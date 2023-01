Skytingen etter Pride i Oslo Pride-flagg og blomster er lagt ut til minne om drapsofrene

Krever svar etter VG-avsløring: − Dette er sjokkerende

Det skeive miljøet vil ha alle kort på bordet etter at det ble kjent at Etterretningstjenesten fikk vite om planer for et terrorangrep mot Skandinavia i dagene før barskytingen i Oslo.

– Dette er sjokkerende. Oslo Pride er Nordens største festival for skeiv kjærlighet, og gikk av stabelen seks dager etter at etterretningstjenesten fikk informasjon om at det planlegges et terrorangrep.

Det sier Dan Bjørke, leder av Oslo Pride. Han reagerte med vantro da han leste VGs avsløring torsdag kveld.

– Vi forventer at all informasjon rundt masseskytingen og angrepet på det skeive miljøet kommer frem og blir grundig evaluert.

Det sier leder i FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Inge Alexander Gjestvang.

MANGE SPØRSMÅL: Dan Bjørke, leder av Oslo Pride har mange spørsmål rundt informasjonshåndteringen til PST.

VG publiserte torsdag kveld avsløringen om at en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten i en undercover-operasjon fikk vite at det forelå planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

Da gikk alarmen.

E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Oslo politidistrikt mottok ikke informasjon om konkrete trusler før angrepet fant sted.

To mennesker mistet livet, 24 ble skadet, og det som skulle være en feiring av skeiv kjærlighet i Oslo, ble i stedet et mål for terror.

– Uforståelig

Leder av Oslo Pride, Dan Bjørke, reagerer på at Oslo politidistrikt ikke fikk varsel om den mulige terrortrusselen.

– Det er helt uforståelig. Man skal være rimelig blind og tonedøv dersom man ikke har fått med seg at det er et forsterket hat mot skeive det siste året, sier Bjørke.

Han forteller at Oslo Pride har hatt god dialog med Oslo politidistrikt i forkant av festivalens gjennomføring.

– Vi må bare si at vi er særdeles kritiske til at PST ikke har satt inn ekstra ressurser på bakgrunn av at de har visst om en konkret terrortrussel.

NY PRIDE: Pride-toget i Oslo ble utsatt etter skytingen ved London Pub. Her er fra toget 10. september 2022.

Oslo Pride krever nå svar fra PST.

– PST må på banen. De må informere oss om hva de gjør videre. Vi har en sterk forventning om at dette må granskes. Kunne dette angrepet vært stoppet? Og hvordan vil de forhindre lignende angrep i fremtiden?

Bjørke i Oslo Pride har flere spørsmål:

– PST gikk i forkant ut og bekreftet moderat trusselvurdering i juni. Hvorfor ble ikke sikkerhetsnivået hevet når de visste om denne trusselen?

– Alt må frem

– Hvis det som kommer frem i artikkelen stemmer, så er det svært alvorlig. Vi forventer nå at alt som har skjedd, hvem som visste hva og hvordan denne informasjonen ble håndtert, må komme frem, sier Inge Alexander Gjestvang i FRI.

Han ser det som positivt at opplysningene kommer frem nå, slik at utvalget som skal evaluere politiets håndtering av hendelsen får tilstrekkelig med kunnskap.

– Utvalget må få tilgang til absolutt alt av materiale. Det er viktig for allmennheten, for politiet selv og ikke minst for det skeive miljøet.

I SORG: Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, taler under sørgegudstjenesten etter barskytingen i Oslo domkirke.

– Virvler opp traumer

– Er du overrasket over det som kommer frem?

– Akkurat nå kjenner jeg og sikkert hele det skeive miljøet først og fremst på at det virvler opp vonde følelser og traumer etter masseskytingen. Dernest at mye uavklart og at fakta må på bordet, sier Inge Alexander Gjestvang.

– Hva gjør FRI nå?

– Første respons er å ha fokus på alle i det skeive miljøet som nå gjenopplever traumer. Vi må være der for hverandre, gi informasjon om hjelp for de som trenger det.

Gjestvang i FRI sier mange skeive reagerte på avlysninger av arrangementer i etterkant av skytingen og politiets manglende garanti for sikkerheten til miljøet.

Han legger til:

– Det har vært vanskelig for mange ikke å kunne samles og bearbeide det som har skjedd. Det er viktig for majoritetssamfunnet å forstå at selv om en som skeiv person ikke var til stede der masseskytingen foregikk, så treffer det oss som tilhører den skeive minoriteten hardt.