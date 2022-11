PANDEMITIDEN: Elevene var hjemme. Skolene var nesten tomme. Bildet er fra Greåker videregående skole i Viken den 12. mars 2020 - få dager etter at de videregående skolene ble stengt ned.

Karakterhoppet: Bekymret for lav «drop out» i Viken

Landets største driver av videregående skoler har blitt varslet om et stort hopp i elever som fikk karakterer, vitnemål og fullført skolegang under pandemien. Politikerne nøyer seg med å ta det «til orientering».

VG har tidligere skrevet om hvordan karakterene økte under pandemien.

Samtidig økte andelen som klarte å fullføre videregående ved omtrent én av fire skoler.

Viken fylkeskommune driver 58 videregående skoler. I høst mottok fylkeskommunen en varsling om en uvanlig utvikling:

I sin bekymringsmelding påpeker Olav Nomeland og Knut Michelsen, som begge har bakgrunn som lærere i videregående skole, at flere skoler har kunstig lav strykprosent og stor vekst i hvor mange elever som fullfører skolegangen.

Begge mener at avlyste eksamener i skoleårene under pandemien har vært en ulykke for en rettferdig karaktervurdering mellom avgangskullene.

– Hovedfunksjonen til eksamen er å få en utenforstående vurdering av rektors måte å drive skole på. Uten ekstern vurdering finnes det ingen referanser til sammenligning. The sky is the limit, sier Nomeland til VG.

Han er jurist, tidligere lærer i videregående skole og har vært konsulent i Utdanningsdirektoratet.

AVLYSTE EKSAMEN: Tidligere kunnskapsminister Guri Melby (V) avbildet med munnbind utenfor en skole under pandemien.

I mars 2020 bestemte den daværende Erna Solberg-regjeringen og Venstres ferske kunnskapsminister, Guri Melby seg for å avlyse eksamen. Bakgrunnen var tidvis nedstengte skoler på grunn av pandemien den våren.

Ministeren begrunnet det med stengte skoler og ulike vilkår for landets elever i videregående for å gjennomføre eksamen som rettes og vurderes eksternt.

I sin gjennomgang av karakter-statistikken viser Olav Nomeland sammen med tidligere lærer Knut Michelsen til en kraftig forbedring i standpunkt-karakterer og gjennomføring. Spesielt ved noen skoler i tidligere Akershus fylke, som de har konsentrert seg om.

Drømmefremgang

For tre av skolene øverst på statistikken ligger forbedringen på mellom 19,7 og 25,9 prosentpoeng fra siste skoleår før eksamen ble avlyst - til første skoleår uten eksamen.

Tallene som er brukt er hentet fra Utdanningsdirektoratets egen karakterstatistikk over prosentvis årsbestått elevmasse studiespesialisering på vg3 (avsluttende 3.år).

– Flere elever vil selvsagt fullføre og bestå videregående uten eksamen. Forbedringen på landsbasis var på 7,9 prosentpoeng på avsluttende trinn. Men noen skoler har en forbedring på rundt tre ganger landssnittet, viser Nomeland og Michelsen.

Spesielt noen videregående skoler i tidligere Akershus fylke hadde spesielt stor fremgang i fullført årsbestått fra siste skoleår med eksamen - sammenlignet med første skoleår uten eksamen, viser statistikken fra Utdanningsdirektoratet.

Drømtorp videregående skole (Ski) - 25,9 prosentpoengs fremgang.

Skedsmo videregående - 22,6 prosentpoeng.

Nesbru videregående (Asker) - 19,7 prosentpoeng.

Rektorene ved Drømtorp og Skedsmo videregående henviser begge til fylkeskommunens avdeling for utdanning når VG spør om kommentar til fremgangen.

Info Fremgangen Faktisk årsbestått: Drømtorp videregående - 67,6 prosent i 2018/2019 - 93,5 prosent 2019/2020.

Skedsmo videregående - 72,9 prosent i 2018/2019 - 95,5 prosent 2019/2020.

Nesbru videregående - 70,6 prosent i 2018/2019 - 90,3 prosent 2019/2020. (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

FÆRRE STRØK: Rektor Brynhild Idland fotografert på kontoret sitt på Nesbru videregående skole i Asker - ved en tidligere anledning.

Rektor Brynhild Idland ved Nesbru videregående skole i Asker, vektlegger på sin side at flere elever enn vanlig har gjennomført skolegangen under pandemien. Dermed har flere elever fått karakterer.

– Vi tror ikke karakterøkningen skyldes at lærere har gått på akkord med sin vanlige vurderingspraksis, men at den største bidragsyteren til karakterinflasjonen under pandemien skyldes at færre elever har strøket i fag, innleder hun.

– Dette fordi eksamen har vært avlyst og fordi lærere har arbeidet hardt for å innhente vurderingsgrunnlag helt til siste slutt for elever i faresonen. Disse har fått nye sjanser de kanskje ellers ikke ville fått, begrunner Idland sammen med ass. rektor Tor Øyvind Andersen på Nesbru vgs. i en e-post til VG.

