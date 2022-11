PARTYTIME: Petter Stordalen kan nok forvente champagne i glasset i dag, men han vet ikke: Kjæresten Märta Elander Wistén har sammen med barna til Stordalen, holdt kveldens festplaner hemmelig for bursdagsbarnet. Her avbildet i forbindelse med at de sto frem som kjærester i juli 2020.

Stordalen runder år: − Det er fantastisk å bli 60

Hotellkongen Petter Stordalen fyller 60 år i dag. Han er ganske irritert over at barna og kjæresten har kuppet partyet: Det blir overraskelsesfest i kveld, hvor det eneste han må planlegge, er å ta regningen.

Petter Stordalen priser livet og sier til VG at han gleder seg over å bli 60 år. Og at det vanskelig kan bli verre enn 50-årene han i dag legger bak seg.

Mannen som gjennom hele livet har blitt kjent for å gjøre livet til en fest – ved å arrangere storslåtte selskaper – har gått rundt på jobben og hjemme og skult på både sine nærmeste kollegaer og familie – fordi de i dag skal arrangere en storslått fest for sin far, kjæreste og sjef – uten at han får anledning til påvirke innholdet, menyen, stedet hvor selskapet skal avholdes eller hvem som skal underholde.

– Det blir party i kveld uten at jeg vet hva det er. Barna og Märta er ansvarlige for kvelden. Jeg liker ikke å feire egne bursdager og hater overraskelsesgreier.

– Det du egentlig ikke liker, er vel at du ikke har kontrollen?

– Jeg liker ikke overraskelser. Jeg elsker å planlegge fester og overraske andre med en fest, men i dag – på min egen 60 årsdag – har jeg ingen rolle. Jeg vet overhodet ikke hva som skal skje, sier Stordalen:

– Jeg vet at barna mine, Märta og Jan Fredrik Karlsen har organisert noe, men vet ikke hva. Jeg har fått beskjed om å stille i kveld. Utover det vet jeg ingenting, sier han lettere misfornøyd.

Emilie, Henrik og Jakob Stordalen er kveldens arrangører. Bildet er tatt i forbindelse med åpningen av Sommero.

– Det eneste sikre er vel at du må ta regningen?

– Ja, regningen er min. Jeg aner ikke hvor stor den blir eller hvor det blir – bare at jeg skal bli hentet.

Martha er hans svenske kjæreste, den tidligere svenske topprytteren Märta Elander Wistén (32). Karlsen er Stordalens festarrangør.

Stordalen har siden han begynte å selge jordbær hjemme i Porsgrunn, bygget sten på sten – og etter hvert hotell på hotell – i sitt imperium: Senest da han med pomp og prakt åpnet luksushotellet Sommerro hotell på Solli Plass, sørvest for Slottet i Oslo, hvor han har brent av 2,5 milliarder kroner.

FESTGLEDE: Stordalen vet ikke om det er her på hans nye hotell Sommero eller andre steder han skal feires i kveld. Her flirer han av en vits da han viste VG rundt på sitt nye hotell tidligere i høst.

Stordalens ønsker om 60-årene

Han akter ikke å gi seg og gleder seg til å gyve løs på 60-årene.

– Jeg synes det er fantastisk å bli 60. Jeg skal ha mitt beste tiår fra nå og fremover, sier han og forteller hva han gjorde mandag.

– Jeg analyserte 50-årene mine i går. Det siste tiåret har vært preget av masse sykdom og avsluttet med en pandemi, så dårligere enn 50-årene kan det vanskelig bli. Nå ønsker jeg meg et tiår med litt mer flyt, flirer 60-åringen:

– Jeg håper på et tiår med mer fred, trygghet og stabilitet. Da blir det bra.

Han legger til:

– Jeg har heller ikke tenkt å flytte noe sted. Jeg kommer til å bli boende på Bygdøy, hvor jeg skal lage en bærekraftig hage.

– Det blir ikke Sveits på deg?

– Det har jeg aldri vurdert, noensinne.