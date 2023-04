REINSDYR: Sametinget har brutt samarbeidet med regjeringen om et utredningsprogram for vindkraftverkene på Fosen.

Full skjæring mellom Sametinget og regjeringen

Sametinget har brutt samarbeidet med regjeringen om et utredningsprogram rundt de omstridte vindkraftverkene på Fosen.

– Vi har ventet veldig lenge og derfor synes jeg det er utrolig beklagelig og alvorlig at vi står her vi er nå, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til VG.

Sametinget har hatt flere møter med regjeringen, der de har kommet med forslag til på løse konflikten på Fosen.

Muotka sier de ikke har blitt hørt, og er uenig med regjeringens forslag om nye utredninger.

I løpet av april har det vært holdt flere konsultasjonsmøter med både reindriftsdistriktene på Fosen og med Sametinget.

Fredag ble det brudd i samarbeidet mellom Sametinget og regjeringen.

Det TV 2 som omtalte nyheten først.

Sametingspresident Silje Karine Muotka frykter at Olje- og energidepartementet prøver seg på en omkamp om høyesterettsdommen som slår fast at vindkraftverkene på Fosen utgjør et brudd på samenes rettigheter.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har gjentatte ganger understreket at for å kunne fatte et nytt konsesjonsvedtak for vindkraftverkene på Fosen, trengs et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Hans håp var å få på plass et utredningsprogram for kunnskapsinnhenting i løpet av mars.

– Fosensaken er meget godt utredet og vært gjennom tre nivåer i retttssystemet. Vi er uenige i at det nødvendig å utrede det som Høyesterett allerede har avklart, sier Muotka.

Sametingspresidenten mener Olje- og energidepartementet (OED) nå prøver seg på en omkamp på høyesterettsdommen.

Dommen slår fast at dagens vindkraftkonsesjoner strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene.

– Dette kan tolkes som en omkamp på Høyesteretts dom, og det er uakseptabelt, sier Muotka.

I en kommentar til VG, skriver olje- og energiminister Terje Aasland at han og sametingspresidenten hadde et godt møte i går.

– Vi er enige om at vi nå avslutter konsultasjonen, selv om vi ikke oppnådde enighet om utredningsprogrammet..

Aasland skriver at de venter nå på siste tilbakemeldinger fra reindriften, og vil fastsette utredningsprogrammet om kort tid.

– Det er viktig å nå komme videre i prosessen for å skaffe grunnlag for å fatte omgjøringsvedtak som sikrer reindriftseiernes rettigheter etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Han skriver videre at departementet har også tatt initiativ til en prosess med mekling mellom partene for å undersøke om det finnes grunnlag for en minnelig avtale. Opplegg og tidsplan for en slik prosess er ennå ikke endelig avklart.

Under Fosen-aksjonen i februar kom Greta Thunberg for å vise sin støtte til aksjonistene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post