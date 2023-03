KLAR AVVISNING: Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre tok en samling i statsministerboligen bak Slottet i går kveld, for å forsvare seg mot Erna Solberg utfall mot dem.

Støre om Solberg-kritikken: − Høres ut som en sportskommentator

STATSMINISTERBOLIGEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble så oppgitt over intervjuet med statsminister Erna Solberg (H) i VG i går kveld, at han inviterte til kveldsmat.

– Jeg reagerer på mange av uttalelsene hun kommer med. I en tid hvor landet har møtt og møter en rekke store utfordringer, så vil jeg mane til samarbeid, ikke splid, slik at vi sammen kan ta landet ut av de utfordringene vi står oppe i, sier Støre.

I intervjuet gikk hun kraftig ut mot Støre-regjeringens styring og manglende forutsigbare politikk.

Hun sa blant annet at regjeringens endringer i skattepolitikken har medført at mange har flyttet ut av landet og at utenlandske investorer har droppet investeringer i Norge.

Solberg sa at den sittende regjeringen står for et «mesterstykke i hvordan politikk ikke skal drives» og at de hadde styrt landet bedre.

Intervjuet ble gitt over en tidlig lunsj med brødskiver og kaffe, hjemme hos Høyre-nestleder Tina Bru i Stavanger.

Statsministeren kunne ikke være noe dårligere og serverer også kaffe, melk og brødskive, med ekte norsk brunost – til VG og til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som smurte seg en brødskive mens statsministeren innledet.

KVELDMAT: I statsministerboligen.

– Jeg tenkte det kunne passe med litt kveldsmat, sier Støre høflig, mens han fyller et glass med lettmelk.

– Vi lever i en urolig tid, med høy inflasjon, økende renter og økende utgifter for folk. Det er tøffe tak for det norske folk. I en slik situasjon opplever vi at noen bidrar til å gi et feil bilde av virkeligheten for norsk næringsliv som som forsterker krisen. Senest onsdag sa Erna Solberg i Stortinget at det er brå oppbremsinger av investeringer i Norge, sier Støre.

Dette er setningen som Solberg ga under Stortingets spørretime onsdag, som statsministeren reagerer spesielt på.

– En brå oppbremsing

«President, siden regjeringens pressekonferanse i slutten av september i fjor, har vi sett en brå oppbremsing av en rekke investeringer i Norge. Vi har opplevd at uroen ute er supplert av en uro hjemme på grunn av regjeringens skattepolitikk».

– Hun gir et bilde som ikke stemmer med virkeligheten. Sannheten er at vi aldri har hatt høyere investeringer i Fastlands-Norge enn nå. Norsk næringsliv går bedre enn på mange år, sier han og viser til følgende graf:

ØKER: Grafen viser utvikling i bruttoinvesteringer i næringsvirksomhet Fastlands-Norge fra 1970 til 2022. Millioner kroner. (Faste 2015-priser)

– Oppdrettsbransjen har ganske unisont reagert på måten lakseskatten er innført på?

– Vi har hatt lang og god dialog med bransjene gjennom høringsrunden. Vi har lyttet og fått gode råd, sier Støre.

– Dere iverksatte en ordning ved nyttår, som dere skal levere innstilling på om ikke så lenge?

– Vi skal lande dette på en god måte som bidrar til at den viktige havbruksnæringen med alle de dyktige menneskene vil fortsette å vokse, investere og sette nye eksportrekorder.

– Norske bedrifter går godt

– Det første elementet i Solbergs uttalelser på Stortinget er jo riktig; flere bransjer ble rammet av deres politikk, blant annet lakseoppdrett og strømselskaper?

– Men inntrykket hun sprer er at vi har opplevd en brå oppbremsing. Det er feil, sier Støre.

Vestre sier at han denne uken har vært rundt omkring i en rekke bedrifter i Høyanger, Melhus og på Jæren.

– Virkeligheten der ute er at de aller fleste norske bedrifter går godt, men at det er mye usikkerhet som følge av krig og energikrise. Den uroen må vi ta på alvor. Det er greit at opposisjonen er kritisk tilregjeringen, men det er altså slik at vi har blant Europas laveste ledighet og inflasjon. Bare i fjor ble det skapt 100 000 nye private arbeidsplasser, som er en bragd av næringslivet vårt. Og vi har ikke spesielt høyt skattenivå, slik det også er gitt inntrykk av.

