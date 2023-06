Mindreårig gutt sendte trussel mot barneskole

En barneskole i Vadsø mottok trusler på e-post knyttet til pride-undervisning mandag.

Som følge av trusselen ble skolen stengt og barna sendt hjem. Politiet ble varslet umiddelbart.

Politiet informerte i en pressemelding mandag morgen at de jobber med å identifisere avsenderen.

Noen timer senere skrev politiet at de ikke trodde det var snakk om en reel trussel mot barneskolen.

Ifølge iFinnmark er PST orientert om hendelsen, og Vadsø kommune har satt krisestab.

VG var i kontakt med rektor Beate Aronsen mandag morgen, hun hadde ikke mulighet til å kommentere saken.

Klokken 15.30 har politiet og Vadsø kommune en pressekonferanse om trusselen.

– Vadsø barneskole mottok i natt en alvorlig trusselmelding. Trusselen var knyttet til undervisning om pride. Kommunen kontakt umiddelbart politiet, og det ble gjort en dialog mot sikkerhetstiltak for undervisningen, sier politiet på pressekonferansen.

I etterkant ble det startet en etterforsking for å avklare trusselen.

– Det ble gjort en omfattende etterforskning med flere politidistrikter. Tidligere i dag kom vi på sporet av en mindreårig gutt i et annet politidistrikt. Gutten har vært inne i avhør. Ting tyder på at han står bak trusselen.

Gutten er under 15 år.

Politiet sier videre at det ikke er fare for at trusselen er reel.

– Vi er glade for at saken er avklart og kan starte opp skolen igjen i morgen. Som ordfører føler jeg på stor uro på vegne av elevene og de ansatte. Man kan tenke seg hva slags følelser de hadde i morges, sier ordfører Wenche Pedersen.

Politiet ønsker ikke å fortelle nøyaktig hva som sto i mailen, men det skal ha vært snakk om gjerninger som ville fått dødelige konsekvenser.

