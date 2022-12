VARSLER: En kvinnelig jusstudent i starten av 20-årene varslet i 2020 mot Jens Edvin A. Skoghøy.

Jusstudent varslet mot Skoghøy: − Han misbrukte makten sin

TROMSØ (VG) En kvinnelig jusstudent leverte et varsel mot høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy mens han var hennes foreleser på Universitetet i Tromsø. UiT konkluderte med å gi Skoghøy en skriftlig advarsel.

Som VG tidligere har omtalt, sendte Høyesterett lille julaften en henvendelse til tilsynsutvalget for dommere og ba dem gjøre en vurdering av høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy.

Bakgrunnen er anklagene hans om at hans kone har forgiftet ham fra tidligere i vinter. Men høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie tar også opp varselet til den kvinnelige jusstudenten og ber utvalget vurdere om det skal trekkes inn i en helhetsvurdering.

VG kan nå fortelle historien til kvinnen som varslet mot Skoghøy i 2020.

– Det var et grovt overtramp. Han misbrukte makten sin, sier kvinnen i dette intervjuet med VG.

Høyesterettsdommeren har preget spaltene i norske medier etter at han anklaget sin kone for å ha forgiftet ham i begynnelsen av desember. Disse påstandene har kona avvist.

Skoghøy er en profilert høyesterettsdommer, og er stedfortredende høyesterettsjustitiarius i Høyesterett, altså stedfortredende sjef. Når han fungerer i den posisjonen, er han den fjerde høyest rangerte i Norge etter Kongen.

Jusstudent ble med Skoghøy hjem

Skoghøy er nå høyesterettsdommer, men da varselet kom i 2020, var han professor i rettsvitenskap ved UiT. Han var da 64 år, mens kvinnen som varslet mot ham, var i starten av 20-årene.

Den kvinnelige studenten varslet om en hendelse i januar 2020 etter en kveld hvor hun forteller at hun ble med Skoghøy hjem fra byen og overnattet hos ham.

I sin anmodning om at tilsynsutvalget for dommere skal vurdere Skoghøy-saken, viser høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie flere ganger til varselet fra jusstudenten.

KRITIKK: Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy har fått en advarsel fra UiT.

– Grovt tillitsbrudd

VG sitter på skriftlig dokumentasjon som strekker seg fra hendelsen i januar 2020 frem til dags dato, i form av e-poster, SMS-er, kartlogg, kvinnens psykologjournal samt den skriftlige advarselen Skoghøy mottok fra ledelsen ved UiT.

Som VG tidligere har omtalt, beskrives Skoghøys oppførsel der som «et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT»

– Det juridiske miljøet er lite, og det er enkelte mennesker som får være særlig toneangivende og sitter på mye makt. Skoghøy er en av dem, sier varsleren til VG.

– Enten det er som høyesterettsdommer eller forfatter av pensumbøker, så er Skoghøy med på å påvirke verdiene og vurderingene til både jusstudenter og jurister. Han har direkte kontroll over viktige deler av livene til de som får en sak behandlet av ham i Høyesterett. Er det noen som må ha kontroll på rett og galt, er det folk i hans posisjon.

VARSLET: Den unge kvinnelige jusstudenten mener Skoghøy misbrukte sin makt som professor.

Skoghøy har ikke ønsket å stille til intervju med VG om saken, men skriver i en sms:

– Varslingssaken ble sluttbehandlet hos min daværende arbeidsgiver, UiT, i 2020. Jeg har ingen kommentarer til UiTs håndtering av saken. Studenten anmeldte saken høsten 2021, men både politiet og statsadvokaten henla saken fordi det ikke forelå noe straffbart. Ytterligere kommentarer ønsker jeg ikke å gi.

Tirsdag uttalte han til NTB at han «stusser over» at saken om varselet er sendt til tilsynsutvalget for dommere, siden det har gått for lang tid siden hendelsen til at utvalget kan ta opp saken.