TIDLIG LUNSJ: Tina Bru bød på brødskiver med kjøttpålegg da Erna Solberg og Høyre-nestleder Henrik Asheim kom på besøk denne uken.

SVARTE MED KVELDSMAT: Støre bød på brødskiver med brunost da næringsminister Jan Christian Vestre kom på besøk torsdag kveld.

– Det andre elementet er vel også delvis riktig; at det er uro ute og hjemme på grunn av regjeringens skattepolitikk?

– Vi lever i en urolig tid som alle kjenner på, med krig, energikrise og prisstigning. I kriser spiller det en rolle hvem som styrer. Uten rett politikk, øker forskjellene. Derfor er vi opptatt av trygg og rettferdig styring, sier Støre.

– Vi har økt formuesskatten noe i møtet med den største inflasjonen siden jappetiden, men selskapsskatten er fremdeles seks prosentpoeng lavere enn for ti år siden. Også Høyre foreslo å øke skattene med 36 milliarder i sitt alternative budsjett i år, men jeg hørte ikke Solberg omtale det som noe sjokk eller politisk risiko, sier næringsministeren.

– Det er bra

– Solberg sier at dere ikke gir forutsigbarhet og anklager dere for å stå for «substansielle endringer, som har medført at folk har flyttet ut av landet»?

– Det er en politikk som har som formål å holde ledigheten nede, skape nye arbeidsplasser – og å holde en ansvarlig økonomi, for ikke å bidra til at renten stiger mer enn Norges Banks rentebane. Nå ser vi tegn til at prisstigningen skal avta gjennom året. Det er bra, sier Støre.

– Det er ikke til å komme fra at mange har «skatteflyktet»?

– Har du aksjeformue på 25 millioner kroner var formuesskatten 1,1 prosent i 2013 og 0,88 prosent nå, medregnet aksjerabatten. Men vi lytter selvsagt til konkrete forslag fra bedriftene om hvordan

skattesystemet kan bli bedre, sier Vestre.

– Vi var i en situasjon hvor enkelte bransjer gikk ekstremt godt, som har høstet fra fellesskapets ressurser. I en slik situasjon mener vi det var rett og rimelig å innføre grunnrenteskatt, sier Støre og legger til:

– Jeg mener det er grunnlag for å ønske dem hjertelig velkommen hjem igjen. Jeg ber dem ikke ryke og reise, men heller komme hjem for å skape og dele, sier Støre.

– Du lover at skattene ikke skal økes fremover?

MANGLER VELGERE FOR TIDEN: Støre sier oppslutningen om partiet ikke påvirker hans politiske linje og vilje.

– Nei, vi har ingen planer om det.

– Hun sier at dere står for et «mesterstykke i hvordan politikk ikke skal drives»?

– Hun høres ut som en sportskommentator som gir karakteristikker av stil og rundetider. La oss heller diskutere politikk, oppfordrer Støre.

Vestre skyter ivrig inn mellom brødskivene, uten at det står Møllers tran på bordet:

– Jonas er Europas råeste statsminister på å nedkjempe prisstigningen og trygge arbeidsplassene. Tallene beviser jo det. Hva er så Solbergs alternativ? Kom med dem i stedet for å snakke om regjeringen. Bedriftene er opptatt av konkrete løsninger, ikke krangling, sier Vestre.

– Solberg er veldig klar på at de hadde klart bedre?

– Det rokker ikke noe ved vår politiske linje, som har ett klart mål; å få landet gjennom den vanskelige økonomiske situasjonen er oppe i på en trygg og forutsigbar måte.

– Hadde ikke du også vært litt offensiv hvis Ap i opposisjon hadde hatt 36,9 prosent oppslutning og Høyre i regjering under 20 prosent?

– Jeg kan love at jeg fra morgen til kveld ville jobbet for det samme målet – å styre landet gjennom disse vanskelige tidene, selv om vi hadde 17, 25 eller 27 prosent oppslutning.