MODIGE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) takker pasienter og pårørende som har fortalt historiene sine i VG. - De har vært modige, sier hun.

Helseministeren: Vil endre loven etter VG-avsløring

Helsepersonell som begår alvorlige overgrep bør kunne miste autorisasjonen for alltid, mener helseminister Ingvild Kjerkol. Men hun vil ikke gjøre det enklere for folk flest å sjekke om helsepersonell har papirene i orden.

I dag kan alle som har mistet autorisasjonen når som helst, søke Statens helsetilsyn om ny autorisasjon – uansett hvor grove handlinger de har begått.

Det vil helseministeren ha en slutt på.

I dag sender Helse- og omsorgsdepartementet en en rekke lovendringsforslag på høring.

Forslagene kommer som følge av VGs avsløringer om psykolog Sverre Varhaug, som begikk overgrep mot pasienter over fire tiår. Samt VGs avsløringer om andre psykologer og psykiatere har fått ny autorisasjon etter å ha begått overgrep eller utnyttet pasienter seksuelt.

– Når helsepersonell begår alvorlige overgrep eller har adferd som utgjør alvorlig fare for pasientsikkerheten, mener jeg det er riktig at Helsetilsynet skal kunne kalle tilbake autorisasjonen, lisensen eller spesialistgodkjenningen for alltid, sier Kjerkol til VG.

VIL ENDRE LOVEN: Helseminister Ingvild Kjerkol mener lovendringene hun nå foreslår vil gjøre det tryggere i være pasient i Norge.

Når helseministeren sier «for alltid», så betyr det i minst 10 år.

Så vil departementet åpne for at helsepersonellet kan søke om ny autorisasjon.

– Selv i enkelte av de mest alvorlige sakene kan situasjonen endre seg, slik at det er riktig å gjøre en ny vurdering.

– Hvordan da?

– Det er ikke riktig av meg å gi noen eksempler på nå. Helsetilsynet må gjøre en konkret vurdering. Jeg nøyer meg med å si at ting kan endre seg på ti år. Det er lang tid.

Lovendringene

I tillegg til å foreslå at helsepersonell som begår overgrep eller grensekrenkende adferd mot pasienter skal ha en karantenetid på ti år, ønsker departementet følgende lovendringer:

Øvrig helsepersonell som mister autorisasjonen skal ikke kunne søke om fornyelse før det har gått to år. I dag kan helsepersonell søke og få tilbake autorisasjonen etter kort tid.

Forbud mot at helsepersonell som ikke lenger har autorisasjon, og som er til fare for pasienters liv og helse, får gi helsehjelp helsehjelp Helsehjelp er handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende/rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell. . Det betyr at de ikke skal få behandle pasienter.

Helseministeren Ingvild Kjerkol mener lovendringene departementet foreslår vil gjøre det tryggere å være pasient i Norge.

– De vil kunne bedre pasientsikkerheten betraktelig.

Men ikke alle er imponert.

TRENGTE HJELP: Jan oppsøkte psykolog fordi han trengte hjelp. isteden ble utsatt for manipulasjon og overgrep av den offentlig godkjente psykologen Sverre Varhaug i år etter år.

Jan var en av psykolog Sverre Varhaugs pasienter.

Tidligere har han fortalt hvordan han ble utsatt for overgrep og manipulasjon i terapirommet gjennom 13 år.

Jan var 21 år da han ble Varhaugs pasient.

Han mener helseminister Ingvild Kjerkol burde gjort mer.

– Helsepersonell som forgriper seg seksuelt mot pasienter skal ikke få en ny sjanse etter ti år. De skal miste autorisasjonen for alltid. Dette handler om rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet, sier han.

PSYKOLOG: Sverre Varhaug forgrep seg mot pasienter over tre tiår. Jan var en av pasientene hans.

Våren 2021 avslørte VG hvordan psykolog Sverre Varhaug fortsatte å ta imot og forgripe seg mot sårbare pasienter, til tross for at han ble dømt for flere overgrep.

Som en følge av avsløringene ble det satt ned et regjeringsnedsatt utvalg som fikk i oppdrag å peke på svakheter i dagens regelverk, undersøke fellestrekk som kan indikere systemsvikt og komme med forslag for å trygge pasientsikkerheten.

Ett år senere kom rapporten som foreslo en rekke lovendringer for å styrke pasientsikkerheten.

Det er denne rapporten Helse- og omsorgsdepartementet har brukt som utgangspunkt når de nå foreslår konkrete lovendringer.

Men flere sentrale anbefalinger fra rapporten er ikke fulgt opp.

LEDER: Tidligere førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes ledet det regjeringsutnevnte utvalget.

Utvalget foreslo å opprette et nytt nasjonalt register, slik at folk flest enkelt kan finne ut om helsepersonell har autorisasjon, når de fikk den og om helsepersonellet tidligere har mistet autorisasjonen.

Et slikt register finnes allerede i Danmark.

I Norge må pasienter vite helsepersonellets etternavn og fødselsdato eller det såkalte HPR-nummeret HPR-nummeretI Norge har vi et Helsepersonellregister (HPR) som gir oversikt over helsepersonell med autorisasjon eller lisens og dermed kan gi helsehjelp i Norge. Alle som er oppført har et eget id-nummer - også kalt HPR-nummer. , dersom de skal gjøre et søk i Helsepersonellregisteret.

