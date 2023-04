1 / 3 TI BÅT: Her står justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og ser inn mot rasområdet på Reinøya, hvor to personer omkom fredag. TI BÅT: Her står justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og ser inn mot rasområdet på Reinøya, hvor to personer omkom fredag. I BÅT: Her står justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og ser inn mot rasområdet på Reinøya, hvor to personer omkom fredag. forrige neste fullskjerm TI BÅT: Her står justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og ser inn mot rasområdet på Reinøya, hvor to personer omkom fredag.

Statsråder besøkte skredområder: − Et helt livsverk som er kostet på havet

De tre regjeringsmedlemmene som søndag besøkte skredområdet i Troms ble møtt av sterke inntrykk da de ble tatt med ut i båt. Fylkesordføreren sier i et møte med de tre at hun har hjertet i halsen for hva som kan komme.

Gjennom en dramatisk helg har fire mennesker mistet livet i tre ulike skred i Troms.

Det fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp) til å sette seg på flyet nordover.

Søndag var de med ut i båt ved Reinøya, for å se stedet hvor to personer i 60-årene omkom fredag da et gårdsbruk ble skylt på havet av snømassene. Fra båten kom de tett på, og inntrykkene var sterke.

– Folk er sjanseløse mot disse kreftene. Menneskene blir veldig små i møtet med naturen, sier Mehl.

Les hele saken: − En dødelig kombinasjon

Fiskeriministeren beskriver det som helt forferdelig å se hva som har skjedd.

– Man ser jo her i fjæra at i tillegg til folk og fe, så er det et helt livsverk som er kostet på havet, sier Skjæran.

– Det er ganske sterkt å stå her og se på de naturkreftene som har vært i sving her, legger landbruksminister Sandra Borch til.

Ønsker bedre varsling

Tilbake på land i solskinnet under puddersnøkledde fjell gjentar Mehl at det var sterke inntrykk.

– Særlig på Reinøya, som er en liten bygd med hus langs sjøen. Og så ser du et stort sår midt i rekka, og vet at der har det vært et småbruk med to mennesker som gikk på havet, og et fjøs med veldig mange dyr som gikk med, sier statsråden.

1 / 2 PÅ HAVET: Flere bygninger og utstyr ble skylt på sjøen på Reinøya i Lyngen i Troms. PÅ HAVET: Flere bygninger og utstyr ble skylt på sjøen på Reinøya i Lyngen i Troms. forrige neste fullskjerm PÅ HAVET: Flere bygninger og utstyr ble skylt på sjøen på Reinøya i Lyngen i Troms.

Søndag ettermiddag møter hun og hennes to regjeringskolleger lokale ordførere for å diskutere blant annet beredskapen. Mehl lover overfor VG at de ikke er alene, og sier regjeringen vil bidra, for eksempel med å sørge for gode varslingsrutiner.

– For eksempel hvordan man kan nå ut på mobilene til folk med varsling i tide. Vi må se på rutinene slik at det ikke skal være tvil om at kommunene kan sende ut varsel om betydelig skredfare når det er fare for liv og helse.

– Flere tusen turister er på vei til disse fjellene i påsken når solen nå skinner, men det er høy skredfare . Hvilke følelse har du rundt det?

– Dette er en dag vi skulle ønske bare var et glansbilde. Det er slik sett en litt urovekkende dag fordi man får lyst å dra ut på tur. Det er vitkig at folk tar ansvar, følger med på skredvarslene, og når politiet fraråder ferdsel bør man ikke dra ut på tur, for da utsetter man også de som må ut for å hjelpe for fare, sier Mehl i solskinnet.

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem personer. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Totalt var de i et reisefølge på åtte personer, men tre bestemte seg for å ikke dra ut fredag. Reinøya: En norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya døde da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. De pårørende er varslet. Bygda Grøtnesdalen ble evakuert. Nordreisa: En mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene mistet livet etter å ha blitt tatt av skred på Storslett i Nord-Troms. Han var en del av et turfølge på seks personer. Lørdag har det gått nye skred i kommunen. Kåfjord: En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk ble ødelagt. Evakuering videreføres for beboere i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand og Reinøya, opplyser politiet lørdag ettermiddag. Lørdag ble det også besluttet evakuering for beboere i Øvre Kildal. Denne videreføres søndag. Vis mer

Hjertet i halsen

Ordfører Mona Benjaminsen i Karlsøy kommune, hvor Reinøya ligger, er tydelig på hva hun ønsker seg av regjeringen:

– Forebygging for å nå alle som er i regionen. Den varslingen er veldig viktig.

Fylkesordfører Kristina Torbergsen (Ap) er bekymret for påsken.

— Vi er i starten av påska og hjertet er i halsen for hva som kommer, sier hun.

Torbergsen etterlyser blant annet guideutdanning tilpasset norske forhold.

— Snøen er ikke den samme her som i Sveits.

Fortsatt stor skredfare

Skredfaren i store deler av Nord-Norge er fremdeles stor. Søndag ble det klart at politiet viderefører evakueringen av beboerne i det skredutsatte området Øvre Kildal i Nordreisa i Troms.

– Vi fraråder på det sterkeste ferdsel i, eller i nærheten av skredterreng, skriver kommunen på sine nettsider.

Også i Finnmark har det gått ras. VG snakket lørdag med Yngvar Holmgren som opplevde at hytta hans ble feid på vannet.

Les også: Torill (58) møtte intetanende skiturister i skredområdet

PÅ HAVET: Flere bygninger og utstyr ble skylt på sjøen på Reinøya i Lyngen i Troms.

Skal gjennomgå varslingsrutiner

Et tema som har dukket opp i etterkant av skredulykkene, er rutinene for varsling av befolkningen.

Søndag gikk det ut SMS fra blant annet Skjervøy kommune om stor skredfare.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler en gjennomgang av varslingsrutinene.

– Noen av skredene skjedde på plasser det var umulig å vite om det skulle skje, det må vi lære av og sende presise varsler nasjonalt, sier statsministeren til NRK.

– Vi må gå igjennom rutinene for hva som varsles, og hvordan. Vi har den teknologiske muligheten, så dette skal vi få på plass, sier statsministeren.

Les også: Ordfører krever nye tiltak

Fortsatt folk i fjellet

Ordfører Dan Håvard Johnsen (Sp) i Lyngen kommune sier at mange turister fortsatt var på vei opp i fjellet søndag, også i skredutsatte områder. Kommunen er i full beredskap.

– Status er at jeg får rapporter fra Lyngen om at det er en meget stor mengde turister som beveger seg opp i fjellet nå, og til dels i skredutsatte områder, sier ordføreren til NTB.

Han sier at været er fantastisk.

– Det er som å gå inn i et maleri. Da øker risikoen for at noen tar litt unødvendige sjanser, sier han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post