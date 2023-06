En container med snusbokser ble funnet på Sofiemyr i Nordre Follo.

Snus til to millioner kroner sporløst borte - nå kan den være funnet

Øst politidistrikt har funnet en container med en større mengde snus på Sofiemyr. Funnet er nå et spor i etterforskningen av et snustyveri verdt to millioner kroner.

Silje Stokkan Uppheim, seksjonsleder for etterforskning i Øst Politidistrikt, bekrefter at det er tatt beslag i en container med en større mengde snus. Containeren ble funnet sent søndag kveld på Sofiemyr i Nordre Follo kommune.

– Vi fikk et tips om en mistenkelig container på Sofiemyr, forteller hun.

Øst politidistrikt vet for øyeblikket ikke hvor mye snus det er snakk om, eller hvem som eier den. De har nå satt i gang etterforskning.

27.000 bokser sporløst borte

VG skrev i mai om snusleverandøren Snus365 som fikk sjokk da tyver hadde tatt seg inn i lageret deres på Slemmestad i Asker. De kom seg unna med 27.000 bokser snus til en verdi av to millioner kroner.

– De har brutt seg inn en ganske kraftig ståldør inn til lageret, med en magnetlås som skal tåle mange hundre kilos trykk, sa daglig leder Morten Iversen den gang.

Politiadvokat Mathias Hager i Øst politidistrikt bekrefter at de nå ser snuscontaineren som et mulig spor i etterforskningen av tyveriet.

– Vi har vært i kontakt med Snus365, forteller han.

Er boksene Snus365 sin eiendel, vil Oslo politidistrikt overta etterforskningen. Uppheim forteller at de allerede er kontaktet av Øst politidistrikt.

Det var Oppegård Avis som først omtalte saken.

Morten Iversen håper nå at politiet har funnet snusboksene deres.

– Dette var nyheter for meg

Daglig leder i Snus365, Morten Iversen, hadde ikke hørt om beslaget av snuscontaineren da VG ringte. Han bekrefter derimot at politiet kontaktet han tidligere i dag.

– Dette var nyheter for meg. Politiet ringte tidligere i dag og spurte om det var en måte å identifisere eieren av snusbokser på, forteller han.

Ifølge Iversen er de aller fleste boksene som er stjålet fra dem merket med sporbare numre. Iversen tror derfor at den rettmessige eieren av boksene skal være mulig å finne.

– Swedish Match skal klare å identifisere om det er våre bokser eller ikke.

Selv om det ble stjålet 27.000 bokser med snus tror Iversen at det skal være nok plass i en container til å romme alle. Han krysser nå fingrene for at det er boksene til Snus365 som er beslaglagt.

– Det har en gateverdi på ganske nøyaktig to millioner.