Utvalget konkluderer derfor med at det er vanskelig for folk flest å undersøke om helsepersonell har autorisasjon.

Men når VG spør helseminister Ingvild Kjerkol om hvorfor departementet ikke støtter forslaget, blir det først stille.

Så sier hun:

– Det kan jeg dessverre ikke svare på her og nå.

Så foreslår rådgiveren hennes å sende svaret skriftlig til VG.

Det samme gjentar seg når VG spør om et annet av utvalgets anbefalinger:

Et nasjonalt saksbehandlingsregister som gir Statsforvalteren oversikt over alle administrative reaksjoner – slik at man kan unngå at overgripere flytter mellom fylker og nye arbeidsgivere som ikke kjenner historikken.

– Hvorfor støtter ikke departementet dette?

– Det må jeg også få svare på skriftlig, svarer Kjerkol.

Se svarene lenger ned i artikkelen.

ENDRET SEG: Jan var en utadvendt gutt med mange venner. Etter kort tid hos psykolog Sverre Varhaug, var han ikke til å kjenne igjen. Familien trodde han var blitt med i en sekt.

Da Jan begynte i terapi hos Sverre Varhaug, var han student i begynnelsen av 20-årene.

Han ante ikke at psykologen allerede var dømt for å ha misbrukt stillingen sin overfor to pasienter.

Han fikk heller ikke informasjon fra myndighetene da Varhaug ble fradømt autorisasjonen for godt.

Jan fortsatte i terapi i ytterligere ti år.

– Jeg ante ikke at jeg gikk i terapi hos en overgriper. Ingen varslet meg. Det er et grovt svik, sier Jan i dag.

I rapporten foreslo det regjeringsnedsatte utvalget følgende:

Dersom det er mistanke om at en behandler kan ha forgrepet seg på flere, skal pasienter kontaktes og varsles.

– Det hadde reddet meg fra ti år i helvete, sier Jan.

Men heller ikke dette forslaget, vil departementet gå videre med.

– Varhaug-saken ligger langt tilbake i tid, sier Kjerkol.

– I dag er det en annen tid. Det er enklere for folk å undersøke og på eget initiativ finne ut av om de går til lovlige behandlere.

– Men det er ikke enkelt å finne ut av – det var derfor utvalget foreslo et eget nasjonalt register?

– Målet må være at vi skal ha en helse- og omsorgstjeneste med tillit, slik at man ikke skal behøve å sjekke om terapeuten er kriminell og en overgriper, svarer Kjerkol.

– Modige

Hun sier Varhaug-saken er «grusom og står i en særstilling med tanke på omfang og alvorlighet».

– Tilliten til helsevesenet er hellig, den skal ikke brytes. Jeg vil gjøre alt i min makt for å sikre at fagfolk ikke bryter den tilliten.

– Hva vil du si til alle de pasientene som har fortalt i VG om overgrep begått av helsepersonell?

–Jeg vil takke dem og si at de er modige. På grunn av deres mot er disse lovendringene kommet istand - og vi kan gjøre mer for at andre ikke skal bli utsatt for det samme. Det er motivasjonen min når jeg nå fremmer disse lovendringsforslagene.

– Som øverst ansvarlig for helsetjenesten vil jeg dessuten be om en uforbeholden unnskyldning til både ofre og pårørende. Fagfolk med autorisasjon forvalter et stort ansvar. Når de svikter det ansvaret, er det et alvorlig tillitsbrudd.

GRENSELØS TERAPI: VG har skrevet om flere saker der psykiatere og psykologer har fått ny autorisasjon etter å ha utnyttet pasienter seksuelt.

Flere svar

Dagen etter intervjuet sender helseministeren e-post. Der svarer hun på spørsmålene hun ikke kunne besvare i intervjuet.

Om hvorfor departementet ikke vil opprette et nytt nasjonalt register, slik at folk flest enkelt kan finne ut om helsepersonell har autorisasjon og når de fikk den:

Svar: Slik informasjon finnes allerede i Helsepersonellregisteret. Enhver kan slå opp i registeret på nettet. Jeg mener det ikke er nødvendig å gjøre endringer i lov for å forbedre tilgangen for allmennheten. Samtidig kan det være fornuftig å forenkle tilgang til autorisasjonsstatusen til helsepersonellet pasienten ønsker hjelp fra. Vi jobber derfor med andre andre egnete tiltak for å gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig.

Om hvorfor departementet ikke ønsker et nasjonalt saksbehandlingsregister som gir statsforvalteren oversikt over alle administrative reaksjoner. På den måten kan man unngå at overgripere flytter mellom fylker og nye arbeidsgivere som ikke kjenner historikken, mener det regjeringsutvalgte utvalget.

Svar: Slik vi forstår det, er det ikke tilgang til dagens saksbehandlingssystem på tvers av statsforvalterne. Det er imidlertid mulig å gjøre endringer for å få tilgang. Dette synes i første rekke å være et teknisk og økonomisk spørsmål. Det er derfor ikke naturlig at dette omtales i et lovforslag. Vi tar allikevel med oss dette i det videre arbeidet med å forbedre pasientsikkerheten og tilsynsarbeidet.

Kjerkol opplyser også i mailen at regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av varselordningene for alvorlige hendelser. Utvalget skal legge frem utredningen 12. april. Hun mener at det er fornuftig å vente på Varselutvalgets rapport før man vurderer dette nærmere.

