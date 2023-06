Mann skal ha fått kontakt med ukjent stoff – undersøker leilighet

Politiet rykket ut etter melding om at en mann følte seg uvel etter å ha fått noe flytende på armen.

– En person har forklart at han har blitt eksponert for et flytende stoff for noen timer siden. Vedkommende har forklart at han etter dette følte seg uvel, melder politiet klokken 17.42.

Tre personer som befant seg i leiligheten blir ivaretatt av helsepersonell.

Politiet jobber ut fra at det er et ukjent stoff og at de tar høyde for at det kan være skadelig. Det er kun den aktuelle leiligheten som må klareres, og at ingen i nærheten er i fare.

Til VG forteller vaktkommandør Roy Kristoffersen ved 110-sentralen i Oslo at de er på stedet.

– Vi bistår politiet med en aksjon der oppe, sier han.

– All den tid vi ikke vet hva slags stoff vedkommende i leiligheten har fått på / i seg, tar våre patruljer på seg nødvendig verneutstyr, skriver politiet i en oppdatering i 17.30-tiden.