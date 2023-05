DØDE: De to kvinnene ble funnet livløse i en bolig på Levangsheia, som ligger mellom Kragerø og Portør.

Obduksjonsrapporten er klar: Mor og datter døde av lungebetennelse

Politiet har konkludert med at de to kvinnene som ble funnet døde i Kragerø i desember i fjor, døde av lungebetennelse.

Tone Løvåsen (61), og datteren Elin Sofie Løvåsen (28), ble funnet livløse hjemme i deres leilighet i Kragerø 2. juledag i fjor.

– Obduksjonsrapportene for de to kvinnene foreligger, og de viser at begge har dødd som følge av lungebetennelse, bekrefter seksjonsleder Liv Berit Nesland ved Kragerø politistasjon, ifølge Kragerø Vestmar (KV).

Politiet utelukker at det har skjedd noe straffbart, og anser saken som ferdig etterforsket.

Forskjellige dødsdatoer

Politiet har tidligere opplyst at det tyder på at Tone Løvåsen døde fredag 23. desember, mens datteren Elin Sofie Løvåsen døde to dager senere, søndag 25. desember.

– Når det gjelder omstendighetene rundt de ulike dødstidspunktene, så har vi ikke klart å finne ut av eksakte datoer. Vi ville selvfølgelig foretrukket ha å visst det, men det er ingen nødvendighet, forteller Nesland.

Kvinnenes pårørende er informert om obduksjonsrapportenes innhold.

– Dette er en veldig trist sak, sier seksjonslederen.

Undersøkt av ambulanse

Ambulansepersonell besøkte kvinnene i deres leilighet onsdag 21. desember, fem dager før begge ble funnet. Pårørende har fortalt til at lokalavisen de var blitt syke midt i desember.

Ambulansesjef Knut Inge Brekka Skoland opplyste til Kragerø Vestmar (KV) at hans personell ikke fant grunn til å legge kvinnen inn på sykehus og oppfordret henne til å ringe 113, om helsetilstanden skulle bli verre.

– Men vi hørte aldri noe mer, sa Skoland til KV.

Han sa til NRK at sykdomsforløpet kan ha utviklet seg ganske mye, etter at ambulansen var på stedet.

Det ble iverksatt en intern gransking for å undersøke hvorvidt ambulansepersonellet kunne gjort noe annerledes. Helsetilsynet skal også ha blitt gjort oppmerksom på hendelsen.

– Helsemyndighetene har ønsket å undersøke saken, så vi har gitt dem de dokumentene som er blitt etterspurt, inkludert obduksjonsrapporter, sier Nesland ifølge KV.

