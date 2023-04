PRIVAT: Jordmor Petra Maria Christina Næss ville fortsette å jobbe slik som de gjorde på ABC-klinikken.

ABC-jordmødre startet privatklinikk: Så mye koster det å føde hjemme

Klinikken er et nytt tilskudd til det private helsevesenet. Her koster en hjemmefødsel 29.000 kroner. – Trist at vi går mot et todelt helsevesen, sier Jordmorforeningen.

Kortversjonen Etter nedleggelsen av ABC-klinikken på Oslo universitetssykehus, startet flere tidligere ansatte jordmødre privatklinikken Min Fødsel, som tilbyr hjemmefødsel-pakker til 29.000 kroner.

Hjemmefødsel er ikke en del av det offentlige helsevesenet i Norge og tilbys kun privat.

Jordmorforeningen ønsker å endre på dette og at hjemmefødsel skal bli en del av det offentlige tilbudet.

Kvinner som velger å føde hjemme kan søke om en engangsstønad fra Helfo på rundt 3000 kroner. Vis mer

Etter at ABC-klinikken på Oslo universitetssykehus ble lagt ned, sluttet halvparten av jordmødrene.

Flere av de som sa opp startet en privat fødeklinikk. Hos Min Fødsel koster en hjemmefødsel-pakke 29.000 kroner.

Akkurat denne private klinikken, som tilbyr både svangerskapsoppfølging og hjemmefødsler, mener Jordmorforeningen er nytt.

Samtidig ser de etableringen som en del av en generell utvikling:

– Det er trist at vi går mot et todelt helsevesen. Jeg skulle ønske det var annerledes, og at det var lagt til rette for et mer individuelt fødetilbud hos det offentlige, sier Lena Henriksen i Jordmorforeningen.

Hjelp til å føde hjemme har vært mulig lenge, men tilbys kun privat og må i stor grad betales av egen lomme.

FØDSEL: Lena Henriksen ved Jordmorforeningen sier de skulle gjerne sett at hjemmefødsel var gratis for alle kvinner.

Info Krav for å kunne føde hjemme Hvis du vil føde hjemme, må du være frisk og ha et normalt svangerskap med fødsel til termin. Jordmor eller lege følger med på utviklingen av svangerskapet, og vurderer om du kan føde hjemme. Før en hjemmefødsel skal jordmor eller lege avklare at: Du er frisk

Du har hatt et normalt svangerskap

Du har kun ett barn i magen

Barnet ligger i hodeleie

Du ikke har hatt keisersnitt tidligere

Du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende Hvis du oppfyller kriteriene for hjemmefødsel, viser forskning at det er trygt å føde hjemme. Det kan likevel skje uventede komplikasjoner under fødsel, og det kan hende du må overføres til sykehus. Føder du hjemme kan det ta lengre tid å få hjelp. Ofte blir kvinner overført til sykehus hvis fødselen tar lang tid. Kilde: Helse Norge Har du en vanlig helseforsikring dekker ikke denne fødsel hos det private. Heller ikke private tjenester som ultralyd eller oppfølging hos jordmor. Vis mer

Fra offentlig til privat

Petra Maria Christina Næss har 35 år fartstid som jordmor. Hun har jobbet både på sykehus og som hjemmejordmor.

For to år siden begynte hun på ABC-klinikken ABC-klinikkenABC-klinikken var spesialisert på å ta imot en selektert gruppe av friske fødende. Denne var en del av Kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus. .

– Jeg var så glad og lykkelig. Det var drømmejobben, sier Næss.

Da klinikken ble lagt ned klarte hun ikke slå seg til ro med at et slikt tilbud skulle forsvinne. Derfor gikk hun over til det private.

MIN FØDSEL: Klinikken tilbyr blant annet hjemmefødsel, ammehjelp og svangerskapskontroller.

Hun vil at en fødsel skal kunne gå sin naturlige gang og unngå unødige inngrep, så lenge det er trygt.

Samtidig er hun tydelig på at hun skulle hun ønske at tilbudet var en del av det offentlige.

– Hva tenker du om at vi går mot et todelt helsevesen?

– På sikt håper jeg vi får på plass bedre ordninger, med en annen finansieringsmodell der det lønner seg å føde uten komplikasjoner, sier Næss.

Koster minst 10.000 kroner

Jordmødre som tilbyr hjemmefødsel får en engangsstøtte fra Helfo for selve fødselen, på 3000 kroner. Men de får ikke dekket jobben de gjør før og etter.

Det finnes ingen god oversikt over hvor mange hjemmejordmødre som finnes, og hva det koster.

Annett Michelsen har vært hjemmejordmor nesten på fulltid i over 30 år og driver for seg selv.

– Kvinnene betaler for vaktberedskap og barselomsorg. For eksempel to uker før og en uke etter fødsel. Dette koster mellom 10.000 og 15.000, sier Michelsen.

På spørsmål om hvorfor prisen til Min Fødsel er høyere, viser klinikken til at det er et annet konsept som krever større investeringer – blant annet fordi de har et kontor med mulighet for kurs og faglig utvikling.

Info Det offentlige fødetilbudet Det er i utgangspunktet fritt sykehusvalg i Norge når det gjelder fødsler, men de ulike tilbudene har ulike kriterier som avgjør om de er aktuelle for deg eller ikke. Tilbudene i de ulike helseregionene varierer og fødeinstitusjonen kan avslå søknaden din dersom de ikke har plass. Da vil du kunne bli tildelt fødeplass ved en annen fødeinstitusjon. Fastlege eller jordmor sender søknad til fødeinstitusjonen der du ønsker å føde. Jordmor eller fastlege har ansvar for å informere deg om dine valgmuligheter, og har oversikt over tilbudet der du bor. Det offentlige fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: Kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. Les mer om fødsel på sidene til Helse Norge. Vis mer

Ønsker et bedre fødetilbud

Jordmorforeningen mener hjemmefødsel bør være en del av det offentlige tilbudet.

– Sånn som det er nå er det veldig tilfeldig hvem som kan benytte seg av et slikt tilbud, også må jo kvinnene betale for det selv, sier Lena Henriksen ved Jordmorforeningen.

Henriksen skulle gjerne sett at det var mulig for flere kvinne å føde hjemme, og tror også flere ville gjort det om det var gratis.

– Det er mange gode grunner for å føde hjemme, blant annet gir det mer ro, du er i ditt eget hjem og det er kvinnen som er i førersetet, sier hun.

– Svekker det offentlige tilbudet

Helseminister Ingvild Kjerkol mener det offentlige helsevesenet svekkes av at fagfolk går over til det private.

– Det er synd at sårt tiltrengte jordmødre velger å gå ut av den offentlige helsetjenesten for å starte et privat tilbud. Det svekker det offentlige tilbudet, skriver helseministeren i en e-post til VG.

JORDMØDRE: Fremover vil den største utfordringen være å tak i nok fagfolk i fødselsomsorgen, sier helseministeren.

Hun understreker at regjeringen jobber for at det skal være attraktiv å jobbe i det offentlige.

– Regjeringen skal sikre en offentlig finansiert barselomsorg som er trygg. Det skal ikke være nødvendig å gå til private. Og jeg må understreke at svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i vår felles helsetjeneste holder høy faglig kvalitet, sier Kjerkol.

