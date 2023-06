I RETTEN: Kevin Simensen og politimannen møttes igjen for første gang etter hendelsen 30. oktober i fjor.

Kevin (26): − Opplevelsen min var at jeg ble overfalt

KONGSBERG (VG) Kevin Simensen og politimannen som er voldstiltalt har to helt forskjellige oppfatninger av basketaket.

Det ble klart da de to møttes for aller første gang etter hendelsen, i tinghuset i Kongsberg.

Politimannen, som er tiltalt for vold mot Simensen og en annen ung mann, nekter straffskyld.

Han innrømmet at han slo Simensen «fryktelig mange» ganger, men sa det var fordi slagene hadde «ingen effekt».

I retten forklarte han at han opplevde Simensen som truende, livredd for å miste kontrollen på ham.

– Opplevelsen min av hele situasjonen var at jeg ble overfalt. Ikke at jeg ble pågrepet, forklarte Simensen.

– Jeg synes det er litt trist at min reaksjon ble mistolket.

Les også Gråtkvalt politimann: – Jeg har følt meg forhåndsdømt KONGSBERG (VG) Det var «det mest krevende oppdraget», fortalte politimannen tingretten onsdag.

Spesialenheten for politisaker Spesialenheten for politisakerAnsvar for å etterforske politiet når det er spørsmål om ansatte har begått straffbar handling i tjenesten. , som har tatt ut tiltalen, har slått fast at politimannen slo Simensen minst 13 ganger i løpet av 14 sekunder.

Simensen har tidligere forklart for VG at han har hatt mange fysiske og psykiske plager som følge av hendelsen, som skjedde i Kongsberg sentrum 30. oktober i fjor.

– Han begynte å dra frem batongen. Det eneste jeg tenkte, var at jeg måtte beskytte meg mot slagene, forklarte Simensen.

Saken har fått stor medieoppmerksomhet etter at Dagbladet publiserte en video av basketaket, fanget av overvåkningskameraet på bensinstasjonen der det skjedde.

Politimannens forsvarer, John Christian Elden, sa i retten at den massive mediedekningen er utfordrende for rettssaken, og ba retten glemme det de har hørt eller lest i forkant.

– Stryk det, sa Elden i retten onsdag.

I sine spørsmål til Simensen ba forsvareren om at 26-åringen redegjorde batongen og kniven som ble funnet på Simensen senere.

– Er det lovlig å ha? spurte Elden.

– Kniven er ikke lovlig å ha med ut. Batongen er ikke lovlig i det hele tatt, svarte Simensen.

– Hvorfor lå disse i jakken din når du vet at de er ulovlige å ha?

– Godt spørsmål.

– Hva bruker du dem til?

– Det er bare interesse. Det var ikke meningen å ha dem med ut i det hele tatt.

