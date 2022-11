Ifølge politiet brenner det i et relativt omfattende område i Ålesund.

Ti boliger evakuert i lyngbrann i Ålesund

Det brenner i et større område ved Olsfjellet i Ålesund. Politiet jobber med å få oversikt over brannen.

Politi og brannvesen har rykket ut til en lyngbrann i Skarbøvika, i sentrum i Ålesund. Brannen skal ha startet ved Olsfjellet og avkjørselen mot Atlanterhavsparken.

Brannen skal være nærmere 70 meter fra bebyggelse, og ti boliger evakueres.

– Det brenner i et relativt omfattende område. Vi overvåker brannen for å se om det er behov for å evakuere flere, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Det skal være noe vind på stedet, men ikke kraftig ifølge operasjonsleder. Brannvesenet har så langt ikke nok oversikt til å si om brannen vil være enkel å få kontroll over.

– Vi følger med på dronebilder her inne på operasjonssentralen, det er en drone i arbeid, sier Klokkesund.

Politiet meldte først om brannen klokken 23:06. Klokken 23:44 melder de at det fortsatt brenner godt.

Politiet oppfordrer naboer i nærområdet til å holde dører lukket og vinduer igjen. De oppfordrer også til å slå av ventilasjonsanlegg som ikke er nødvendig å ha på.

Lyngbrannen lenger nord, i Roan på Trøndelagskysten, er foreløpig under kontroll. Det kan fortsatt snu dersom vinden øker eller skifter retning. Beboere fra 30 hus ble evakuert i Roan.

Politiet i Nordland har nå advart mot bruk av ild utendørs, langvarig tørke og sterk vind gjør faren for skogbrann stor.