– Størst effekt nederst

De minner også om at karaktersnittet ved skriftlig eksamen er lavere enn standpunkt når vurderingen foregår innenfor rammene som er satt for skriftlig eksamen.

– Det er trolig i den nederste delen av karakterskalaen at effekten har vært størst og dette påvirker gjennomsnittet. Det gir også utslag på fullført og beståttandelene i skoleårene som er påvirket av pandemien, minner rektor-duoen Idland og Andersen om.

Mannen bak bekymringsmeldingen til Viken, påpeker en følge av de høye karakterene og kraftig økt gjennomføring på kort tid.

– Dette kan ha bidratt til å påvirke opptaket til høyere utdanning på en skjev måte, sier Olav Nomeland til VG.

Han spør hvordan det vil påvirke opptaket til høyere utdanning hvis det er utstedt mange vitnemål der lærerne ikke har hatt tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Sammen med mangeårig lærer i videregående skole, Knut Michelsen, har han bedt fylkeskommunen som skoleeier undersøke i hvilken grad noen skoler har fastsatt karakterer og utstedt vitnemål som kan være i strid med regelverket.

De viser blant annet til en rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo som fastslår at likebehandling av standpunktkarakterer i videregående er vesentlig fordi det er avgjørende for muligheter for videre studier og jobb.

De viser også til Opplæringsloven der det er formulert om vurdering:

Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal møte fram og delta aktivt i opplæringa. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at lærar og instruktør ikkje har tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag til å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag.

FYLKESRÅD: Heidi Westbye Nyhus (Ap) er heltidspolitiker med ansvar for utdanning og kompetanse i fylkesrådet i Viken.

Både fylkesråden for utdanning, utdanningsavdelingen og kontrollutvalget i Viken mener de har behandlet henvendelsen med stort alvor, selv om saken kun er tatt til orientering og ikke følges opp videre.

Fylkesråd for utdanning, Heidi Westbye Nyhus (Ap) peker på at både Utdanningsdirektoratet og konsulentselskapet Rambøll i sine gjennomganger av karakterene under pandemien, er nyanserte om årsaken til fremgangen.

Flere faktorer

– Gjennomgangen presiserer også at det er flere faktorer som påvirker og som gir fremgang i fullført og bestått enn gjennomsnittlige standpunktkarakterer, innleder Nyhus.

Hun peker på flere forklaringer:

Avlyst eksamen, endret fraværsgrense, mer tid til vurderingsarbeid grunnet avlyst eksamen, endring i prøveform fra skriftlig til muntlig, redusert andel elever som slutter og færre strykkarakterer til standpunkt.

– Høyere gjennomsnitt i standpunktkarakterer i fag, er dermed en av mange faktorer som påvirker andelen elever som fullfører og består et skoleår, skriver Nyhus i en e-post til VG. Hun mener også at det kan forklares at skolen som ligger øverst på listen i bekymringsmeldingen - hadde størst fremgang.

Nyhus forklarer det med at skoleåret før pandemien brøt ut hadde studieforberedende utdanningsprogram på nivå tre et særlig dårlig resultat i fullført og bestått. Videre viste analysen ved halvårsterminen at skolen er i stor positiv fremgang.

– I tillegg ser vi at særlig avlyst eksamen har stor påvirkning på fullført og bestått ved denne skolen, siden vi av erfaring vet at særlig påbyggingselever stryker til eksamen, skriver Nyhus.

Skuffelse

Et enstemmig kontrollutvalg bestemte seg 21. september for at de ikke ville gå videre med saken eller undersøke karakter-statistikken nærmere.

Vedtaket ble fattet etter at administrasjonen «presenterte statistikk, sammenligningstall, årsakssammenhenger og pandemiens konsekvenser knyttet til karaktersetting ved de videregående skolene i Viken fylkeskommune.»

Info Karakterskalaen Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet: Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget.

Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget.

Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget.

Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget.

Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget.

Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I vidaregåande opplæring svarer bestått til karakterane 2 til 6.

(Kilde: Opplæringsloven paragraf 3–5. Karakterer i fag) Vis mer

Olav Nomeland og Knut Michelsen, som sendte inn bekymringen til Viken fylkeskommune, er skuffet over at fylkespolitikerne ikke vil undersøke nærmere- eller følge opp funnene.

Leder for kontrollutvalget i Viken, Kari Sofie Bjørnsen (H) viser til at utvalget i sitt septembermøte hadde invitert flere ledere for egne fagavdelinger for å belyse pandemiens følger for karaktersetting og gjennomføring.

– På bakgrunn av informasjonen som ble gitt kontrollutvalget fra administrasjonen, ønsket ikke kontrollutvalget å behandle saken ytterligere. Dette var utvalget enstemmig om, og utover det har ikke utvalgsleder noen kommentar, skriver Bjørnsen til VG.