DØMT: Laila Mjeldheim ble i fjor dømt for til 4,5 års fengsel for grovt bedrageri etter svindel begått gjennom hennes bedrift Det norske kartselskapet. Nå er hun tiltalt i en ny sak.

Laila Mjeldheim tiltalt etter at vitne ble slått ned

Den tidligere bedriftseieren betalte 30.000 kroner for at noen skulle skremme eller begå vold mot en eks-ansatt, som skulle vitne mot henne i retten, ifølge en ny tiltale.

Det var 5. august 2017 at Bjørn Ivar Nordstrøm, en tidligere ansatt i Laila Mjeldheims bedrift, ble slått ned på åpen gate av en fremmed mann.

Mannen ba ham «holde seg unna Laila». Uken etter overfallet skulle Nordstrøm vitne mot Mjeldheim og hennes bedrift, Det norske kartselskapet, i en arbeidsrettssak.

Nå mener påtalemyndigheten at saken er oppklart.

– Min klient er lettet og svært fornøyd over at denne saken endelig blir sett på som det vi har sagt hele tiden: grov motarbeidelse av rettsvesenet, sier Olle Nohlin, Nordstrøms bistandsadvokat.

SLÅTT TIL BLODS: Slik så Bjørn Ivar Nordstøm ut etter å ha blitt overfalt av den ukjente gjerningsmannen som visste hvor han bodde og på forhånd hadde tatt kontakt og hevdet han var et blomsterbud.

Tiltale: Mellomann skaffet voldsmann

I tillegg til Mjeldheim, er to menn også tiltalt for grov motarbeidelse av rettsvesenet:

En mann VG tidligere har omtalt som miljøarbeider mottok 30.000 kroner av Mjeldheim tre dager før overfallet av Nordstrøm.

En tidligere straffedømt Oslo-mann ble deretter kontaktet av miljøarbeideren og fikk 2000 kroner for å skremme eller utøve vold mot Nordstrøm, ifølge tiltalen.

Oslo statsadvokatembeter mener saken har et «systematisk eller organisert preg».

– Når man betaler noen for å påvirke en aktør i rettsvesenet, som er det tiltalen lyder på, så er det veldig alvorlig fra et påtaleperspektiv, sier politiadvokat Carol Johanne Sandbye i Oslo politidistrikt, som skal føre saken for retten.

Hun mener saken er spesiell. Strafferammen er på ti år.

– Jeg vil si det er veldig uvanlig. De eksemplene man har for øvrig i norsk rettsvesen, er uten mellomleddet. Da er det for eksempel en tiltalt som har gått rett på motparten, sier politiadvokaten.

BISTANDSADVOKAT: Olle Nohlin fra Matrix Advokater representerer Bjørn Ivar Nordstrøm, som i august 2017 skulle vitne mot Laila Mjeldheim i en sak der hun som arbeidsgiver var saksøkt av en tidligere ansatt. Fire dager før han vitnet ble han slått ned i Oslo.

Forsvarer: – Stor belastning

Øystein Storrvik, forsvareren til Laila Mjeldheim, forklarer at hun nekter straffskyld for det som fremkommer i tiltalen.

– Min klient sier selv at det er en stor belastning for henne at denne saken igjen blir fokusert på, fem år etter anmeldelsen i 2017, sier Storrvik.

Advokaten sier også at tiltalen kom noe overraskende på dem.

– Signalene etter at hun fikk dommen i bedragerisaken, var at anmeldelsen for overfall ville bli henlagt for hennes del, sier Storrvik.

Han mener likevel at de har en sterk sak og at Mjeldheim ser frem mot at de faktiske forhold nå skal bli belyst i retten.

Advokat Morten Furuholmen representerer mellommannen som ifølge tiltalen mottok 30.000 kroner av Mjeldheim. Han har ingen kommentar.

Advokat Sverre Sjøvold representerer Oslo-mannen med bakgrunn fra et kriminelt miljø, som også er tiltalt for selve overfallet.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld i denne saken, sier Sjøvold.

TILTALT: Laila Mjeldheim utenfor Oslo tingrett 8. august 2017 i forbindelse med arbeidsrettssaken i sentrum av den ferske tiltalen. Et vitne i saken ble slått ned tre dager tidligere, 5. august 2017.

