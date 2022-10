Trond Kristiansen om brorens reaksjon: − Ingen bitterhet

Trond Kristiansen kjenner på lettelse etter at Riksadvokaten i går ba om frifinnelse for hans lillebror. Samtidig tenker han på de pårørende etter drapene i Baneheia - som står uten svar.

– Jeg tror ingen av oss kjenner på noen følelse av at nå skal vi feire. For på alle mulige måter så er dette så vanvittig tragisk, sier Trond Kristiansen.

Fredag morgen våknet han med en spenning og nervøsitet i kroppen. Han visste det var sannsynlig at Riksadvokaten kom til å be om frifinnelsene for broren hans, Viggo Kristiansen, på pressekonferansen senere den dagen.

Kampen har han og familien kjempet i over 20 år.

Likevel var han ikke sikker. Forsvarsmekanismene i kroppen sa «hva om det ikke skjer?»

Så tikket meldingene inn på telefonen.

– Det var en veldig lettelse og glede, og følelse av trygghet. Og så ble det emosjonelt.

LETTET: Det er ikke før de siste årene at Trond Kristiansen har fått et håp om at lillebroren kunne bli HELT renvasket. VG møter han knapt et døgn etter Riksadvokaten ba om frifinnelsen for Viggo Kristiansen.

Riksadvokaten beklaget på det sterkeste overfor Viggo Kristiansen og hans familie. Det samme gjorde Agder politidistrikt og Agder statsadvokatembedte.

– Saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som altså har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv, sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Trond ble overrasket over uttalelsene.

– Jeg hadde virkelig ikke trodd det. Det var ikke forventet at det skulle gå så langt. Det er også flere andre som har gått ut og beklaget. Det er veldig fint.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Vis mer

Trenger svar

Selv om Trond nå kjenner på en enorm lettelse og glede, har han ingen planer om å dra hjem for å sprette champagneflasken.

– For oss er det tragisk det som har skjedd med Viggo. Vi har 22 år som har forsvunnet, og vi skal absolutt gjøre det beste vi kan ut av det som er igjen.

– Men det er fortsatt noen forferdelig kriminelle handlinger som ikke har en løsning, og jeg har en voldsom sympati og omtanke for de pårørende, sier han.

Fredag uttalte bistandsadvokat til foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen at de har vært forberedt på dette utfallet i Baneheia-saken, men at de nå sitter igjen med flere spørsmål enn svar.

– For foreldrene er dette en uholdbar situasjon og en stor belastning. De ønsker å vite hva som skjedde, sa bistandsadvokat Audun Beckstrøm

Trond er glad for at det er pågående etterforskning.

– At det kan komme til et resultat hvor det er et punktum i baneheiasaken med to streker under svaret, det håper jeg for alle, og spesielt for de pårørende, sier han.

– Han var veldig glad

Etter at avgjørelsen kom dro Viggo Kristiansen ut i skogen. Mens han trasket i marka pratet han og Trond på telefonen.

– Han er alltid vanskelig å lese, og det har han vært i alle disse 20 årene. Han har vært flink til å holde det vonde og det kjipe for seg selv. Så han var veldig kontrollert nå også, men var selvfølgelig veldig glad, sier Trond.

– Selv om han på en måte er hovedpersonen her og har kommet ut etter 22 år, så er det ingen bitterhet. Det er bare glede og en frihetsfølelse, og en tanke på hvor fint det også er for andre.

Trond sier at Viggo spesielt kjenner på lettelsen knyttet til sine egen foreldre.

– Spesielt mamma og pappa har ventet lenge på dette. De er en generasjon eldre enn oss og har litt dårligere tid enn oss andre, som man har kjent veldig på.

– Hvordan klarer du å ikke kjenne på noe sinne i dag?

– Det er ikke tiden for det, og det gjør jo ingenting bedre. Dette er det viktigste, at han blir frikjent. Også får ting ryddes opp i og granskes, nå tas det jo selvkritikk fra både pressens sin side og fra det offentlige.

– Jeg må spørre Viggo om det samme «hvordan i alle dager klarer du ikke å kjenne på det», men det er ikke tiden for det.

HÅP FOR BROREN: Trond Kristiansen håper at lillebroren nå får en mulighet til å skape sitt eget liv, og at han kan føle seg trygg med å gjøre hva han vil.

Det er først de siste 20 månedene, etter at det ble besluttet at Baneheia-saken gjenopptas, at Trond har kjent på følelsen av håp. En mulighet for at broren kan bli renvasket.

– Opp gjennom hele veien har jeg tenkt at realiteten er at han kan risikere å bli sittende på Ila-fengsel i resten av våre liv, og resten av hans liv.

«Hva skjer når onkel Viggo kommer ut,» har barna til Trond spurt han flere ganger.

– Da har jeg har vært litt sånn «det kan vi ikke prate så mye om», for i realiteten så er det ikke sikkert at han kommer ut.

– Og så kommer han ut på en måte som jeg aldri hadde trodd – i hvert fall ikke i starten – at han kommer ut renvasket.

– Han må få et liv

Viggo Kristiansen har de siste 20 månedene bodd hjemme på gutterommet hos foreldrene.

Nå gleder Trond seg til at broren kan få en sjans til å komme i gang med sitt eget liv. Finne et sted å bo, og få en jobb han trives i.

– Tror du at han kan få det livet her i Kristiansand?

– Ja, det tror jeg. Det vil gå gradvis, men det skjer naturlig, og det har skjedd naturlig de 20 siste månedene. Det har vært en utvikling, og han har pushet seg som han har følt at han har kunnet, men selvfølgelig unngått situasjoner hvor han kjenner at «dette kan bli vanskelig».

Viggo unngår blant annet å gå i marka en lørdags formiddag. Trond tror det kan gå lang tid før lillebroren føler seg helt fri.

– At han kan gå hvor han ønsker og føle seg trygg med det, det er det jeg ønsker mest. Han må få et liv altså.

– Men jeg tror absolutt han ønsker å bosette seg i nærområdet.

– Mye frustrasjon

Trond oppsummerer de siste 22 årene. Om den første tiden etter arrestasjonene, hvor han ikke hadde noen grunn til å ikke tvile på politiet og rettsvesenet. Om første samtalen han hadde med Viggo i fengsel som fikk hodet hans til å snu.

Om de tunge besøkene til fengselet, men også de fine stundene.

– Det er vanskelig å si hva det hadde vært hvis vi ikke hadde hatt disse 22 årene. Dette har vært livet hele veien. Det har vært fint, men det ar vært mye frustrasjoner og vanskelige tider.

De har mange å takke for utfallet av saken, sier Trond.

– Uten alle disse menneskene rundt oss så hadde vi ikke hatt sjans.

Det siste døgnet har det tikket inn utallige støtteerklæringer på telefonen hans.

– Det er kjempefint. Men det må jeg si, de siste fire-fem årene har jeg opplevd at ting har snudd. Det er derfor jeg tenker at det går bra for han å komme ordentlig ut i frihet.

