ENDA EN MANN SIKTET: Dette bildet av Sloraveien 4, ble tatt i desember 2018, før Lørenskog-saken ble offentlig kjent. I denne perioden av etterforskningen ble også en ung mann for Østlandet siktet for identitetskrenkelse.

Ung mann siktet før Lørenskog-saken var offentlig kjent

Mens forsvinningssaken fortsatt ble holdt skjult, knyttet politiet en ung mann fra Østlandet til et sentralt spor i saken: Kopien av Ole Henrik Golfs pass.

I slutten av november 2018 har det bare gått tre uker siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog.

Den dramatiske forsvinningssaken holdes fortsatt hemmelig for offentligheten, og politiet etterforsker saken i det skjulte.







Og allerede i disse høstdagene, sikter politiet en person i Lørenskog-saken:

En ung mann fra Østlandet.

VG får opplyst at politiet formelt sikter mannen for grov frihetsberøvelse, og setter i gang med både telefon- og dataavlytting.

Like før jul i 2018 kaller også Lørenskog-politiet ham inn til et avhør.

Her viser de ham en siktelse for såkalt identitetskrenkelse.

Dette er en strafferegel som blant annet rammer det å misbruke en annens identitet til egen vinning.

Politiet knytter nemlig mannen til en kopi av Ole Henriks Golfs pass, som er et viktig spor i etterforskningen av forsvinningssaken.

Kopien av passet har vært til salgs på det mørke nettet, og knyttes til en rekke planleggingsskritt som leder frem til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

To og et halvt år senere, sommeren 2021, blir mannen kalt inn til et nytt avhør av Lørenskog-politiet.

Igjen blir han avhørt om identitetskrenkelse og Golfs pass.

Han blir opplyst om at han har vært mistenkt og siktet i det som senere har blitt kalt Lørenskog-saken, ifølge østlendingens advokat, Robert Antonsen.

Advokaten sier at saken mot østlendingen ble grundig etterforsket av politiet, og han er tydelig på at den unge mannen ikke har noe med forsvinningssaken å gjøre.

– Bare det å være i randsonen av denne alvorlige saken har vært en belastning for ham, sier advokat Antonsen til VG.

– Han har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre, men erkjenner å ha hatt tilgang til en kopi av det aktuelle passet, som altså har befunnet seg på nett og på den måten vært tilgjengelig for flere, sier Antonsen.

ID-TYVERI: En gang etter april 2013 ble 32 år gamle Ole Henrik Golf utsatt for et ID-tyveri. Han aner ikke selv hvordan det skjedde, men identiteten hans er misbrukt i flere norske straffesaker, deriblant av den eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Foto: Mattis Sandblad/VG

Kjøpt på mørkenettet

Siktelsen mot mannen fra Østlandet har aldri før vært kjent for offentligheten og går dermed inn i rekken av til sammen fire kjente siktelser i Lørenskog-saken.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018, og hennes ektemann, Tom Hagen, og en mann i 30-årene fra Østlandet, med kallenavnet kryptomannen, har lenge vært de eneste to kjente siktede i saken. Begge nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Politiet vet at det stjålne passet til Ole Henrik Golf er misbrukt av en eller flere gjerningspersoner i den snart fire år gamle straffesaken – men også av andre personer som ikke knyttes til forsvinningen, men som kan ha hatt til hensikt å bruke det til annen ID- eller vinningskriminalitet.

Nordmenn som har hatt passet, er dermed et viktig spor for politiet å følge i jakten på de ukjente gjerningspersonene som står bak Hagens forsvinning.

I politiavhør forklarte den unge mannen fra Østlandet at han hadde kjøpt en pakke på det mørke nettet – og at det stjålne passet til Golf lå i denne pakken.

Deretter misbrukte han Golfs identitet til å opprette telefonabonnement, får VG opplyst.

Det skal også ha vært gjennom denne opprettelsen at politiet kom på sporet av mannen.

