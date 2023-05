FAGBEVEGELSEN: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

LO vil tette skattehull for Norges aller rikeste

LO vil at de aller rikeste må betale minst like mye skatt som vanlige lønnsmottagere betaler av sine inntekter. Fagbevegelsen ber regjeringen utrede dette raskt - og får hjelp fra Rødt til å ta kravet til Stortinget.

– Problemet med ulikt skattenivå mellom eierinntekter og lønnsinntekter er så akutt og så stort at regjeringen må finne en løsning for dette, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad til VG.

Det siste året har en rekke rikinger flyttet til Sveits. Flere har sagt at de flytter fordi de mener at det norske skattenivået er for høyt.

I en høringsuttalelse høringsuttalelse Regjeringen ber om innspill på nye lover eller rapporter fra utvalg. Dette kalles en høring. om endringer i skattesystemet går LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Roger Bjørnstad rett inn i debatten om hvordan eiere og lønnsmottagere beskattes ulikt.

Utsetter skatten

Det offentlig oppnevnte skatteutvalget som leverte sin rapport i desember, beskriver hvordan dagens skattesystem åpner for at personer med store formuer kan plassere utbytte i selskaper som de selv eier, og dermed unngå utbytteskatt.

Den såkalte fritaksmetoden fritaksmetodenAksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og en del andre selskaper og sammenslutninger er etter skatteloven i stor grad fritatt for skatt på aksjeutbytte og for gevinst ved realisasjon av aksjer. har ført til at eierinntektene i disse selskapene har økt kraftig og er anslått til 3 100 milliarder kroner i skatteutvalgets rapport.

– De aller rikeste sin mulighet til å putte utbytte inn i egne selskaper, og selv bestemme når de skal tas ut til beskatning. Dette er en av årsakene til at mange med store formuer nå flytter til utlandet, sier Roger Bjørnstad.

«LO mener at det må nedsettes et hurtigarbeidende utvalg med mandat å fremme forslag som kan sikre at alle eiere beskattes etter intensjonen, og minst på linje med lønnsmottakere», skriver LO i en høringsuttalelse til rapporten fra skatteutvalget.

Enig med LO

Nå går Rødt ut med aktiv støtte til LOs forslag om en ny og rask skatteutredning:

– Vi er helt enig med LO. Kjerneproblemet i dagens skattesystem er jo at de rikeste betaler mindre skatt per tjent krone enn vanlige lønnsmottagere som rørleggere og sykepleiere. Og vi registrerer at skatteutvalget ikke hadde noen løsning på det, sier Rødts nestleder Marie Sneve Marthinussen til VG.

SKATTEKRITISK: Marie Sneve Marthinussen er nestleder i Rødt.

Hun er medlem i Stortingets finanskomite, og vil nå legge frem LOs forslag om en rask skatteutredning i et forslag for Stortinget:

– Vi er usikre på om regjeringspartiene ønsker å gjøre nye og store endringer i skattesystemet, slik skatteutvalget foreslo. De rødgrønne partiene får nå en mulighet til å støtte den utredningen som LO ber om. Jeg tar for gitt at regjeringspartiene er enige med LO, sier Rødt-nestlederen.

Ikke bestemt seg

Frode Jacobsen (Ap) som også sitter i Stortingets finanskomite, sier at partiet ikke har endelig bestemt seg for hva som skal skje videre med skatteutvalgets utredning.

– Vi har sagt at vi ikke vil fremme forslag om endringer i boligbeskatningen slik skatteutvalget har foreslått. Men vi er åpne for å tette andre skattehull. Jeg kjenner ikke detaljene i LOs innspill og kan derfor ikke ta stilling til dem nå, sier Frode Jacobsen.