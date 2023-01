MOTSTRID: Straffeloven er i konflikt med andre regelverk for fengselsansatte, mener hovedverneombudet i Kriminalomsorgen. Dette er et bilde av Ålesund fengsel.

Hovedverneombud etter selvmordsforsøk: Innsatte kan ta kontrollen over fengselet

En ung mann forsøkte å ta livet sitt i Ålesund fengsel, uten at betjentene gikk inn på cellen. Nå ber hovedverneombudet i Kriminalomsorgen om svar fra Riksadvokaten i saken.

10. januar skrev VG politiet etterforsker omstendighetene rundt et selvmordsforsøk i Ålesund fengsel i september i fjor.

En mann i 20-årene forsøkte å ta livet sitt på cellen, uten at betjentene som var på jobb gikk inn og startet førstehjelp. De tilkalte i stedet politiet.

I et brev VG ber hovedvernombudet i Kriminalomsorgen om svar fra Riksadvokaten i saken:

«Kriminalomsorgen er for tiden i søkelyset i media etter at to fengselsbetjenter ikke gikk inn på en celle for å bistå en innsatt som tilsynelatende forsøkte å ta sitt eget liv. Med bakgrunn i dette ønsker sentralt hovedverneombud å rette en henvendelse til Riksadvokaten om lovverk som kan stride mot annet regelverk samt Kriminalomsorgens rutiner», står det i brevet.

BER OM SVAR: Riksadvokaten har det overordnede ansvaret for all straffesaksbehandling i Norge. Nå er det Jørn Sigurd Maurud som er Riksadvokat.

Ber om svar

Politiet etterforsker om fengselsbetjentene kan ha brutt hjelpeplikten. Hjelpeplikten gjelder for oss alle, og går ut på å hjelpe andre som er i nød.

Slik situasjonen er nå, er hjelpeplikten i konflikt med andre regelverk for fengselsansatte, mener hovedverneombud Raymond Nilsen.

Ombudet viser blant annet til arbeidsmiljøloven som sier at alle har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø.

Dette ivaretas ikke i norske fengsler hvis betjenter må gå inn til innsatte når bemanningen er så lav at de blir usikre på egen sikkerhet, mener Nilsen.

– Vi håper på en avklaring av hvor langt hjelpeplikten vår går, sier han til VG.

USIKKERHET: Hovedverneombud Raymond Nilsen skriver at ansatte kan bli usikre på egen sikkerhet når det er få på jobb samtidig.

– Kan ta over kontrollen i fengselet

I Ålesund fengsel sin instruks for nattevakter står det at ingen innsatte skal låses ut fra sin celle før ekstra bemanning er til stede - med mindre liv og helse står i fare.

Nilsen mener det er vanskelig for ansatte å vurdere denne faren selv. I brevet til Riksadvokaten står det:

«I ytterste konsekvens kan dette bety at dersom en innsatt tilsynelatende er i livsfare, står ansatte i dilemmaet om de skal forsømme hjelpeplikten ved å ikke åpne celledøren, eller utsette seg selv for risiko ved å åpne celledøren.»

Nilsen legger til at hjelpeplikten i fengsel ikke alltid kan sammenlignes med hjelpeplikten ute i samfunnet, fordi innsatte kan ha en «skjult agenda»:

«Dersom man utøver sin hjelpeplikt i samfunnet overfor en person i nød, kan vi gå ut ifra at «offeret» ikke har en skjult agenda, men faktisk er i nød. I et fengsel kan vi derimot oppleve at innsatte vil framstå som om de er i nød, men i virkeligheten har en plan om å rømme eller overmanne ansatte, og i verste fall ta kontrollen over fengselet.»

RAYMOND NILSEN: Sentralt hovedverneombud i Kriminalomsorgen. Han etterlyser svar fra Riksadvokaten.

– Problematisk

Den ene betjentens advokat, Rune Lium, har tidligere uttalt til VG at bakgrunnen for betjentenes handlemåte er direkte knyttet til bemanningen.

– Kriminalomsorgen har besluttet at Ålesund fengsel skal bemannes med to nattevakter. Det betyr at man ikke kan gå inn på cellen til en innsatt, sa Lium til VG.

– Kan man legge opp til en instruks og en bemanning som i praksis medfører at ansatte ikke kan gå inn til innsatte på natten?

– Det er problematisk, sier Nilsen.

– Det er derfor vi har skrevet brevet. Vi har en plikt til å hjelpe på lik linje som alle andre i samfunnet. Men i samfunnet ellers så er risikoen ved å hjelpe en person i nød mindre, fordi en ikke har rømningsperspektivet. Det er også en kjernsgjerning at det er flere psykisk syke som soner i norske fengsler i dag.

Dette skaper en todelt problemstilling, mener Nilsen:

Alvorlig psykisk syke personer kan skape flere farlige situasjoner for de ansatte.

På den andre siden vil flere innsatte ha behov for mer bistand og hjelp, for eksempel i forbindelse med selvmordsforsøk.

Han mener det er «altfor mange selvmord» i norske fengsler i dag.

– Helt spesiell sak

Fra selvmordsforsøket i Ålesund fengsel ble oppdaget til politiet var på plass og gikk inn på cellen, skal det ha gått åtte-ni minutter. Den innsatte, en mann i 20-årene, ble gjenopplivet og kjørt til sykehus

Han overlevde selvmordsforsøket.

– Hendelsesforløpet gjør dette til en helt spesiell sak. Vi har ikke funnet noe lignende i tidligere rettspraksis, har politiadvokat på saken, Alf Rune Nilsen, tidligere uttalt til VG.

Ifølge Nilsen skal politiet se både på fengselets instruks og straffelovens bestemmelser om hjelpeplikten i denne saken.

Riksadvokaten bekrefter overfor VG at de har fått brevet fra hovedverneombudet.

– Vi har ikke noe å legge til utover det, skriver kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas i en e-post.