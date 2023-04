DYRERE LÅN: En lønnsøkning på over fem prosent kan ha den sure konsekvensen at boliglånsrenten din går opp.

Eksperter om lønnsvekst: Dette kan skje med renten

En lønnsøkning på fem prosent betyr at det blir vanskeligere for Norges Bank å banke inflasjonen tilbake til to prosent. Det betyr trolig høyere renter.

Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.

– Desto mer lønningene stiger, desto mer jobb får sentralbanken for å banke inflasjonen tilbake, sier Andreassen og utdyper:

– Et lønnsoppgjør på over fem prosent betyr økt inflasjon og økte renter fordi mer av inflasjonen blir skapt innenlands.

Men han legger raskt til at lønnsoppgjøret bare er en av mange brikker med tanke på hva Norges Bank bør gjøre fremover. En annen viktig brikke er selvsagt boligmarkedet.

LO og YS har tatt ut nesten 25 000 i streik. Streiken trappes opp fredag.

For første gang siden krigen har det blitt streik i et såkalt mellomoppgjør, der partene forhandler om lønn.

Ifølge en lekket skisse skal dette ha ligget på forhandlingsbordet: Sentralt tillegg som gis til alle: 1,9 prosent, overheng (lønnstillegg som ble gitt i fjor): 1,4 prosent og lokal lønnstillegg (glidning): 1,9 prosent.

Flere fergesamband over hele landet rammes av streiken.

Flere bryggerier og matprodusenter har varslet full stans i produksjonen.

– Høyere inflasjon

Litt enkelt forklart går renten opp for at vi ikke skal bruke enda mer penger, etterspørre flere varer og dermed gjøre alt enda dyrere.

– For ikke lenge siden trodde vi at lønnsveksten kom under fem prosent, så var det fem blank og nå altså over fem prosent. Alt annet likt, gir det høyere inflasjon, sier Andreassen.

Sjeføkonom: Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Inflasjonen – eller konsumprisindeksen – steg til 6,5 prosent i mars fra samme tid i fjor. Dermed snudde den oppover etter å ha dempet seg måneden før, noe som peker mot nok en renteheving.

Norges Banks inflasjonsmål er to prosent og prisveksten har gjort at sentralbanken har hevet renten kraftig for å prøve å dempe inflasjonen og temperaturen i økonomien.

Styringsrenten er i dag 3 prosent. Sentralbankens oppjusterte prognoser innebærer at det blir renteøkning både i mai og juni til en topp på 3,5 prosent.

– Renteoppgang

DNB Markets og Nordea tror begge at storstreiken kan gi en lønnsvekst som sender renten opp til 3,75 prosent etter sommeren.

– Utviklingen i årets lønnsoppgjør understøtter dermed forventningene til en videre oppgang i rentene i mai og juni og øker sjansen for renteoppgang også etter sommeren, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i meglerhusets morgenrapport.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, stemmer i tanken om at streiken øker faren for at det kommer ytterligere en renteøkning etter sommeren.

Nordea anslo allerede i februar at renten ville komme opp i 3,75 prosent innen høsten.

– Det river i alle fall ikke beina under en sånn antagelse, sier Olsen.

Han mener det nå er vanskelig å se for seg at rammen i lønnsoppgjøret ender lavere enn 5,2 prosent.

– Det er ingen tvil om at en lønnsvekst på fem prosent er fullstendig uforenlig med to prosent inflasjon. Over tid vil det gi fire prosent inflasjon, sier Andreassen i SpareBank 1 Markets.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

– Hvorfor fire og ikke fem prosent?

– Det ene prosentpoenget skyldes økt produktivitet.

Andreassen peker på at selv om industrien går bra, så gjør ikke alle næringer det.

– Andre næringer må tilbake til 1990 for å finne dårligere resultater, sier han og viser blant annet til transport og reiseliv.

– Presset med en lønnsvekst på over fem prosent vil de ha sterke motiver for å øke prisene, avslutter Andreassen.