Info Dette er Lørenskog-saken Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018. Forsvinningssaken ble offentlig kjent 9. januar 2019. 28. april 2020 ble ektemannen Tom Hagen siktet for å ha drept sin kone. Politiet hadde etterforsket han i det skjulte over lengre tid. Han nekter enhver befatning med saken, og han ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett. 8. mai 2020 ble den såkalte kryptomannen, en mann i 30-årene, pågrepet og siktet for drap. Han hadde vært i flere samtaler med Tom Hagen om kryptovaluta før forsvinningen. Han nekter straffskyld. I 2021 offentliggjør politiet mye informasjon om det såkalte kryptosporet, deriblant en kopi Ole Henrik Golfs pass. I mai i år ble en bedrageridømt mann i 30-årene siktet for drap eller medvirkning til drap. Han kan knyttes til bruk av Golfs pass. Det samme kan en annen ung mann, som ble siktet allerede høsten 2018. Begge to nekter straffskyld. Vis mer

– Kjøpt ved en tilfeldighet

Den unge østlendingen forklarte videre i avhør at det var helt tilfeldig at det var akkurat Golfs identitet og papirkopien av hans pass som ble kjøpt på det mørke nettet og videre misbrukt.

I avhøret blir han også spurt om bruk av kryptovaluta, blant annet monero, og det mørke nettet, får VG opplyst.

Advokat Antonsen var til stede i avhørene sommeren 2021.

Han sier at klienten hans fikk et brev i posten fra politiet sommeren 2019.

Der sto det at han hadde vært underlagt de skjulte etterforskningsmetodene telefon- og dataavlytting. VG får også opplyst at politiet også har spanet på mannen.

– Politiet har først siktet ham for grov frihetsberøvelse, helt tidlig i saken. Så har de siktet ham for identitetskrenkelse to ganger. Det ble gitt såkalt påtaleunnlatelse for den første i 2019 og så ble det tatt ut en ny siktelse i 2021.

– I det siste avhøret oppfattet jeg at politiet var opptatt av å sjekke folk ut av saken, sier advokaten.

DEN UNGEMANNENS ADVOKAT: Robert Antonsen forteller at det har vært en belastning for den unge mannen å bli knyttet til Lørenskog-saken.

Han opplyser at den unge mannen har gjort seg tilgjengelig for en grundig etterforskning.

– Uten at dette har medført noen form for reaksjoner overfor ham.

Advokaten opplever at ingen nå mener at den unge mannen har noe med Lørenskog-saken å gjøre, selv om siktelsen formelt ikke er frafalt mot ham.

– Det er viktig å understreke at han i senere tid kun har vært siktet for identitetskrenkelse, og ikke noe annet, sier advokaten.

– Han har samarbeidet med politiet hele veien, og opplevd at politiet har opptrådt ryddig overfor ham. Det har nå gått lang tid siden siktelsen, og jeg forventer en rask avslutning av saken overfor min klient.

FORSVARER: Marius Dietrichson forsvarer den tredje mannen som er drapssiktet i Lørenskog-saken. Hans klient nekter straffskyld.

Mann i 30-årene også siktet

I slutten av september skrev VG at politiet hadde siktet en mann i 30-årene, tidligere dømt for grove bedragerier, for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Han kom også i politiets søkelys fordi han hadde vært i besittelse av en kopi av Golfs pass.

Mannens advokat, Marius Dietrichson, er tydelig på at mannen nekter straffskyld. Han sier det er mange som har kjøpt identiteten til Golf på det mørke nettet.

VG har lagt frem opplysningene i denne saken for politiet og stilt en rekke spørsmål.

– I en langvarig etterforskning av dette omfanget, hvor vi står uten en løsning, er det naturlig at flere personer blir sjekket inn og ut av saken. For å kunne gjøre de undersøkelser vi mener er nødvendige, må det utføres en rekke etterforskningsskritt mot en person, som gir vedkommende en status som siktet. Vi ønsker derfor ikke å gi fortløpende oppdateringer på antall siktede i saken, sier politiinspektør Lars Reinhold-Østbye.