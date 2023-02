LEDER LANDET: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov snakker med president Vladimir Putin.

Russland: USA har gått til hybridkrig

Russlands utenriksdepartement har publisert et innlegg på Facebook med kraftige beskyldninger mot USA.

Bakgrunnen er at USA i forrige uke beskyldte Russland for å misligholde nedrustingsavtalen Ny Start, som ble underskrevet i 2011.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg uttrykte bekymring forrige uke for at Russland ikke overholder sine juridisk bindende forpliktelser.

Russlands UD avviser påstandene, og skriver at landet har gitt grundige forklaringer via diplomatiske kanaler. De skriver at Ny Start-avtalen bare kan være effektiv i fravær av en økning i de amerikanske BMD-systemene (Ballistic Missile Defence System, en betegnelse på utvikling og operasjon av systemer for forsvar mot ballistiske missiler ifølge Store Norske Leksikon.)

– Washington har utvidet disse i årevis, skriver Russlands UD.

– Øker risikoen for konfrontasjon

De skriver også at USAs mål om å «påføre Russland et strategisk nederlag» utelukker muligheten for å gjøre «business as usual»

– USA har faktisk satt i gang en total hybridkrig mot Russland som øker risikoen for en direkte militærkonfrontasjon mellom to atommakter.

Hybridkrig betyr at konflikten er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og mer utradisjonelle virkemidler som cyberangrep, sabotasje, terrorisme og såkalte påvirkningsoperasjoner.

Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina 24. februar i fjor, og USA har siden støttet Ukraina både økonomisk og militært.

Russland har flere ganger hintet med faren for bruk av atomvåpen. Allerede første dag i krigen advarte president Putin andre land mot å blande seg inn og formulerte seg på måter som antydet bruk av atomvåpen.