VÆR FORBEREDT: Været kan skifte fort, Vegtrafikksentralen oppfordrer de som må over fjellet til å ha med nødvendige ting. Dette er fra en kolonnekjøring over Hardangervidda tirsdag.

Advarer om krevende kjøreforhold: − Ha med varme klær

En ny dag med glatte og isete veier skaper krevende kjøreforhold landet rundt onsdag. Vegtrafikksentralen ber bilister flere steder i landet være forsiktige de kommende dagene.

Mange av ulykkene onsdag skyldes trolig krevende kjøreforhold. Det vil vi se mer av de neste dagene, ifølge Meteorologisk Institutt.

Det advares mot snøfokk på fjellet i Sør-Norge torsdag, før været blir bedre tidlig fredag. Onsdagens snøvær blir til sludd og regn torsdag og kan skape utfordrende kjøreforhold.

Vegtrafikksentralen i Agder advarer om snø og isdekke for de som skal kjøre over Haukelifjell, og at kolonne kan innføres på kort varsel.

HAUKELIFJELL: Fjellet er fremdeles åpent, men det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel. Slik ser det ut på E134 onsdag kveld.

Meteorologisk institutt har også sendt ut farevarsel om kraftige vindkast i deler av Trøndelag og Nord-Norge. Det gjelder torsdag og fredag.

Det meldes på Twitter om vindkast opp mot 30–35 m/s, som kombinert med snøvær kan skape snøfokk og vanskelige kjøreforhold.

– Hold deg i ro

I store deler av Nord-Norge er det ventet dårlige kjøreforhold de kommende dagene, opplyser Vegtrafikksentralen.

De oppfordrer folk til å la bilen stå hvis det er mulig.

– Det er jo stor fare for at fjelloverganger kan bli stengt, med kolonnekjøring og lange ventetider, sier vegtrafikkoperatør Tommy Aufles til VG.

– Det er jo anbefalt at om du ikke må ut og kjøre, så hold deg i ro.

I en pressemelding oppfordrer de alle som må ut på veien til å planlegge.

– Det er viktig at du planlegger turen godt og er godt skodd. Fyll tanken og lad bilen, ha med varme klær, godt med mat og drikke, sørg for å ha gode dekk og kjør etter forholdene, sier Håvard Langmo, leder for trafikkinformasjon på Vegtrafikksentralen i nord.

– Alle tilgjengelige brøytemannskap er ute for å påse at vegene er best mulig fremkommelig til enhver tid.

Snøskredfare

Det meldes om betydelig snøskredfare torsdag og fredag i store deler av Troms og Finnmark, samt i fjellet i Sør-Norge.

Det skriver NTB onsdag kveld.

Farenivået på varsom.no er skrudd opp til 3, som betyr betydelig, flere steder, inkludert Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hardanger, Vest-Telemark og Heiane.

DØDSULYKKE: Onsdag morgen omkom en bussjåfør i 50-årene etter en møteulykke mellom to busser i Fredrikstad.

Flere ulykker

Onsdag har det vært to dødsulykker på veiene. Onsdag morgen omkom en bussjåfør i 50-årene etter en møteulykke mellom to busser i Fredrikstad.

Senere på dagen omkom en kvinne i 70-årene i en ulykke i Austevoll i Vestland fylke.

OMKOM: En kvinne i 70-årene mistet livet i en ulykke på Austevoll ved Bergen onsdag.

Det har også vært flere mindre alvorlige trafikkulykker i ettermiddag.

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter om en lastebil som har sklidd inn i et bolighus i Ålesund. Det skal være skade på både hus og kjøretøy, men ingen personskade.

– Det har vært helt i sakte fart, sikkert i forbindelse med at han skulle snu, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad til VG.

– Så har han sklidd sakte nedover mot huset.