I brevet til utvalget peker høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie selv på denne tidsfristen, men skriver at det likevel er opp til utvalget å vurdere hvorvidt varselet skal trekkes inn i en helhetsvurdering.

UNIVERSITETET I NORD: Jens Edvin A. Skoghøy jobbet som professor i rettsvitenskap ved UiT i perioden 2017 til 2020, før han gikk tilbake til Høyesterett.

Møttes i taxikø fem dager etter forelesning

Kvinnen forteller nå for første gang offentlig om hendelsen som fikk henne til å varsle.

Natt til 19. januar 2020 er kvinnen på vei for å finne seg en taxi etter at byen stenger i Tromsø. Hun har vært på fest i regi av Tromsø internasjonale filmfestival. Hun sier hun har drukket mye og er full.

– Så ser jeg Jens Edvin i taxikøen.

Tidligere samme uke har kvinnen hatt to forelesninger med Skoghøy i temaet panterett.

– Da jeg så ham, kom jeg på et spørsmål jeg ville stille ham. Jeg tok kontakt, og vi kom i prat. Da vi var fremst i køen, fant vi ut at vi skulle fortsette praten hjemme hos ham, sier hun.

– Hjemme hos ham fortsatte vi samtalen. Jeg får vin, og vi drikker begge to, sier hun.

Skoghøy bekrefter at han og studenten møttes i taxikøen, men sier at hun hoppet inn i drosjen da det ble hans tur, og at han forsøkte å få henne ut av bilen uten å lykkes.

Ifølge høyesterettsdommeren insisterte hun på å bli med ham hjem for å stille noen spørsmål innen panterett.

Dette avviser kvinnen.

– Det han sier er feil.

UiT legger til grunn at de to har ulike versjoner av hva som skjedde på vei hjem til Skoghøy.

Men ifølge konklusjonen fra UiT er det ubestridt at kvinnen blir med Skoghøy hjem og at han serverer henne alkohol og hun overnatter.

Hva som skjer videre hjemme hos ham, er de to uenige om.

Kvinnen mener at det skjer en seksuell handling. Skoghøy avviser dette.

VG har stilt Skoghøy flere oppfølgingsspørsmål i saken. Han skriver i en melding:

– Utover å ta avstand fra at det skjedde noen form for seksuelle aktiviteter, vil jeg ikke kommentere saken ytterligere i media.

Klokken 06.13 morgen til 19. januar tar kvinnen en snap hjemme hos Skoghøy, som hun lagrer. Det er en uskarp selfie av henne selv med teksten “E detiq”. Det skal være et forsøk på å skrive “E drita”, forklarer hun.

SNAP: Denne snappen tar kvinnen 06.13. Hun forsøker å skrive «e drita», sier hun. Hun opplyser at hun hadde drukket mye alkohol.

Skyld og skam

Kort tid etter hendelsen begynte kvinnen å gå til en psykolog. Der fortalte hun sin historie om hva som hadde skjedd. Én måned etter første psykologtime varslet hun universitetet.

I journalen hennes, som VG har sett, fremgår det at hendelsen med Skoghøy preger henne det neste halve året. Psykologen hennes skriver i journalen et halvt år etter hendelsen:

«Tenker mye på episoden med “professoren” (Jens Edvind)

Har sagt i fra til uni.»

Videre står det:

«Dras mellom å kjenne skyld, skam samtidig som hun står ved at JE handlinger ikke er akseptabel»

– Jeg varslet til universitet fordi jeg ville at han skulle forstå at han hadde gjort noe galt, og forhåpentligvis aldri gjøre noe slikt igjen. I stedet finner han på en helt annen versjon av det som har skjedd den kvelden.

SKAM OG SKYLD: Varsleren beskriver til VG at perioden etter varslet var vanskelig. Hun oppsøkte psykolog i etterkant av hendelsen.

