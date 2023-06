FLAGGET HEIST: Dette flagget ble kappet ned og tent på, men Seljord kommune er i gang med å skaffe et nytt.

Regnbueflagg tent på i Seljord

Et regnbueflagg som hang ved Seljord barne- og ungdomsskole, ble natt til søndag kappet ned fra flaggstanga og tent på.

Kommunen har meldt hendelsen til politiet, sier ordfører Beate Marie Dahl Eide (Sp). Kommunen vil anmelde det som skadeverk.

– Vi skal arrangere bygdepride for andre gang nå i slutten av juni. Jeg synes det er kjempeleit at noen velger å angripe flagget. Det skal være et symbol på at du kan være den du er og elske den du vil, og ingen burde føle seg truet av det, sier hun.

Eide sier kommunene r i gang med å skaffe nytt flagg, og at hun håper det vil være oppe allerede i kveld.

Det var forbipasserende som så at flagget var tatt ned og delvis tent på i natt, og som meldte det inn til kommunen.

-- Det kom som en veldig stor overraskelse. Vi har ikke hatt noen sånne hendelser tidligere, sier Eide.

I en pressemelding fra kommunen oppfordrer ordføreren alle til å delta i Seljord bygdepride for å vise at Seljord skal være bygda for alle.

– Å være et inkluderende samfunn handler om å være åpen og ta hensyn til alle mennesker, enten det handler om legning og identitet, funksjonsnedsettelser, nasjonalitet, religion eller annet, sier hun.

