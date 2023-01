TRAGISK: Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener regjeringen må bevilge mer penger til eldreomsorgen.

Kvinne ble glemt av hjemmetjenesten – funnet død: − Utrolig trist og tragisk

Bård Hoksrud (Frp) utfordrer helseministeren etter at en eldre bærumskvinne ble glemt av hjemmetjenesten og døde.

– Det gjør skikkelig vondt langt inn i hjerterota når jeg ser sånn som dette, sier helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud.

Fredag skrev VG om kvinnen i syttiårene som falt ut av datasystemet til hjemmetjenesten etter et opphold på Stabekk helsehus. Da hjemmetjenesten oppdaget feilen etter ti dager, fant de henne død hjemme

Ved årsskiftet hadde hun hatt et opphold ved helsehuset, og da hun ble sendt hjem skulle hun føres opp i datasystemet til tjenesten som en aktiv bruker. Det skjedde ikke, fortalte Heidi Eidskrem, kommunalsjef for hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune til VG fredag.

– Vi er mennesker og det kan glippe, men det får så enorme konsekvenser, sier Hoksrud.

– Dette er kjempealvorlig, og vi ser flere sånne saker som får fatale utfall, legger han til.

Til VG sier helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at tjenester som gis til befolkningen skal være forsvarlige og verdige.

– Våre eldre skal få gode tjenester og den hjelpen de trenger, sier hun.

BLE TRIST: – Det var sterkt å lese om kvinnen som døde, sier Marian Hussein.

– På en farlig vei

Også helsepolitisk talsperson i SV, Marian Hussein, kaller hendelsen i Bærum for tragisk:

– Jeg har selv jobbet mange år i helsevesenet og stått i situasjoner der jeg har vært klar over at hvis jeg ikke gjør det jeg skal, kan det få store konsekvenser for enkeltmennesker. Denne type svikt skal ikke skje, sier hun.

På generell basis har helsepersonell og pårørende sagt fra i lang tid om at situasjonen i helsevesenet er kritisk, sier Hussein.

– Man presses og balanserer på kanten. Jeg mener vi er på en veldig farlig vei akkurat nå, sier hun.

– Presset har økt for hver enkelt medarbeider og bemanningen har ikke fulgt etter.

ERLEND SVARDAL BØE: – Ingen skal bli overlatt til seg selv i sitt eget hjem, sier stortingsrepresentanten.

Erlend Svardal Bøe (H) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener det er for tidlig å trekke konklusjoner.

– Vi må først komme til bunns i hva som har skjedd, for dette er en dypt tragisk sak. Men akkurat nå går tankene mine til de pårørende, og de ansatte i helsetjenesten som berøres sterkt av slike hendelser, sier Svardal Bøe.

VG skrev i forrige uke om hvordan en kvinne i 80-årene ble fraktet i taxi til Lilleborg Helsehus. Hun dukket aldri opp og ble isteden funnet død neste formiddag.

Torsdag denne uken ble det også kjent at Høyre krever full gransking i eldreomsorgen i Oslo etter NRKs avsløringer om tilstanden i kommunens hjemmetjeneste.

ANNA RYYMIN: Pasient- og brukerombud i Oslo og Viken.

– Dypt tragisk

– Det er sånn som absolutt ikke skal skje og så har det skjedd. Det er dypt tragisk for alle berørte, sier Ryymin.

– Hvis arbeidsdagen er så travel at du ikke rekker de pliktene du har, som å loggføre beskjeder og dokumentere det skriftlig, må man se på ressurser og rutiner, sier hun.

Ryymin håper undersøkelser vil vise om manglende opplæring eller vikarbruk har spilt en rolle i saken.

– Hvis det har skjedd en menneskelig feil, så har det skjedd før, og vi kan dessverre ikke utelukke at det kan skje igjen.

Mener staten bør ta regningen

Bård Hoksrud mener svaret på utfordringen med landets eldreomsorg er at staten overtar finansieringen.

I dag er det kommunene som både styrer og finansierer eldreomsorgen.

– Hvorfor er det bedre med statlig finansiering?

– Da vil det ikke lengre være en diskusjon om hvor mye kommunene vil bruke på eldreomsorg. Det blir dyrere, men det er fordi vi får flere tjenester, sier Hoksrud.

Hvor mye det vil koste å finansiere dette over statsbudsjettet har han ikke et anslag på, men han er tydelig på én ting:

– Det vil koste mer penger, sier Hoksrud.

– Hvordan skal dere finansiere dette?

– Vi mener det er masse vi kan omprioritere innenfor byråkrati. I fjor gikk vi også med et overskudd på flere milliarder på olje- og gass.

Utfordrer helseministeren

Hoksrud sier at helseminister Ingvild Kjerkol er øverste ansvarlig på feltet – selv om eldreomsorg er kommunenes ansvarsområde.

– Men kan man egentlig skylde på regjeringen, Ap og Sp, her?

– Det handler om at man må være villig til å bevilge mer penger til å gjøre eldreomsorgen bedre, og jeg opplever at den ikke er det mange steder, sier Hoksrud.

Han har en utfordring til Kjerkol:

– Statsråden må ta ansvaret og ikke skylde på andre. Vil hun være med på å øremerke midler sånn at pengene kommer til eldreomsorg?

Kjerkol sier til VG det er kommunene som har ansvaret for eldreomsorgen, og som skal organisere og dimensjonere sine tjenester.

– Det vet Hoksrud veldig godt. I løpet av Frp sin regjeringsperiode hadde de egen eldreminister, men antallet sykehjemsplasser gikk i perioden likevel ned med 718, sier hun.

Kompetanse er avgjørende

– Vi vil sammen med kommunene jobbe for et likeverdig tilbud over hele landet, sier Kjerkol:

– Det er 356 ordførere i Norge. De kommer fra ulike partier, har ulik demografi og ulike typer av tjenester. Til felles er det at de alle skal og må håndtere at vi blir flere eldre.

Fremover vil tilbudet om heldøgnstjenester i sykehjem bygges ut, i tillegg til omsorgsboliger. Kjerkol sier det vil satses på en hjemmetjeneste som forebygger, tilbyr aktivitet og som er faglig sterk,

– Når vi skal bedre omsorgen og helsehjelpen de eldre trenger, må vi begynne med fagfolkene. Det er avgjørende at de har riktig kompetanse, at de har tid til den enkelte og at de har nok kollegaer.