekstremværet Hans er en nasjonal krise, men erkjenner at hennes fylket er hardt rammet.

– Folk i fylket må fremdeles være observante. Det viktigste er at folk kommer seg i sikkerhet, og ikke tar noen sjanser. Livet er ikke erstattelig, så sikkerheten til innbyggerne er det jeg bekymrer meg mest over.

– Hvordan har det vært å være fylkesordfører under ekstremværet som har herjet?

– Det er klart det gjør voldsomt inntrykk. Egentlig vil jeg ta på meg støvlene for å hjelpe til ute i felten, men jeg må holde meg innendørs og være med på styringen av det administrative.

Samtidig hyller hun alle som har bidratt de siste dagene:

– Lokalsamfunnet, nødetater og offentlige instanser har gjort en veldig god innsats. Vi er avhengig av at det gode samarbeidet også fortsetter i dag, og så trenger vi flere folk som kan hjelpe til.

Politiet i Innlandet: Over 600 evakuert

Politiet i Innlandet har fått melding om flere jordskred gjennom natten, spesielt gjelder dette Bagn i Valdres og Sel i Gudbrandsdalen.

Totalt anslås det nå å være over 600 personer som er evakuert, som følge av ras. Det er ikke meldt om personskader.

– Gjennom natten har politiet mottatt melding om 16 jordras, seks meldinger med flom og 12 naturskader. I tillegg er det meldt om telefonproblemer i Gausdal, sier politiet i Innlandet.

De beskriver situasjonen som uoversiktlig og kaotisk.