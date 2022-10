UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Storfamilien fra Storo er på ferie sammen for første gang. Det er stas, synes Gech (50), Seng (43), Johan (4), Julie (8) og Emma (7).

Dobbelt så mange familier på gratis høstferie i år: − Fortsatt preget av skam

TJØME (VG) Aldri før har så mange vært på høstferie med Røde Kors. Likevel er det mange som synes det er ubehagelig å takke ja til gratis ferie.

– Nei, ikke sånn!

Julie (8) ser irritert opp på pappaen sin. Etter bare noen dager på Tjøme, en Østlandsk sommerferieperle sør for Tønsberg, har åtteåringen fra Stovner i Oslo inntatt en verdensvant holdning til oppgaver som å knyte stramme knuter for å sikre store båter.

– Skal jeg hjelpe deg? spør hun faren mens de bitte små barnehendene hennes holder godt om tauet.

Vanligvis tilbringer Julie feriene i hovedstaden sammen med småsøsknene. Ferieturen er familiens aller første siden foreldrene kom til Norge fra Kambodsja i 2007.

– Barna liker seg godt her, sier mamma Seng (43).

LÆRER SAMMEN: Røde Kors-frivillig Oscar Foyn Wahlqvist (36) gir familien fra Storo en innføring i tauknuter.

Dobling av deltagere

«Ferie for alle» er et gratistilbud i regi av Røde Kors.

Opplegget har eksistert i mange år, men aldri før har det vært større pågang i en høstferie.

– I år har det vært helt ekstremt, sier seniorrådgiver i Røde Kors Østfold Laurentiu Calenciuc (49).

Over 1000 personer deltar i år. Dette er en dobling sammenlignet med normalår før pandemien, skriver NTB.

På Østlandet har Røde Kors arrangert tre ferieopphold i stedet for to for aller første gang. På Tjøme huser de 13 familier, til sammen 44 gjester, og seks frivillige denne høstferieuken.

Info «Ferie for alle» Tilbudet er tilgjengelig for familier med vedvarende lav inntekt (som defineres som å tjene under 60 prosent av den nasjonale medianinntekten i minst tre år). Opplegget og finansieres stort sett av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Familiene får tilbud om å delta gjennom kommunen. Kilde: Røde Kors Vis mer

– Skam er et problem

– Jeg frykter økningen blir enda sterkere om ikke så lenge, sier Calenciuc.

Prisøkninger på basisvarer som mat og strøm stiger, rentehevinger – alt dette er faktorer som vil bidra til at stadig flere familier vil kjenne på fattigdom, tror han.

Likevel sitter det fortsatt langt inne for mange å takke ja til gratis ferie, ifølge de Røde Kors-frivillige

– Det er fortsatt litt preget av skam, sier Calenciuc.

– Vi må jobbe mye med familiene for at de skal takke ja. Det er mange som melder seg av i siste liten.

– Fordi de føler på skam?

– Vi vet ikke grunnen, men vi vet at skam er et problem.

Noen av deltagerne på Tjøme synes det er så ubehagelig at VG er på besøk at de velger å droppe dagens uteaktiviteter. Kun to familier ønsker å snakke med oss.

I HULEN: Hans Petter Tolpinrud (69) og Laurentiu Calenciuc (49) fra Røde Kors. Vikinghuset er en rasteplass der feriedeltakerne kan søke tilflukt fra regnet, og varme seg på det enorme bålet i midten.

Calenciuc trekker hetten på regnjakken bedre over hodet. Været på Tjøme er grått og vått onsdag, men feriegjestene er ute i skogen.

Og det er viktig, for naturen gjør underverker, mener Hans Petter Tolpinrud (69). Som ihuga Røde Kors-frivillig siden 1995 har han mange ferieturer bak seg.

– Du får mer liv i dem, sier Tolpinrud om feriedeltagerne.

– De er jo helt annerledes når de reiser. De vil jo helst ikke reise.

– Noe å fortelle klassekameratene

Thomas (10) gruer seg til å dra hjem.

– Han sier «ånei, nå er det ferdig snart, mamma,» sier Lula (47).

– Men jeg forklarer han, det er nok, Thomas. Vi må tilbake.

Da eneforsørgeren fra Hallingdal fikk tilbud om å ta med sønnen på ferie, takket hun ja med én gang.

– Når barn er på ferie, kan de fortelle hvor de var. Nå kan han fortelle noe. Det er koselig, sier 47-åringen.

Vanligvis tilbringer de skoleferiene hjemme, og Thomas må gå tilbake på skolen uten å ha noe spennende å dele med klassekameratene.

På Tjøme får deltagerne skyte med pil og bue, slenge seg ut på en zipline, padle i kano og varme seg på kjempebålet inne i Vikinghuset.

I FARTA: Lula (47) og sønnen Thomas (10) har fått fylt opp energilagrene utendørs på Tjøme i høstferien, og bryr seg lite om at det regner. – For meg er det som sommeren, flirer Lula. Til vanlig bor de i Hallingdal.

– Hvordan er det å bo i Norge å føle at man har mindre penger enn andre?

– Det er trist. Men man går ikke sulten i Norge. Siden jeg kom til Norge første gang, har jeg fått hjelp.

Lula kom til Norge for ti år siden. De fleste feriedeltagerne på Tjøme denne høstferien har utenlandsk bakgrunn, men vanligvis er det omtrent «fifty-fifty» norsk og innvandrerbakgrunn, anslår Røde Kors-frivillig Tolpinrud.

Lula, som jobber deltid på et aldershjem, merker godt prisøkningene på mat og strøm.

– Alt blir dyrere. Det er ikke som før, sier hun

– Jeg og Thomas vi har nok, vi er bare to, vi klarer oss. De som har mange barn, de trenger hjelp. Det er fint for barna med skikkelig ferie.