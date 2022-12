SKAL FRONTE HØYRE: Anne Lindboe sier de ikke ønsker storstilt privatisering, men at offentlige tjenester trenger konkurranse.

Ny Høyre-topp: Slik vil hun danke ut Ap-Raymond

Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe (51), går i strupen på Raymond Johansen og Ap i kamp for unge og gamles valgfrihet.

Privat eller offentlig drift seiler opp som en av de store kampsakene foran kommunevalget neste høst.

– Raymond Johansen er på ville veier når han mener ideologi er viktigere enn kvalitet. Byrådets rekommunalisering av sykehjem og barnehager skal vi bekjempe, sier Anne Lindboe, som i høst ble valgt som Høyres ordførerkandidat i hovedstaden.

I STRUPEN: Anne Lindboe lover Ap-Raymond omkamp.

– Unge skal ha frihet

Hun har bakgrunn som barnelege, profilert barneombud og direktør for Private Barnehagers Landsforbund.

– Det opptar meg veldig at unge mennesker skal ha frihet til å velge om de vil ha barna i en privat eller offentlig drevet barnehage. Får vi flertall på borgerlig side etter kommunevalget neste år, skal vi sørge for at det gis åpning for private aktører, sier Lindboe.

– Kanskje ikke så rart når du har ledet det landsforbundet?

– Jeg møtte mange ildsjeler som jobber og driver gode private barnehager som foreldre og barn er fornøyd med. Det viktigste for meg er god kvalitet i barnehagene, uavhengig av om det er privat eller offentlig.

Vi møter henne og Hassan Nawaz, Høyres helse- og sosialpolitisk talsperson i Oslo, på Oppsalhjemmet i Groruddalen.

Det er ikke uten grunn:

TO SKAL LEDE AN: Lindboe skal lede an i valgkampen for Høyre i Oslo, sammen med partiets byrådskandidat Eirik Lae Solberg.

Raymond Johansen-byrådet har rekommunalisert alle kommersielle sykehjem i Oslo:

Oppsalhjemmet er det siste i privat drift, men 1. mai er det kroken på døren for privat drift også der.

Rekommunaliseringen Lindboe prater om, betyr at Johansen-byrådet lar kommunen overta drift av private drevne sykehjem og barnehager.

SNART KOMMUNALT: Lindboe og Nawaz besøkte Oppsalhjemmet, hvor personalet på rundt 300 – i vel 150 stillinger – får tilbud om å bytte arbeidsgiver fra Norlandia til Oslo kommune 1. mai – slik at de kan fortsette å jobbe der.

Lindboe sier de ikke skal gå til korstog for storstilt privatisering.

– Mange kommunale virksomheter drives godt. Men vi mener det er helt nødvendig at det er en del private innslag, fordi vi vet – og undersøkelser har dokumentert – at konkurranse gir kvalitet og effektivitet.

Hun sier at veien vil gå via at de legger ut barnehage- og sykehjemskontrakter på anbud.

– Vi vil gi private aktører mulighet til å komme tilbake via reell konkurranse og anbudsrunder. Så blir det dem som gir best tilbud, som får jobben.

– Skattebetalernes penger brukes på å sikre kommunen mot brysomme sammenligninger. Sammenligninger som ellers er avgjørende for å vite om en tjeneste holder kvalitetsmessig nål eller er kostnadsmessig forsvarlig. Brukerne fratas reell valgfrihet, sier Nawaz.

LØNNSUTFORDRING: Lindboe sier at private selskaper må levere samme lønns- og pensjonsnivå som kommunen.

De legger til at i barnehagesektoren i Oslo er lønnen tilnærmet lik i offentlig og private barnehager.

Etter at sykehjem har blitt rekommunalisert, har de ansatte opplevd at de får økt lønn og bedre pensjonsforpliktelser: Ved Manglerudhjemmet har de ansatte fått opp mot 40 000 kroner mer i lønn etter skifte fra private driftere til Oslo kommune.

– Da vil trolig private vinne deres anbud, fordi de har lavere kostnader til lønn og pensjon?

– Det viktigste kriteriet må være kvalitet. Så er det fint at Oslo kommune er lønnsledende i Kommune-Norge. Vi må innrette anbudene slik at det stilles krav til lønn og pensjon, som gjør at de private må levere på nivå med kommunen, sier Lindboe.

– Rødt har satt premissene

Nawaz sier at Ap nasjonalt ikke er så privatfiendtlig som Oslo Ap.

– Men dessverre ser det ut som om Ap sentralt lar seg påvirke av velferdspolitikken i Oslo, hvor vi opplever at Rødt har satt premissene for privatiseringsdebatten.

KLASSEKAMP: Hassan Nawaz mener Ap bidrar til økt klasseskille, hvor de rike kan betale for private tjenester.

Han sier at frihet til å velge utfordres på helsesiden også nasjonalt.

– Ap går bort fra at folk skal ha fritt behandlingsvalg. De fratar mennesker retten til å selv å kunne velge noe så viktig som hvem som skal behandle dem når de blir syke.

Nawaz legger til at noen private aktører alltid vil finnes.

– Det er tilbud som i stor grad bare rike har råd til. Ap bidrar derfor med et klasseskille hvor de rike har råd til behandling, mens vanlige folk ikke har det.

– Har vridd fokus

Gruppeleder for Ap Oslo bystyre, Andreas Halse, svarer på vegne av Raymond Johansen og Ap.

– Mitt svar er at i de årene vi har styrt så har vi ansatt flere på sykehjemmene, vi serverer bedre mat, vi bytter ut råtne sykehjem, bygger nye og de ansatte får bedre lønn og pensjon. Det eneste vi ikke har prioritert er profitt. Det er vi ganske stolte over.

– De mener kommunal drift trenger noe privat konkurranse fordi erfaringer har vist at gode private sykehjem og barnehager kan drive vel så bra?

– I 2015 gikk vi til valg på at vi skulle ansette flere årsverk i eldreomsorgen for å bruke mer penger på kvalitet i velferden. Vi har vridd fokus fra konkurranse og profitt til å bidra med midler for å sikre kvalitet. Det er åpenbart en stort skillelinje i Oslo.

NEI TIL PRIVATE: Aps Andreas Halse mener det er viktigere å bruke penger på offentlig drift av sykehjem og barnehager for å sikre kvalitet, enn å ha konkurranse fra kommersielle aktører.

Han sier det også gjelder for barnehagesektoren.

– Vi har bygd masse nye barnehager, ansatt flere barnehageansatte og køene har forsvunnet, som har gjort at tilbudet og kvaliteten har blitt bedre.

– De sier at kommunal drift trenger noe å bli sammenlignet opp imot?

– 25 prosent av sykehjemmene i Oslo drives av ideelle aktører som Lovisenberg-stiftelsen og Kirkens Bymisjon: Vi har et godt sammenligningsgrunnlaget der.