– Ikke akseptabel adferd

18. februar 2020, en måned etter at varsleren møtte Skoghøy i taxikøen, blir det offentlig kjent at Skoghøy har søkt seg tilbake til jobben som høyesterettsdommer. En uke etter varsler kvinnen til universitetet om hendelsen.

Skoghøy har kommentert dette overfor NTB. Han sier at det ikke forelå noen varslingssak mot ham da han søkte på jobben som høyesterettsdommer.

Innstillingsutvalget falt ned på valget av ham som ny høyesterettsdommer i mars 2020, før han ble utnevnt i april.

– På det tidspunktet var det så mange løse tråder at det ikke var hensiktsmessig for meg å informere, sier Skoghøy til NTB.

Skoghøy begynner i Høyesterett 12. oktober. 19. oktober kommer svaret i varslingssaken på universitetet, i form av en advarsel til Skoghøy.

Dagen etter velger kvinnen å varsle også til Domstoladministrasjonen.

MOTTOK INFORMASJON: Sven Marius Urke, direktør for Domstoladministrasjonen (DA), ble kjent med hendelsen i Tromsø da kvinnen kontaktet DA.

Sven Marius Urke er direktør for Domstoladministrasjonen. Han bekrefter at de mottok varselet fra kvinnen.

– Åtte dager etter Skoghøy tiltrådte, mottok Domstoladministrasjonen informasjon om en sak i Tromsø som omhandlet Skoghøy. Denne informasjonen ble i månedsskiftet oktober/november videreformidlet til Høyesterett, opplyser han til VG.

Det førte til at justitiarius Toril Marie Øie tok opp saken på et møte med Skoghøy.

– Jeg formidlet tydelig til ham at handlingene, med det faktum UiT legger til grunn i sin konklusjon, ikke er akseptabel adferd for en dommer i Høyesterett, og jeg minnet ham om de høye etiske kravene som stilles til dommere i Høyesterett, har justitiarius Toril Marie Øie uttalt til VG.

Oktober året etter, i 2021, politianmelder kvinnen Skoghøy. Saken blir henlagt fordi politiet mener det som beskrives, ikke er straffbart. Hun klager på henleggelsen, men klagen blir avvist av statsadvokaten.

– Jeg trodde heller ikke det kom til å føre noen vei, men i en ideell verden mener jeg at denne typen maktmisbruk burde få konsekvenser for muligheten til å fungere som høyesterettsdommer, sier hun om anmeldelsen.

SAK FOR JUSTITIARIUS: Justitiarius Toril Marie Øie har tatt opp Skoghøys adferd på et møte mellom de to.

Grovt brudd på tillit

Varselet til kvinnen ble håndtert av universitetsledelsen ved Universitetet i Tromsø. De konkluderer 19. oktober med å gi Skoghøy en skriftlig advarsel, i form av en «tjenestelig tilrettevisning».

– Det ble gjennomført formelle møter med varsler og Skoghøy. Han flyttet til Oslo, og det tok derfor noe lengre tid å håndtere varslet av praktiske grunner. De er enige om at den kvinnelige studenten overnattet hos han, men så det forskjellige beskrivelser av hendelsesforløpet etter de kommer hjem til han, har Odd Arne Paulsen, organisasjons- og økonomidirektør ved UiT, sagt til VG.

HÅNDTERTE VARSEL: Organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen sendte Skoghøy den skriftlige advarselen fra UiT.

I advarselen som er sendt til Skoghøy står det:

«Universitetsdirektøren er etter en samlet vurdering kommet til at forholdet representerer et brudd på etiske retningslinjer og et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT. Dette forsterkes av den maktubalanse og forskjell i styrkeforhold som her foreligger, samt at det var snakk om en beruset student som fikk servert alkohol. Universitetsdirektøren gir deg derfor med dette en skriftlig tjenstlig tilrettevisning (advarsel) for forholdet.

Ytterligere brudd på tjenesteplikter vil kunne medføre strengere reaksjoner som oppsigelse, ordensstraff eller avskjed jf. statsansatteloven §§ 20, 25 og 26.»