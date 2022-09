OPPTUR: Erna Solberg besøkte lompebakeriet Ola-Lompa på Gjerdrum tirsdag.

Ny VG-måling: Solberg suverent størst – ny bunnotering for Støre

GJERDRUM/FOLKETS HUS (VG) Her får en fornøyd Erna Solberg servert ferske lomper – og et ferskt partibarometer som viser den høyeste oppslutningen om hennes parti på seks år.

Publisert: Nå nettopp

I Folkets Hus i Oslo står hennes politiske hovedmotstander på talerstolen og hamrer inn et langt dystrere budskap: At det blir innstramminger, høye strømpriser og krevende tider for folk flest fremover.

VGs septembermåling, utført av Respons Analyse, gir heller ingen grunn til snarlig optimisme. 19,8 prosent av de spurte sier de ville stemt på statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet hvis det var stortingsvalg i dag.

Det er omtrent på stedet hvil siden august, og en ørliten nedgang som er klart innenfor feilmarginen. Likevel: 19,8 prosent er det laveste Respons har registrert på Ap siden byrået startet med partimålinger i 2006.

– Jeg ønsker meg jo høyere tall, men meningsmålinger er ikke noe jeg tenker mye på nå, sier Støre til VG.

HYLLES AV SINE EGNE: På dagen ett år etter valgseieren ble Støre tatt varmt imot av sitt eget landsstyre tirsdag. Nestleder og fiskeriminister Bjørnar Skjæran til høyre.

– Veldig hyggelig

For Høyre har det vært en sammenhengende opptur etter valgnederlaget for akkurat ett år siden. Da fikk Erna Solbergs parti 20,4 prosent av stemmene. I dagens VG-måling vipper Høyre så vidt over 30-tallet og gjør sin beste måling på over åtte år.

– Det er veldig hyggelig med gode målinger. Dagens måling i VG er over all forventning, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun sier det nok er et helhetsbilde, mer enn noen få enkeltsaker, som gjør at de gjør det så bra på målingene for tiden.

– Jeg tror nok det er summen av ulike saker, hvor vår politikk blir målt opp mot regjeringens.

Hun erkjenner at strømkrisen, som rammer regjeringen, er viktig.

– Strømpris-utfordringene betyr en del, men vi ser at vi også gjør det veldig bra oppe i nord, hvor strømprisene ikke er spesielt høye.

– Og så er vel en hovedårsak at regjeringspartiene sliter voldsomt med velgerne midt i strømpriskrisen?

– Det er aldri bare det du og partiet ditt selv gjør, som er avgjørende, sier Solberg.

Her er alle tallene:

Dette viser målingen

Hadde det vært valg i dag, ville Høyre og Frp til sammen fått 80 mandater på Stortinget. De hadde hatt et solid flertall, med 91 mandater samlet på Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Dagens regjeringspartier fikk 76 mandater i valget i fjor. Det har på denne målingen bare 48 mandater.

Høyre er størst i alle aldersgrupper og i både store og små kommuner

Høyre er størst på Østlandet og Sør- og Vestlandet, mens Ap fortsatt er så vidt større enn Høyre i Trøndelag og Nord-Norge

MDG-leder Une Bastholm fikk stor oppmerksomhet da hun i august varslet sin avgang. Det har ikke hjulpet på oppslutningen, MDG ligger fortsatt stabilt under sperregrensen

KrF er for alvor i skyggenes dal: I løpet av de siste to og et halvt årene har partiet bare vært over sperregrensen to ganger på Respons ordinære månedlige målinger. 26 ganger har KrF vært under sperregrensen.

Hver fjerde som stemte Ap og Sp i valget i fjor, har nå satt seg på gjerdet og vet ikke hva de ville stemt i dag.

«Andre» er: Industri- og Næringspartiet (1,7 %), Demokratene (1,7 %), Partiet De Kristne (0,4 %), Kystpartiet (0,2 %) og Pensjonistpartiet (0,2 %)

LANGT FREM: Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng må innse at avstanden frem til Høyre nå er på over 10 prosentpoeng.

Lekker som en sil

Ap lekker mellom 65 og 70.000 av sine 2021-velgere til Høyre, viser bakgrunnstallene.

Men Jonas Gahr Støre står fast på at han ikke lar seg rokke av dårlige målinger.

– Vi må formidle til det norske folk at det ikke finnes noen enkle løsninger, det er ingen quick fix på den situasjonen vi er i nå. Tvert imot. Vi må ta noen valg nå som står seg over tid, sier Støre og fortsetter:

– Det er tre år til neste valg, vår jobb er å sørge for at folk har trygg økonomi og trygge jobber, sier Støre.

FORKLARINGER: Trygve Slagsvold Vedum erkjenner at hans politiske budskap ikke er det letteste å overbringe. Her fra pressekonferansen der han fortalte om de mørke skyene som preger årets budsjetthøst.

Har et tungt budskap

Det andre regjeringspartiet, Sp, har falt jevnt og trutt siden toppnivået på 20,5 prosent i desember 2020. I valget for ett år siden fikk Trygve Slagsvold Vedums parti 13,5 prosent, nå er oppslutningen nede på 6 prosent.

– Det er for lavt, men det er sånn det er akkurat nå. Det er en krevende tid for mange, sier Sp-lederen og finansministeren til VG.

– Det viktigste for meg er at vi gjør de politiske grepene som er nødvendige for å skape trygghet for folk. Som at vi holder igjen på pengebruken på statsbudsjettet, for å få ned den prisveksten som spesielt rammer de med lave og middels inntekter og småbedrifter, sier Vedum videre.

Han kaller dette et «hardt og nødvendig budskap».

– Jeg tror mange har forståelse for det, men det er klart at det er et tungt budskap. Og det er ikke rart at mange føler usikkerhet, sier Vedum.