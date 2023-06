Freia-tillitsvalgt frykter permitteringer: − Trist at folk henger seg på

Tillitsvalgt frykter for arbeidsplasser ved Freia-fabrikken om boikotten eskalerer.

Stadig flere norske selskaper melder nå at de slutter å selge produkter fra Freia inntil videre.

Årsaken er at selskapet Mondelez, som eier Freia, er svartelistet av Ukraina fordi selskapet fortsatt har produksjon i Russland.

Bare i løpet av lørdag formiddag har hotellkjeden Strawberry , flyselskapet Norwegian, togselskapet SJ, hotellkjeden Classic Norway Hotels og Turistforeningen sluttet seg til boikotten av Freia og eieren Mondelez.

Vy, REMA 1000 og Norgesgruppen vurderer også hva de skal gjøre.

– Vi er bare en liten brikke

– Det er trist at folk henger seg på en svarteliste som kommer fra et land som er i krig. Firmaene som henger seg på nå, er for kjapt ute. Vi er bare en liten brikke i Mondelez-systemet, sier leder for Freias fagforening i Norge, Gøran Nyberg, til VG.

Han frykter at boikotten i verste fall kan føre til permitteringer.

– Blir vi boikottet av de store varekjedene, så må produksjonen tilpasses deretter. Det er vanskelig å spå hva som vil skje i uken som kommer. Når noen begynner er det fort gjort å henge seg på, sier Nyberg til VG.

– Vi har hatt dialog med den norske ledelsen både torsdag og fredag som var, og vi skal ha møter hver dag fremover.

Tror det har liten effekt

Det er litt over 250 mennesker som jobber for Mondelez Norge, hvorav omtrent 130 jobber i fabrikken på Rodeløkka i Oslo, opplyser Nyberg.

– Vi er en av de minste fabrikkene i Mondelez-systemet, og har ingen forbindelse med Russland i det hele tatt.

Det foregår en lignende boikott mot Mondelez i Sverige. Der er reaksjonene rettet mot den svenske Marabou-fabrikken.

– Vi er de to minste fabrikkene. Jeg tror derfor at en boikott mot disse to vil ha liten effekt på konsernet, med mindre dette sprer seg utover hele Europa, sier Nyberg.

Samtidig er Nyberg kritisk til Freia-eieren:

– Vi hadde ikke sittet i denne situasjonen hvis Mondelez hadde solgt sine bedrifter i Russland.

Han tror ikke det er slik at Mondelez har noe varehandel til Russland, utover at de har tre fabrikker der borte.