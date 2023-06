DÅRLIG VÆR: Et høytrykk mellom Skottland og Island gjør at lavtrykkene dyttes nordover.

«Sydenvarmen» lar vente på seg: − Det har låst seg litt

Lørdag var det store kontraster i vær-Norge. Over 27 grader skiller det varmeste fra det kaldeste stedet.

Byglandsfjord i Agder og Gulsvik i Hallingdal var varmest, med 23,7 grader.

I motsatt ende ble det målt 3,6 kuldegrader på 1200-meterstoppen Gammanjunni i Lyngen i Nord-Troms.

– Men også i fjellet på Østlandet var det kuldegrader flere steder natt til lørdag, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

SOMMERLIG: DJ Saul Sanchez i Sofienbergparken under «Musikkens dag» i Oslo, lørdag.

Like bra som ved Middelhavet

Haga forklarer at værtypen vi har nå har «låst seg litt».

– Sydenvarme som tangerer 30-tallet, det må vi trolig se langt etter i den kommende perioden. Vi har fortsatt en kjølig værtype og det er mest sola som gjør at det føles sommerlig, sier Haga.

Men ganske så fint blir det likevel flere steder i landet søndag.

– Det betyr at det blir tørt og solrikt på Sør- og Østlandet, med temperaturer mellom 20 og 25 grader. Det er bare unntaksvis at enkelte steder kan glimte til med 25–28 grader, fortsetter meteorologen.

Om det er til noe trøst: Det er noe bedre enn mange populære steder ved Middelhavet. Søndag er det meldt 19 grader både i Roma og i Barcelona.

Et par uker frem i tid kan det løsne nordafor.

– Det er usikre prognoser, men det er et lite håp om høyere temperaturer i de nordligste fylkene da.

Også Vestlandet får tørt og fint vær fremover.

Vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan sa til VG tidligere lørdag at finværet over Sør-Norge «bestyres» av et høytrykk som ligger over Island.

Skogbrannfare

I Oslo skal det være fint lenge, men det kan komme noen lokale regnbyger mot neste helg.

Også på Vestlandet kan det bli noen små drypp i løpet av neste uke.

Samtidig er det stor skogbrannfare på deler av Østlandet og Agder.

– Når det er såpass tørt så lenge og det har vært lite nedbør så er det ikke positivt sånn sett. Det har noen baksider selv om mange liker sol og varme. Blir det langvarig kan det få konsekvenser og det har vært flere skogbranner allerede, sier Biseth Granan.

Skyer og nedbør i Nord-Norge

Skogbrannfare trenger ingen i Trøndelag, Nordland eller Troms og Finnmark å tenke på akkurat nå.

Høytrykket som ligger stødig over Island dytter lavtrykkene nordover.

– Fra Trøndelag og nordover er det skyer og nedbør som gjelder. Da blir også temperaturen ganske annerledes, sier meteorolog Biseth Granan.

Tromsø har hatt det vått over lang tid. Aldri før har det regnet så mye mellom januar og mai som det har gjort i år, og juni startet med snø.

Været i Finnmark består mye av det samme: Grått og vått.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post