DEMOKRATIETS HJERTE: Tidligere stortingsrepresentanter har hatt fri tilgang til Stortingsbygningen, også hvis de jobbet som lobbyister.

Stortinget tar «gullkort»-grep: Forbyr påvirkningsarbeid

Stortinget vil innføre forbud mot at tidligere stortingspolitikere bruker det såkalte «gullkortet» til å drive politisk påvirkningsarbeid.

VG har tidligere avslørt at tidligere stortingsrepresentanter får fri og evig tilgang til nasjonalforsamlingen, også som lobbyister.

Nå blir det trolig slutt på det såkalte «gullkortet» for eks-politikere på jobb for mektige bedrifter og PR-byråer.

Flertallet i Stortingets presidentskap vil nemlig endre adgangsreglementet til Stortinget, slik «at adgangskortet ikke skal benyttes til politisk påvirkningsarbeid».

De vil også kreve sikkerhetskontroll for eks-politikerne og begrense antall gjester de kan ta med seg.

– I praksis klippes gullkortet i to for lobbyister. Det er et viktig framskritt for demokratiet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Info Hvem bruker det? Adgangskortet utstedes på forespørsel med en gyldighet på to år og må eventuelt fornyes når denne perioden er utløpt. Det er i dag utstedt om lag 250 adgangskort til tidligere representanter. Forholdsmessig størst andel kort er utstedt til representanter som trådte ut av Stortinget etter forrige valgperiode. Kilde: Presidentskapets innstilling Vis mer

GLEDER SEG: Bjørnar Moxnes er meget fornøyd med innstillingen fra presidentskapet.

Må registrere seg som gjester

VG har intervjuet politikere som sa de fikk tildelt adgangskortet rutinemessig. Presidentskapet understreker at eks-politikerne må be om det uutrykkelig.

Eks-politikerne må nå også signere en erklæring på at de ikke vil påvirke sine tidligere kollegaer mens de bruker kortet. Skal de drive politisk påvirkningsarbeid må de registrere seg i resepsjonen som alle andre besøkende.

Hvis de bryter lobbiysme-forbudet kan det såkalte «gullkortet» inndras.

Tidligere stortingsrepresentanter får nå bare ta med seg en gjest, hvis innstillingen blir vedtatt. Tidligere kunne de ta med seg fem. De må også gjennom en sikkerhetskontroll som andre besøkende.

PÅ JOBB: Denne gjengen på 169 representanter bestemmer Norges lover. Det gjør dem meget interessante for mektige bedrifter og PR-byråer.

– Gullkort for lobbyister

Presidentskapet har gjennomgått adgangsreglementet etter et representantforslag fra Rødt.

De ønsker ikke å vedta selve forslaget, men Moxnes mener at presidentskapet så godt som fullt ut har levert på forslagets intensjon.

– Det er gledelig at Rødts forslag har utløst at Stortingets innebygde svingdør for lobbyvirksomhet nå bremses kraftig, sier Moxnes og legger til:

– Folkestyret svekkes når tidligere folkevalgte er til salgs, og det må Stortinget som institusjon stå opp mot, ikke tilrettelegge for. Den frie tilgangen for eks-representanter har, slik VG har avdekt grundig, fungert som et gullkort for lobbyister.

VIL STRAMME INN: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) ønsker å gjøre det vanskeligere for eks-kollegaene som nå er lobbyister.

Presidentskapets flertall består av stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), første visepresident Svein Harberg (H), andre visepresident Nils T. Bjørke (Sp), tredje visepresident Morten Wold (Frp) og fjerde visepresident Kari Henriksen (Ap).

Mindretallet er femte visepresident Ingrid Fiskaa (SV), som mener at tette nettverk og interessekonflikter er en «reell, korrupsjonsrelatert utfordring i Norge og bør tas på alvor».

Hun sier at flere eks-representanter nå representerer mektige kommersielle interesser og foreslår følgende:

«Stortinget ber presidentskapet avvikle ordningen hvor tidligere stortingsrepresentanter har adgangskort til Stortingets bygninger.»

VIL GÅ LENGER: SVs Ingrid Fiskaa vil avvikle hele gullkort-ordningen.

– Mindre gyllent

VG har gjennom en rekke artikler tidligere avslørt hvor mange tidligere politikere som går over til PR-bransjen når de forlater politikken.

Moxnes sier at han er glad for at det innføres begrensninger som ikke lenger gi eks-politikere fri tilgang til Stortingets lokaler for å drive lobbyisme.

– For vår del kunne like gjerne hele gullkortet for avgåtte representanter vært fjernet, men nå blir det i alle fall langt mindre gyllent, sier han.