ORIENTERER: Rektor ved Flekkefjord videregående skole, starter nå dagene på skolen med å informere om siste nytt om de fem som ble hardt skadd i en russebil-ulykke mandag.

Russebilulykken: − Vil legge demper på russetiden

Ukens første skoledag på Flekkefjord videregående skole var preget av mandagens tragiske ulykke. For russen vil den prege russetiden fremover, sier rektor Tor-Inge Rake.

– Ulykken vil opplagt legge en demper på russetiden. Nå har elevene veldig sterkt fokus på de som er alvorlig skadet, sier Rake.

Rektoren understreker også at det ikke bare er russen som er sterkt berørt av det som har skjedd. De fem hardt skadde tenåringene er i alderen 17 til 19 år, og to gikk på skolen, to er tilknyttet skolen men går i lære, og den siste var russ i fjor.

– Vi har tette bånd på et så lite sted som dette, så det er mange som er preget nå. Både elever på andre trinn og på andre skoler, sier Rake.

Greit å dra på russetreff

Rektoren understreker samtidig at det ikke er noe som er riktig eller feil med tanke på å feire russetiden fremover. Snart er det en stor russesamling i Kongeparken i Stavanger.

– Noen vil ikke dra til Kongeparken og det er helt greit. Andre vil dra og det er også helt greit. Vi skal ikke legge noen føringer for hvordan elevene sørger, og det ene er ikke riktigere enn det andre, sier rektoren.

ALVORLIG: Tilstanden til de tre hardt skadde ungdommene var tirsdag fortsatt uavklart.

Et klart råd

I likhet med kommuneoverlege og leder for Flekkefjord kommunes kriseteam, Ola Vassbø, har han imidlertid et klart råd.

– Vi råder dem til å holde seg unna alkohol, for det forsterker ofte de negative følelsene, sier Rake.

Rektoren startet tirsdagen med at de ulike etatene og politiet informerte om siste nytt. Dette vil de også gjøre onsdag morgen.

Mandag var beskjeden at tre av de fem tenåringene i bilen var hardt skadet. Tirsdag opplyste politiet til NTB at alle de fem er hardt skadd.

Åpen skole

Tirsdag kveld fra 1900 til 2100 holder skolen åpent for elever som ønsker å samles.

– Det blir voksne der som er klar til å ivareta de som trenger det, sier Rake.

En gruppe elever får nå også særskilt oppfølging.

– Noen av våre elever mistet to kamerater for bare ett par måneder siden, så dette er flashback for dem. Vi har et særskilt opplegg rundt det, sier rektoren.

Han viser da til ulykken på Moi, hvor to unge gutter mistet livet. Begge de to var elever ved Flekkefjord videregående skole.

Føreren siktet

Politiet sendte tirsdag ut en pressemelding og fortalte at de hadde siktet føreren i bilen. Det ble besluttet å ta blodprøve og det ble tatt beslag i vedkommendes eiendeler.

Politifaglig etterforskningsleder i Agder politidistrikt, Tove Glendrange sier i pressemeldingen at en av de som var i bilen er avhørt. De jobber nå videre med å kartlegge hendelsesforløpet.

– Det gjenstår etterforskning, særlig avhør av de som var i bilen, og vi holder derfor alle muligheter åpne, sier Glendrange i pressemeldingen.

Rektor ved Flekkefjord videregående skole understreker at de ikke ønsker å bidra til spekulasjoner om det kan ha vært rus involvert.

– Vi forholder oss til at det er fart som er årsaken til siktelsen, og så får vi se hva blodprøvene forteller oss etter hvert, sier Rake.