Terapimiljø

VG har gjennom flere år undersøkt samarbeidet mellom Kartselskapet og Addictologi Akademiet, som hevdet å hjelpe mennesker med avhengighet, ledet av den omstridte terapeuten Espen Andresen.

Eks-klienter har fortalt i VG om addictologimiljøet: Sosial kontroll, utskjelling og press om å bryte med egen familie.

Da Nordstrøm ble slått ned i 2017, var de ansatte i Kartselskapet pålagt å motta terapi fra Addictologi Akademiet.

Mjeldheim hevdet selv at hun ansatte sårbare personer med rusproblemer for å hjelpe dem, men VG avslørte at de ble trent opp til å manipulere kunder.

Andresen har avvist alle forhold som er omtalt i VG og alle anmeldelser mot ham er henlagt av politiet. Han driver fortsatt sin terapivirksomhet.

I RETTEN: Laila Mjeldheim med sine forsvarere Øystein Storrvik og Alexander Greaker under rettssaken i fjor hvor hun sto tiltalt for bedrageri gjennom telefonsalgsbedriften Kartselskapet.

Soner bedrageridom

Saken som det nå er tatt ut tiltale i, ble først henlagt etter et halvt år i februar 2018 med minimal etterforskning.

Etter en klage fra bistandsadvokat Olle Nohlin, som viste til VGs undersøkelser i saken, omgjorde daværende førstestatsadvokat Jørn Maurud i Oslo statsadvokatembeter henleggelsen.

Høsten 2018, etter politisk debatt om Kartselskapet og Addictologi Akademiet, satte Oslo-politiet ned en egen etterforskningsgruppe.

Gruppen etterforsket både om Mjeldheim og Kartselskapet hadde svindlet kundene sine, og om Mjeldheim sto bak overfallet på Nordstrøm.

I fjor ble Mjeldheim dømt til 4,5 års fengsel for bedrageri av 56 millioner kroner gjennom Kartselskapet. Hun soner for tiden denne dommen.

– Usedvanlig treg etterforskning

– Det har gått fem år siden vi satte i gang med saken og det er godt at den endelig lander der den hører hjemme, i retten. Det er all grunn til å kritisere usedvanlig treg etterforskning og liggetid på flere år, samtidig er konklusjonen riktig og det er det viktigste, sier Olle Nohlin, Nordstrøms bistandsadvokat.

Storrvik anklager også politiet for å ha brukt urimelig lang tid på etterforskningen.

– Dette er ikke en sak politiet skal bruke fem år på å etterforske. Et verstefalls utfall i denne saken, er at det ikke vil bli noe mer soning fordi etterforskningen har tatt så lang tid, sier Storrvik.

Sandbye i Oslo-politiet forklarer at liggetiden har sammenheng med bedragerisaken Mjeldheim nå soner en dom for.

– Det var en stor og uoversiktlig sak, som man måtte få landet før man tok denne delen av saken. Det er en stor del av grunnen til at dette har blitt gammelt, sier politiadvokaten.

LOKALER: I disse lokalene på Ryen i Oslo holdt Kartselskapet til før det ble slått konkurs i 2020.

Trusler, lydopptak og teledata

Overfallet av Bjørn Ivar Nordstrøm har vært undersøkt av VG siden høsten 2017.

I 2018 avslørte VG at personer med torpedobakgrunn hadde kontaktet eks-klienter fra Addictologi Akademiet som hadde havnet i konflikt med Mjeldheim eller Espen Andresen.

Nordstrøms overfallsmann hadde før volden tatt kontakt med han via telefon og hevdet han var et blomsterbud.

VGs undersøkelser viste at samme telefonnummer med falsk registrering, hadde blitt brukt til å true en advokat. Advokaten hadde tatt opp truslene på lyd, men politiet hadde ikke hentet inn disse lydopptakene.

I 2019 avdekket VG ved hjelp av stemmeanalyser og teledata at det var «meget sannsynlig» at mannen som brukte telefonen til å true advokaten, var samme mann som nå er tiltalt for volden mot Nordstrøm.