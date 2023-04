Talsperson Maria Zakharova for det russiske utenriksdepartementet sammen med utenriksminister Sergei Lavrov ved en tidligere anledning.

Russisk UD: − Norge fortsetter å bekrefte sin status som fiendtlig land

Russland mener utvisingene av diplomater skjer bevisst for å øke fiendtligheten mot landet.

– 13. april gjennomførte norske myndigheter nok et provoserende og uvennlig steg mot vårt land, sier talsperson Maria Zakharova for det russiske utenriksdepartementet.

Hun sikter til de 15 russiske diplomatene som ble erklært uønsket. PST mener de i realiteten er russiske etterretningsoffiserer.

– Norsk-russiske relasjoner har fått nok et alvorlig slag. Norge fortsetter å bekrefte sin status som fiendtlig land, sier Zakharova.

Russland mener utvisningene skjer bevisst for å øke fiendtligheten mot Russland.

– Det er ikke kommet noen konkrete anklager mot diplomatene, sier hun.

Zakharova kaller saken en «falsk kampanje i norske medier».

Hun gjentar budskapet om at Russland vil komme med et svar – og at norsk-russiske relasjoner er på et bunnpunkt.

Norge har 19 diplomater ved ambassaden i Moskva, og tre ved generalkonsulatet i St Petersburg.

Info Dette har skjedd Utenriksdepartementet har erklært 15 russiske diplomater uønsket i Norge. Det er den største runde med utvisninger som Norge har iverksatt mot Russland noensinne.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener de i realiteten er russiske etterretningsoffiserer sendt til Norge under diplomatisk dekke.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener de utgjør en trussel mot norske interesser. Vis mer

– Vil kontakte norske virksomheter

Torsdag erklærte Utenriksdepartementet 15 russiske diplomater uønsket i Norge. Det er den største runden med utvisninger som Norge har iverksatt mot Russland noensinne.

VG har tidligere fått opplyst at de rapporterte til Russlands utenlands etterretningstjeneste SVR, innland etterretningstjenesten FSB og den militære etterretningstjenesten GRU.

PST mener diplomatene i realiteten var agenter, som blant annet har rekruttert og etablert hemmelige kilder i Norge.

– Vi vil søke kontakt med flere personer eller virksomheter som vi vet har hatt kontakt med disse 15 etterretningsoffiserene, sier rådgiver Dag Røhjell i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin kontraetterretning.

– Møter med norsk næringslivstopp

Totalt 20 russiske diplomater er de siste tre årene blitt kastet ut av Norge.

Inger Haugland, leder ved avdeling for kontraetterretning i PST, deler et konkret eksempel på russiske etterretningsoffiserer som prøver å bruke en nordmann til å gjennomføre oppdrag på vegne av Russland:

– Det gjelder en etterretningsoffiser fra den russiske ambassaden som over år hadde en rekke hemmelige møter med en person høyt plassert i norsk næringsliv, ikke med tilgang til statshemmeligheter, men med tilgang til sensitiv informasjon og et kontaktnett i næringsliv og politikken, sier hun.

Saken er ikke tidligere kjent i norsk offentlighet.

PST opplyser til VG at to russiske diplomater ble erklært uønsket etter møtet med nøringslivstoppen.

VG får opplyst at næringslivstoppen ikke ble straffeforfulgt.

JOBBET HER: Russlands ambassade i Oslo.

– Betydelig etterretningstrussel

At 15 personer nå erklæres uønsket, betyr at Russlands diplomatiske representasjon i Oslo reduseres kraftig fra dagens 40 personer.

– Selv om 15 nå er erklært uønsket vil det fortsatt være en betydelig etterretningstrussel, sier Inger Haugland, leder ved avdeling for kontraetterretning i PST.

